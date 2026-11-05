MotoGP GP du Qatar

Les pilotes adoptent un ton conciliant avant un Grand Prix du Qatar polémique

Aucun signe de contestation des pilotes n'était visible jeudi à Losail. Pecco Bagnaia et Pedro Acosta ont notamment affiché une attitude apaisante à l'endroit des organisateurs.

Richard Asher Germán Garcia Casanova

Publié: 5 nov. 2026, 16:34

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Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Après leur arrivée de dernière minute à Doha, les principaux pilotes MotoGP ont adopté un ton conciliant à propos du Grand Prix du Qatar, qui fait l'objet de vifs débats ce week-end.

En raison du conflit qui se poursuit dans la région, la plupart des pilotes étaient réticents à l'idée de se rendre sur place. La situation a même failli déboucher sur un bras de fer avec MGPSEG, le promoteur du championnat. Le boycott de Yamaha et la décision des pilotes de rejoindre le Qatar au dernier moment ont entretenu l'incertitude à l'entame de la journée de jeudi.

Cependant, désormais présents sur place et après avoir honoré leurs engagements médiatiques, les pilotes ont choisi d'adopter un discours positif sur la situation, du moins dans leurs déclarations face à la presse.

Si la plupart d'entre eux n'ont pas du tout évoqué les circonstances inhabituelles entourant cette course, Pedro Acosta et Pecco Bagnaia ont tous deux tenu des propos qui pourraient contribuer à apaiser les tensions avec les organisateurs.

"C'est vrai que j'étais un peu inquiet", a déclaré Bagnaia, pilote officiel Ducati. "Je ne peux pas cacher ce que je ressentais à l'idée de venir ici. "Mais j'ai décidé de faire entièrement confiance à Dorna [MGPSEG], aux organisateurs, à l'IRTA et au gouvernement."

"Je pense qu'ils travaillent tous à assurer notre sécurité. Ils nous ont fourni presque tout ce que nous avions demandé. Nous devons travailler ensemble. C'est préférable. Je pense que c'est la bonne chose à faire."

L'Italien a ajouté que le paddock correspondait à ce qu'il avait imaginé et qu'il n'avait désormais plus peur depuis son arrivée dans le pays du Golfe.

"Je m'attendais à ce que l'ambiance dans le paddock soit normale. Je ne pense pas que nous devions avoir peur d'un bombardement ici. La seule crainte que nous puissions avoir, c'est que l'aéroport ferme."

Pecco Bagnaia (Ducati)

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Le pilote officiel KTM Pedro Acosta a adopté un discours très similaire à celui de son homologue Ducati.

"S'ils [les organisateurs] ont décidé à ce moment-là de venir ici, je comprends que c'est parce que tout était sous contrôle", a-t-il déclaré lors de son point presse en espagnol.

"Notre arrivée ici s'est déroulée normalement", a-t-il ajouté lors de son entretien en anglais. "Tout semblait tout à fait normal."

"Je comprends que si l'on commence à lire tous les médias, on peut finir par avoir assez peur de tout. Mais au bout du compte, nous devons respecter nos obligations contractuelles. Et nous devons également faire preuve de professionnalisme envers le championnat, l'équipe et la marque."

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