Photos - Les casques de la VR46 Academy en hommage à Rossi

Parmi les nombreux hommages qui ont été rendus à Valentino Rossi à l'occasion de son dernier Grand Prix MotoGP, celui des pilotes de la VR46 Riders Academy s'est révélé à la fois spectaculaire et émouvant pour le néo-retraité. Chacun de ses élèves a en effet repris le design d'un de ses anciens casques.

"Le meilleur [hommage] c'était les casques de mes pilotes de l'Academy, car c’était une surprise pour moi et j'ai été très heureux et ému quand ils me les ont montrés. C'était une super idée !" a salué le Docteur, qui a ainsi pu voir neuf designs de ses casques emblématiques portés en course dans les trois catégories du championnat.

Celui que l'on aura le mieux vu, c'est celui qu'a choisi Pecco Bagnaia, qui a voulu rendre hommage à la saison 2004 de son mentor et à son premier titre avec Yamaha. Le Turinois voulait saluer Rossi comme il se doit et il y est parvenu, puisqu'il a porté ce casque sur la plus haute marche du podium.

Pecco Bagnaia : Che Spettacolo 2004

Francesco Bagnaia Valentino Rossi au GP d'Australie 2004

Le casque "Che spettacolo" ("Quel spectacle !") est celui qu'a porté Valentino Rossi après l'arrivée du Grand Prix d'Australie 2004, lorsqu'il a remporté son premier titre avec Yamaha, dès leur première saison en commun. Il devenait alors le deuxième pilote capable de gagner deux championnats de suite avec deux marques différentes, après Eddie Lawson en 1988 et 1989.

Luca Marini : Cinq continents 2008

Luca Marini Valentino Rossi au GP de Valence 2008

Le casque "cinq continents" est celui que Valentino Rossi a porté durant la majeure partie de la saison 2008. Il arbore ses symboles habituels, le soleil et la lune, et les cinq branches du soleil y représentent les différents continents, tous visités par le championnat.

Franco Morbidelli : Peace&Love 1999

Franco Morbidelli Valentino Rossi au GP d'Italie 1999

Franco Morbidelli a choisi de remonter dans le temps en reprenant le casque "Peace&Love" que portait son mentor pour le Grand Prix d'Italie 1999, qu'il disputait alors dans la catégorie 250cc et qu'il a gagné.

Celestino Vietti : essais hivernaux Sepang 2004

Celestino Vietti Le casque de Valentino Rossi pour les essais de Sepang en novembre 2004

Pour les premiers essais hivernaux qui ont suivi son titre 2004, à Sepang au mois de novembre, Valentino Rossi avait repris le design d'une publicité pour une lessive. C'est-à-dire qu'après avoir gagné les titres 125cc, 250cc, 500cc, puis MotoGP avec Honda et désormais Yamaha, on pouvait considérer qu'il avait "nettoyé" le championnat...

Marco Bezzecchi : SoleLuna 2003-2005

Marco Bezzecchi Valentino Rossi au GP du Portugal 2003

Il s'agit sans doute du casque le plus classique de sa carrière. Valentino Rossi l'a conservé lors de son transfert de Honda à Yamaha, en 2004, et durant trois saisons au total avec seulement quelques exceptions pour les événements spéciaux.

Stefano Manzi : SoleLuna 1996

Stefano Manzi Valentino Rossi au GP de Répblique Tchèque 1996

Le soleil et la lune ont été les symboles chers à Rossi dès le début de sa carrière. Stefano Manzi a ainsi choisi de reprendre le design de la saison 1996, la première de son mentor dans le Championnat du monde 125cc, époque où il les arborait déjà.

Andrea Migno : saison 2001

Andrea Migno Valentino Rossi au GP d'Espagne 2001

En 2001, le soleil et la lune ont été représentés pour la première fois à l'avant et à l'arrière du casque, et non sur les côtés. Il s'agit du casque de base de cette saison, avec lequel Rossi a remporté le titre en 500cc.

Niccolò Antonelli : Laguna Seca 2005

Niccolò Antonelli Valentino Rossi au GP des États-Unis 2005

Il n'y a pas que sur les Grands Prix italiens que Valentino Rossi a porté un casque au design spécial, ce fut aussi le cas par exemple à Laguna Seca en 2005. Pour la première visite du MotoGP sur place et le 50e anniversaire de Yamaha, la marque avait utilisé sa livrée historique et le casque du #46 en avait repris les codes.

Alberto Surra : SoleLuna 2020

Alberto Surra Valentino Rossi au GP de Valence 2020

La dernière recrue de la VR46 Riders Academy a fait un choix simple en optant pour le casque que portait Valentino Rossi pour la saison 2020.