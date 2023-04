Deux pilotes Aprilia hors course à cause d'un abaisseur bloqué

Charger le lecteur audio

Le premier tour du Grand Prix des Amériques a sonné le glas de la course d'Aleix Espargaró, qui s'était ardemment battu pour la troisième place du sprint la veille. Le pilote espagnol est cette fois tombé très rapidement. Il a révélé par la suite que c'est un problème technique qui l'avait ainsi fait perdre le contrôle de son Aprilia.

"Dès le départ, j'ai eu un problème avec mon abaisseur à l'arrière, il n'est pas revenu à sa position standard après le premier virage. J'ai fait toute la première partie avec l'arrière abaissé, et ensuite quand j'ai freiné dans la ligne droite de retour et que j'ai réaccéléré, j'avais toujours le même problème et je suis tombé", a expliqué Espargaró auprès du site officiel du MotoGP.

Plus tard dans la course, c'est Raúl Fernández, au guidon de la version 2022 de la RS-GP, qui a connu la même mésaventure, ce qu'a confirmé Aleix Espargaró. Le jeune pilote du team RNF, lui, est resté évasif, évoquant un problème mécanique. "Je ne sais pas ce qui s'est passé… Enfin, je ne veux pas dire ce qui s'est passé, désolé !", a-t-il concédé.

"On n'a pas de chance", a déploré le jeune pilote. "J'ai pris un super départ, j'étais 13e. Je rattrapais le groupe de Maverick [Viñales] et de Miguel [Oliveira], et j'ai eu un problème mécanique. J'ai dû abandonner et arrêter là ma course. Je pense que le team et Aprilia ont fait du bon boulot. Parfois, ça arrive. Au final, on fait des courses et parfois il peut y avoir des problèmes mécaniques."

Le souci, c'est que ce n'est pas la première fois que l'abaisseur d'assiette de l'Aprilia connaît pareil couac. L'an dernier, à Valence, Maverick Viñales a dû abandonner pour cette même raison. "Il faut qu'ils résolvent ça, ça n'est pas la première fois que ça nous arrive", a affirmé Aleix Espargaró.

Le vétéran du plateau a expliqué qu'Aprilia avait changé des composants de son système de correcteur d'assiette cette année, mais que cela semble causer des problèmes. "Cet hiver, cela m'est arrivé cinq fois, et les deux pilotes de RNF l'ont eu à tous les tests", a-t-il expliqué. "C'est arrivé pendant la pré-saison ; pas pendant les deux premières courses mais c'est arrivé à nouveau [dimanche]. Normalement ça se produit quand il fait super chaud, mais [samedi] ça n'a pas été le cas, donc on ne contrôle pas très bien quand et où ça arrive."

"C'est dommage, parce qu'on a bien travaillé et qu'on était forts et rapides ce week-end sur ce qui est une piste assez difficile pour nous, alors je suis assez déçu", a admis Aleix Espargaró, qui pensait pouvoir se battre pour le podium. "Ça me met en colère parce que ce circuit est difficile pour moi et que j'ai vraiment essayé. Si j'étais monté sur le podium, j'aurais fait la fête jusqu'à Jerez !"