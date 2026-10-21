MotoGP GP d'Australie

Phillip Island continuera d'être utilisé même sans MotoGP

Même si le circuit emblématique de Phillip Island fera ses adieux au MotoGP et au WorldSBK dans les prochains mois, il sera l'un des grands protagonistes du calendrier des Supercars australiens à partir de 2027.

Rubén Carballo Rosa

Publié: 21 oct. 2026, 07:00

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Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Le championnat du monde MotoGP s'apprête à faire ses adieux au circuit de Phillip Island. La catégorie reine des courses moto vivra le week-end prochain sa dernière épreuve sur l'un de ses lieux les plus emblématiques et l'un des plus chers au cœur de ses fans, avec une dernière édition du Grand Prix d'Australie qui s'y est tenu de manière quasi ininterrompue depuis 1997 (ainsi qu'en 1989 et 1990).

Après de nombreux problèmes rencontrés au fil des ans, qu'il s'agisse des accès au circuit, de l'hébergement sur l'île ou des conditions météo, le championnat a pris la décision de changer de site pour l'édition de 2027.

Conformément à la stratégie que les nouveaux propriétaires de MotoGP Sports Entertainment Group (anciennement Dorna Sports), Liberty Media, mettent en œuvre depuis de nombreuses années en Formule 1, la course se rapprochera de la ville. Ainsi, dès l'année prochaine, l'épreuve australienne se déroulera sur le circuit d'Adelaïde (du 12 au 14 novembre 2027), l'une des zones les plus peuplées du pays. Elle se déroulera sur un circuit anciennement urbain qui, après des travaux de réaménagement, deviendra un permanent mais bel et bien situé au cœur d'une grande ville.

Et le MotoGP ne sera pas le seul championnat à ne plus courir à Phillip Island. Le WorldSBK, également géré par MotoGP SEG, disputera sa dernière manche sur le circuit situé dans l'État de Victoria début 2027, le week-end du 19 au 21 février, en ouverture de sa nouvelle saison. À partir de 2028, le WorldSBK s'installera sur un autre circuit, The Bend Motorsport Park, situé précisément à une centaine de kilomètres d'Adélaïde.

Avec le départ des catégories reines des prototypes et des dérivées de série, l'avenir de Phillip Island suscitait de nombreuses inquiétudes. D'autant plus qu'il y a quelques mois, le concepteur de ce tracé légendaire, Bob Barnard, avait dénoncé dans une lettre ouverte adressée aux passionnés de sports mécaniques le risque de voir le circuit disparaître, révélant qu'il existait des projets visant à le transformer en terrain de golf.

Une excellente nouvelle est toutefois parvenue aux passionnés : le circuit continuera d'accueillir des compétitions de sport automobile de haut niveau. Outre les championnats de moto, l'autre grande catégorie qui a fait étape à Phillip Island est celle des Supercars, principale compétition de stock-cars d'Australie. Or, son retour sur le circuit à partir de 2027 a été confirmé.

La dernière fois que les Supercars se sont rendues à Phillip Island, c'était lors de la saison 2019. À présent, le championnat a confirmé un accord pluriannuel pour revenir sur l'île, entre 2027 et 2031. L'an prochain, le circuit sera l'un des grands protagonistes du calendrier puisqu'il accueillera une manche des Finales, la phase décisive du championnat, organisée au moment où le champion est désigné à l'issue d'une série de trois courses qui viennent clôturer la saison en beauté.

"Alors que nous célébrerons en 2027 les 30 ans des Supercars, il nous semble tout à fait opportun de revenir à Phillip Island, un circuit qui fait partie de notre championnat depuis 1997 et qui occupe une place particulière dans l'histoire de notre sport", a déclaré Barclay Nettlefold, président exécutif du championnat.

"Phillip Island est un circuit emblématique qui a été le théâtre de moments mémorables pour les Supercars, et nous sommes extrêmement enthousiastes à l'idée d'y ramener le championnat et d'écrire un nouveau chapitre de cette histoire pour nos fans, nos équipes et nos pilotes", a-t-il conclu.

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