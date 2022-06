Peu inquiété par la pluie, Viñales espère un GP "parfait"

Charger le lecteur audio

S'il n'a pas pu voir la ligne d'arrivée au Sachsenring et a manqué de peu son premier podium avec Aprilia, Maverick Viñales est immédiatement passé outre le problème technique rencontré avec son holeshot device arrière, compris et résolu depuis par les techniciens selon ses dires.

Heureux d'avoir progressé en qualifications, son principal point faible actuellement, l'Espagnol espère continuer sur sa lancée pour à nouveau évoluer aux avant-postes ce week-end à Assen. Sur une piste qu'il connaît bien et sur laquelle il s'était imposé en 2019, il ne craint pas la pluie annoncée pour la journée de vendredi ni l'incertitude qui règne encore sur le reste du week-end.

"C'est aussi bien d'avoir des essais sous la pluie parce que j'ai besoin de m'adapter à la moto [dans ces conditions]. Je connais la piste d'Assen donc dès qu'il y aura une séance sur le sec je pense que je serai compétitif", a-t-il déclaré. "C'est sûr que ça complique les choses mais d'un autre côté je peux aussi en tirer profit."

"Je pense que sur le sec ou sur le mouillé, il s'agit surtout de feeling. Il faut trouver le bon feeling tout le temps et j'étais pas mal dans les différentes conditions de piste donc je ne m'inquiète pas pour ça. On va travailler dur et suivre le programme tel qu'on l'a décidé."

L'objectif reste bien évidemment de passer en Q2, fondamental désormais pour espérer se battre aux avant-postes, et suivre le groupe de tête pour enfin retrouver le podium, pile un an après son dernier, qu'il avait précisément décroché à Assen avec Yamaha.

Sur ce circuit qui lui a réussi par le passé, Viñales sent qu'il pourrait enfin tenir sa revanche après son départ mouvementé de la marque japonaise et ses débuts compliqués sur l'Aprilia. "On a une mentalité de gagnants, on veut gagner, c'est notre objectif. On travaille toujours sur une trajectoire qui avance vite et on y arrive. Le podium peut arriver ici [ou] lors de la prochaine course mais on sait qu'on va le décrocher", a-t-il expliqué.

"Je connais bien la piste et j'ai vu qu'Aleix [Espargaró] a été rapide les années précédentes. Ça peut être un week-end où, malgré une météo qui n'est pas parfaite, peut être parfait pour moi donc il faut travailler, travailler et travailler."

