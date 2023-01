Une pièce maîtresse de Suzuki rejoint Honda

Charger le lecteur audio

Honda poursuit la refonte de sa structure technique avant une saison 2023 qui doit être celle du rebond après la dégringolade progressive subie ces trois dernières années. Cette restructuration a été initiée par les changements de postes de plusieurs techniciens en interne, mais on ignorait jusqu'à présent ce qu'il adviendrait de celui de directeur technique. Tout juste savait-on que Takeo Yokoyama cèderait sa place et délaisserait les circuits pour rejoindre l'usine de Tokyo avec un nouveau rôle à sa charge. Un changement de taille auquel concède le constructeur puisque Yokoyama a porté le programme de la RC213V durant six ans.

Après ce bouleversement, qui a été acté dans les 48 heures ayant suivi le dernier Grand Prix de 2022, on connaît désormais l'identité du successeur de Takeo Yokoyama. Et c'est une prise de choix pour le constructeur à l'aile dorée puisqu'il s'agit de Ken Kawauchi, jusqu'ici responsable technique de Suzuki en MotoGP depuis le retour de la marque en 2015.

En s'ouvrant au recrutement d'un technicien réputé venu de l'extérieur alors que des mouvements internes ont toujours été préférés depuis des années, le HCR va donc plus loin qu'une simple restructuration interne. Et le constructeur assume également avoir attentivement lorgné sur l'équipe démantelée de Suzuki, après avoir déjà récupéré les deux pilotes qui portaient jusqu'ici les couleurs de Hamamatsu.

Ken Kawauchi retrouvera donc chez Honda des coureurs qu'il connaît parfaitement bien, Joan Mir avec qui il a travaillé pendant quatre ans et remporté le titre en 2020, et qui rejoint le team Repsol, et Álex Rins, pilote Suzuki de 2017 à 2022 et qui courra sous les couleurs du team LCR.

Ken Kawauchi a été directeur technique de Suzuki de 2015 à 2022

Perçu comme méticuleux dans son travail, le technicien japonais tentera de faire profiter Honda de son expertise particulière sur le châssis, un point faible que la RC213V doit tenter de gommer. Le HRC cherchera également à améliorer la communication technique entre le circuit et l'usine, alors que le rôle de Kawauchi chez Suzuki consistait principalement à transmettre aux ingénieurs de l'usine les besoin exprimés par les pilotes, en identifiant les priorités et en simplifiant au maximum les pièces à produire afin de faciliter le travail et d'augmenter le taux de réussite du développement.

Voilà qui devrait répondre à l'une des exigences clairement exprimées par Marc Márquez, qui avait déclaré l'été dernier après avoir suivi le Grand Prix d'Autriche depuis le stand : "Le plus important pour moi n'est pas sur la moto mais sur le projet, la coordination. Aujourd'hui, durant cette phase difficile, les informations au sein de l'équipe sont ce qu'il y a de plus important. Les informations doivent être bien fluides dans tous les domaines, dans tous les aspects. Si les informations circulent de façon bien fluide et que tout le monde travaille en une même équipe, et surtout si les gens sont motivés, alors on sortira de cette situation, c'est certain."

Dans le stand Repsol, on notera également le retour de Giacomo Guidotti, qui se trouvait ces dernières années aux côtés de Takaaki Nakagami dans le team LCR. L'Italien sera le chef mécanicien de Joan Mir, tandis que Nakagami sera épaulé par l'ancien pilote Klaus Nohles, qui a passé trois ans dans l'équipe de test et avec qui il a déjà commencé à travailler.

Ingénieur de piste emblématique du HRC, notamment aux côtés de Pol Espargaró ces deux dernières années, Ramón Aurín n'opèrera plus sur les Grands Prix. Il devient responsable du test team, avec une volonté de la part de Honda d'enrichir le travail de ce département afin qu'il profite au développement, alors que le programme des essais consentis aux titulaires est désormais particulièrement réduit.

La nouvelle organisation devrait être visible dès la reprise des essais, dans deux semaines. L'équipe de test nouvellement chapeautée par Aurín sera en effet de retour aux affaires à l'occasion du shakedown du test de Sepang, du 5 au 7 février, puis ce sera au tour des équipes de course et des nouveaux titulaires de lancer leur préparation avec le test officiel qui se tiendra sur le circuit malaisien du 10 au 12 février. L'équipe Repsol Honda prévoit par ailleurs sa présentation officielle le 25 février.