Phillip Island donne le nom de Miller à l'un de ses virages

Jack Miller a désormais un virage à son nom sur le circuit de Phillip Island ! L'épingle du virage 4, jusque-là appelée Honda, a pris le nom du pilote Ducati, qui a fait briller l'Australie avec ses quatre succès en MotoGP. Une cérémonie a été organisée sur la piste ce samedi, naturellement en présence d'un Jack Miller très fier de recevoir cet honneur.

"Je me souviens de la course de Moto3 ici, le nombre de dépassements que j'ai fait en plongeant à cet endroit", a commenté le pilote local. "C'est une partie du circuit irréelle, et beaucoup de moments historiques s'y sont produits. Je me sens chanceux de pouvoir y associer mon nom."

Ce circuit et le GP d'Australie représentent bien plus qu'une course à domicile pour Jack Miller puisque l'épreuve a été décisive dans sa volonté de gravir les échelons : "Je me souviens d'être venu ici pour voir un Grand Prix pour la première fois en 2009, et j'avais pu me faufiler jusque-là. Depuis cette journée, je suis mordu. À partir de là, j'ai su que c'était ce que je voulais faire."

"C'est incroyable de revenir ici et de recevoir cet honneur. Je peux à peine décrire l'aventure dans laquelle nous nous sommes embarqués. J'ai été très chanceux dans ce championnat, avec ce qu'il m'a donné. J'aime énormément ce championnat et je remercie tous ceux qui ont rendu cela possible. Ils ne savent pas vraiment ce que cela signifie pour moi."

Jack Miller vit l'une des plus belles périodes de sa carrière. Le futur pilote KTM est un candidat régulier au podium depuis le début de l'été et a remporté le Grand Prix du Japon le mois dernier. À ses bons résultats en piste s'est ajouté un grand moment sur le plan personnel avec son mariage le week-end dernier, avant la course sur ses terres.

Le circuit de Phillip Island comprend désormais quatre sections reprenant les noms de pilotes australiens, les trois autres étant les trois qui ont été sacrés en 500cc et MotoGP. La ligne droite principale porte le nom de Wayne Gardner, le virage 1 celui de Mick Doohan et le virage 3 celui de Casey Stoner.