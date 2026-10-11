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Les pilotes encourent 5000€ d'amende s'ils ne participent pas aux événements promotionnels

Le championnat a informé samedi les équipes MotoGP que des amendes seraient infligées aux pilotes qui ne respecteraient pas une participation minimale aux événements promotionnels, à commencer par le Hero Walk de ce dimanche en Indonésie.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Publié:
MotoGP Hero Walk

Photo de : MotoGP

MotoGP Sports Entertainment Group estime que la présence des pilotes lors des événements et des manifestations promotionnelles du championnat est essentielle pour l'image de ce sport. Or, d'après les informations de Motorsport.com, le manque d'attention qui s'est manifesté à plusieurs reprises cette saison a conduit les responsables du championnat à instaurer une sanction pour ceux qui ne respecteront pas certains critères minimaux. Dans un premier temps, celle-ci sera financière.

Samedi, les équipes ont reçu un e-mail du championnat les informant que ces sanctions financières seraient désormais appliquées, et ce dès ce dimanche. Le premier engagement à respecter pour les pilotes est une présence minimale lors de ce qu'on appelle le MotoGP Hero Walk. Cet événement consiste en une rencontre, dans une zone réservée des circuits, entre les pilotes et un groupe de fans qui paient pour cette activité, au cours de laquelle ils prennent des photos et signent des autographes.

Cette rencontre avec les fans, qui a lieu tous les dimanches de Grand Prix après la parade des pilotes (un tour du circuit effectué par les pilotes à bord d'un camion décapotable), a été mise en place en 2023. Depuis, le championnat a constaté que les pilotes réduisaient de plus en plus leur temps de présence lors de ce rendez-vous.

Evento promocional de los pilotos de MotoGP en el pasado GP de Japón

Course de karting des pilotes MotoGP au GP du Japon

Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

L'événement dure 20 minutes, de 11h20 à 11h40, juste avant le départ des courses de Moto3. Dès ce dimanche, les pilotes qui ne seraient pas restés au moins dix minutes sur place seront sanctionnés d'une amende de 5 000 euros, une somme qui augmentera en cas de récidive.

Sanctions sportives éventuelles

Pour l'instant, la circulaire envoyée aux équipes se limite aux événements du dimanche matin, en particulier au Hero Walk, mais les sanctions pourraient être étendues à d'autres animations. De plus, l'amende de 5 000€ est prévue pour la première infraction, mais elle sera majorée en cas de récidive. Le championnat a même indiqué qu'il imposerait des sanctions sportives, qui restent à préciser, si les récidives persistent.

Bien que cette décision intervienne après la révélation que Marc Márquez avait envoyé un double à sa place pour la course de karting organisée dimanche matin au Japon, événement auquel Fabio Di Giannantonio n'a pas non plus assisté, le MotoGP suit la situation depuis plusieurs semaines. Cette décision ne découle donc pas directement du geste très médiatisé de Márquez.

Quoi qu'il en soit, certains pilotes n'ont pas respecté ce dimanche, à Mandalika, les dix minutes de présence minimale requises lors du Hero Walk. L'événement se déroulait dans la zone du VIP Village, dans la voie des stands du circuit, où les pilotes présent ont pris des photos et signé des autographes pour les fans sous un soleil de plomb et une chaleur étouffante, avec plus de 30°C. Les pilotes qui n'ont pas respecté cette règle devraient désormais être sanctionnés.

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