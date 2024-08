Cliquez sur les flèches ci-dessus pour passer d'une photo à l'autre.

Le MotoGP fait un clin d'œil appuyé à son passé ce week-end. Le GP de Grande-Bretagne a été choisi pour célébrer les 75 ans du championnat et toutes les équipes jouent le jeu avec des livrés spéciales rendant hommage à l'Histoire du championnat, sur les motos, les combinaisons et les casques des pilotes.

Ces couleurs uniques ne seront utilisées que dimanche, pour le jour de la course, mais ont été dévoilées dès ce jeudi, dans la voie des stands du circuit de Silverstone, devant une foule déjà présente en nombre.

Des livrées historiques pour Yamaha et Honda

Les marques japonaises sont celles impliquées depuis le plus longtemps en catégorie reine, ce qui se ressent dans les couleurs choisies. Yamaha reprend les couleurs des années 1960 et 1970, avec une moto blanche et rouge, rappelant celles qui ont vu Jarno Saarinen et Giacomo Agostini briller.

L'équipe Honda reprend les couleurs de la moto de Freddie Spencer, aujourd'hui membre du collège des commissaires avant de céder son poste en fin d'année, et plus précisément celles de l'année de son premier titre en 500cc en 1983.

Chez LCR, les numéros sont également inscrits sur fond jaune. Johann Zarco aura un logo de Castrol, sponsor de sa moto, datant des années 1960. Takaaki Nakagami a des lignes rétro avec un soleil levant, pour représenter le Japon.

Ducati tourné vers son histoire, ses teams satellites honorent des pilotes

Arrivé en MotoGP au siècle actuel, Ducati n'a pas le même historique que Yamaha et Honda. Pecco Bagnaia a suggéré de s'inspirer de la livrée de 2003, la tout première saison de la marque... mais a lui-même déploré que la présence des nombreux sponsors ne permettent pas de voir clairement la référence.

Pramac a repris les couleurs d'Ángel Nieto en 125cc en 1983, avec une moto rouge et noire, avec plusieurs anciennes versions des logos, pour Motul, Michelin et AGV. Le neveu d'Ángel Nieto, l'ancien pilote Fonsi, travaille aujourd'hui pour l'équipe afin de suivre les performances des pilotes.

Lire aussi : MotoGP Ángel Nieto, champion éternel aux chiffres étourdissants

Chez VR46, la référence est naturellement faite au propriétaire de l'équipe, Valentino Rossi, en reprenant les couleurs de son casque en 2018, avec le soleil et la lune sur un fond bleu foncé.

Gresini a logiquement repris les couleurs de Fausto Gresini en 1985 et 1987 lorsqu'il a remporté les titres dans la catégorie 125cc, pour une livrée déjà vue à Misano l'an passé.

Des choix variés pour les différentes Aprilia

Aprilia a tiré son inspiration des trois premiers titres de Max Biaggi en 250cc avec la marque italienne, dont il est aujourd'hui ambassadeur. Cette livrée "Perla Nera", qui était liée à un cigarretier, était noire avec de fines lignes en jaune et rouge.

Lire aussi : MotoGP Max Biaggi, une vie de défis

L'équipe satellite d'Aprilia, Trackhouse, fait ses débuts en MotoGP cette année, et a choisi d'afficher les 11 pilotes américains vainqueurs en catégorie reine.

Des couleurs très différentes pour KTM

KTM est la marque qui a l'histoire la plus brève sur circuit, mais la marque a décidé d'adopter une livrée blanche avec des touche de bleu, comme la moto créée en 1988 par Wolfgang Felber, la première du constructeur pour la route.

Tech3 a aussi opté pour du blanc à la place du rouge habituel de GasGas, avec de légères variations par rapport aux couleurs de l'équipe d'usine.

Des références au passé seront également visibles sur les BMW servant de voiture de sécurité et voiture médicale ce week-end.