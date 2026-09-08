Ce que signifie vraiment la photo du bras de Marc Márquez

S'il y a bien une chose sur laquelle s'accordent tous ceux qui travaillent régulièrement avec Marc Márquez, c'est que rien de ce qu'il fait n'est le fruit du hasard. Cela vaut dans tous les aspects de sa vie, mais plus particulièrement en ce qui concerne son image, qu'il gère à travers sa propre société, Vertical.

Dès lors, on peut facilement déduire que la photo que l'Espagnol a publiée la semaine dernière sur ses réseaux sociaux, qui le montre torse nu et dévoile de lourdes séquelles sur son épaule et son bras droits après sept opérations subies ces six dernières années, ne résulte pas d'une impulsion fortuite.

Derrière cette photo se cachait une intention claire, car le fait même de la publier pouvait être interprété comme une contradiction par rapport à ce que le pilote n'a cessé d'affirmer depuis le début de l'année. "Je veux essayer de ne pas parler de mon bras parce qu'il est comme il est, et je dois courir avec", avait-il répété à plusieurs reprises, pour tenter d'éviter l'inévitable : que les médias ne l'interrogent sans cesse sur le sujet.

Sa publication sur les réseaux sociaux allait toutefois à l'encontre de cette volonté théorique de tourner la page, et sous-entend donc une volonté de changer de stratégie. C'est deux semaines plus tôt, à Silverstone, que cela a pris forme.

Par son profil, le circuit anglais a fini par devenir la bête noire de Marc Márquez. Cette fois, l'Espagnol espérait s'y présenter avec un bras aussi bien remis que possible, après s'être entraîné pendant la majeure partie de la pause estivale de trois semaines dans ce but. Cependant, les résultats obtenus sur cette épreuve se sont révélés moins bons que ce à quoi il s'attendait.

Neuvième de la course sprint à près de 14 secondes du vainqueur, il décrivait son impuissance : "Dans les sprints, normalement, on part et on met la pression du début à la fin, comme dans un contre-la-montre. Pour une raison quelconque, cette fois-ci, je n'ai pas pu le faire."

Le lendemain, avec une septième place en poche, Márquez continuait à éluder la question lorsqu'il lui a été demandé frontalement si ce résultat s'expliquait par la gêne que lui causait son bras : "La raison, c'est moi. C'est comme ça et je dois m'en accommoder. C'est une question d'endurance."

À ce moment-là, le champion en titre ne voulait pas désigner son bras comme la principale cause de sa performance mitigée. Et, en effet, s'il y a bien une chose qui le distingue de quiconque, c'est qu'il n'a jamais invoqué une excuse pour justifier un mauvais résultat.

Marc Márquez pensait avoir retrouvé sa condition physique à Silverstone, mais il n'en était rien. Photo de : Glyn Kirk / AFP via Getty Images

En revanche, le mercredi suivant, le grand public a fini par comprendre que Marc Márquez avait bel et bien couru en étant physiquement limité. Dans la vidéo "Inside" que Ducati publie sur ses réseaux sociaux après chaque Grand Prix, on le voit en effet dire à ses ingénieurs, à sa descente de la moto : "J'ai failli tomber parce que je ne contrôlais pas mon bras droit."

Pourquoi Marc Márquez n'a-t-il pas été aussi clair moins d'une heure plus tard, lorsque les journalistes lui ont posé une question spécifique à ce sujet ? "Parce que Marc ne cherche pas d'excuses, et encore moins en public", explique une source proche du pilote.

Un processus d'acceptation

À Silverstone, Marc Márquez a entamé le processus d'acceptation de ce qui est et restera sa nouvelle réalité. Car si son intention a toujours été d'éliminer de l'équation tout prétexte lié à son physique, il s'est rendu compte, ce dimanche-là, que cette épaule aura désormais sur ses performances une influence si importante qu'il ne pourra pas l'ignorer.

"Marc a accepté le fait que l'on continue à l'interroger sur son bras et il souhaite faire preuve de transparence. Il veut que les gens voient ce qu'il voit chaque jour quand il se regarde dans le miroir, et qu'ils se fassent une idée de la situation. Ce n'est pas une excuse, c'est sa réalité", précise cette source bien informée.

Marc Márquez victorieux au GP d'Aragón, après le revers subi à Silverstone. Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Aragón, une semaine plus tard, a eu de quoi soulager Marc Márquez : en dépit de ce bras meurtri, il est bel et bien toujours en capacité d'exprimer toute sa force. Cependant, et même si la situation variera d'un circuit à l'autre, il y aura des tracés sur lesquels le potentiel du fer de lance de Ducati sera sensiblement réduit. Tout simplement parce que, dans son état actuel, il n'est pas si simple de se battre pour le titre face à Jorge Martín et Marco Bezzecchi, propulsés par la fusée qu'est devenue l'Aprilia.

"Il est impossible d'évaluer précisément la capacité du bras de Marc, car il a une grande capacité à compenser ses faiblesses. Ce que je peux vous dire, c'est que ce bras est très limité en termes de force, notamment au niveau du biceps. Je dirais que ce bras fonctionne à environ 50% de ses capacités", décrivait il y a quelques jours son chirurgien Samuel Antuña, dans une interview accordée à El Periódico de Catalunya.

Le médecin a également fait une allusion voilée au "choc" qu'a subi Marquez en Grande-Bretagne lorsqu'il a constaté que sa marge de progression était plus faible et plus lente qu'il ne l'avait prévu.

"Il est en pleine évolution, il a une marge de progression, c'est certain", a encore ajouté Antuña. "Il faut tenir compte du fait que la dernière intervention remonte à trois mois, et son biceps va continuer à s'améliorer. Mais ça ne s'améliore pas aussi vite ni aussi bien à 22 ans qu'à 33 ans. Marc aura un peu plus de mal à progresser, mais il est habitué aux difficultés, personne ne lui a jamais rien offert sur un plateau."

Marc Márquez a déjà clairement indiqué qu'il était entièrement concentré sur la quête de son dixième titre mondial, son huitième en MotoGP. Il est également vrai qu'il affirme être serein et que, s'il ne parvient pas à l'obtenir, pour quelque raison que ce soit, ce ne sera pas pour lui un drame compte tenu du palmarès qu'il a déjà bâti. "Je suis déjà en paix avec moi-même, après être redevenu champion l'année dernière. Un titre de plus ne changera pas ma vie", a-t-il déclaré à plusieurs reprises.

Mais, pour en revenir à la photo de son bras, cette volonté de transparence que nous évoquions ne s'applique pas seulement aux fans, mais aussi à ses adversaires. Ils savent désormais dans quel état se trouve le pilote qui a remporté quatre des six dernières courses, signant au passage trois doublés, et qui a réduit son retard sur le leader du championnat à pas de géant. Une manière comme une autre d'exercer sur eux une certaine pression psychologique...