Photos - La rédemption de Bagnaia et le supplice de Quartararo Une semaine après la victoire de Fabio Quartararo et l'erreur de Pecco Bagnaia au Sachsenring, le Grand Prix des Pays-Bas a offert le scénario inverse. Retour en images sur le triomphe de l'Italien et les deux chutes du Champion du monde en titre, mais aussi le premier podium de Marco Bezzecchi en MotoGP et le premier de Maverick Viñales avec Aprilia.