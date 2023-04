Les pilotes Aprilia ont fait les frais d'une course sprint tendue

Charger le lecteur audio

Grands favoris au soir des premiers essais, les pilotes Aprilia sont rentrés dans le rang samedi pendant les qualifications, et surtout la course sprint disputée en Argentine. Aleix Espargaró a perdu gros durant cette journée, qui a pris pour lui le mauvais chemin lorsque la pluie s'est invitée à la fête. Des qualifications manquées l'ont relégué à la neuvième place sur la grille de départ, l'obligeant à forcer son attaque en course pour espérer accrocher quelques points. Mais au bout de neuf tours, il était par terre.

Il avait atteint la septième position lorsqu'il est parti à la faute dans le virage 9. Une erreur qu'il a parfaitement assumée et mise sur le compte, justement, du niveau d'agressivité requis dans cette course, du fait de la tournure qu'avait prise sa journée.

"J'étais très frustré quand il s'est mis à pleuvoir pendant les qualifications parce que j'avais de très bonnes chances de me battre pour la pole position. Mais je n'ai pas d'excuses", explique le pilote espagnol. "Je n'ai pas été assez rapide sur le mouillé et je n'ai pas non plus été assez rapide mentalement pour me décider à prendre les slicks, et je l'ai donc payé en course."

"Je ne voulais pas perdre ma chance de podium", poursuit-il. "J'ai perdu beaucoup de temps avec Maverick. Bagnaia, Álex Márquez et lui n'avaient pas du tout de motricité. Moi, j'en avais beaucoup, ma moto était bien meilleure, donc c'était vraiment frustrant. Quand je les ai dépassés, j'ai essayé de pousser trop vite pour rattraper ceux qui me devançaient parce que je sais à quel point les courses sont courtes avec ce format, et j'ai fait une erreur et je suis tombé."

Ce format, qui requiert de l'agressivité dans les combats et une certaine explosivité dans la manière dont on construit sa course, n'apparait pas du tout naturel à Aleix Espargaró et c'est comme cela qu'il explique son erreur.

"Ce sera comme ça toute la saison", pointe-t-il au sujet de ce format sprint, qu'il n'apprécie guère. "C'est aussi pour ça que j'ai fait cette erreur, parce que je n'aime pas vraiment être agressif avec les autres pilotes. Je me suis donc peut-être poussé un peu trop, pour essayer de vite rattraper du temps et dépasser, parce qu'on sait à quel point la course est courte et on ne peut pas perdre de temps derrière [d'autres pilotes]."

"J'espère que tout le monde apprécie ce format de course. Je pense que le spectacle est bon, la qualité du spectacle est fantastique pour la télévision, et c'est vraiment fait pour ça, mais je n'aime vraiment pas ça", ajoute-t-il. "Je peux être un peu plus agressif, mais c'est une question d'ADN. Je n'ai jamais été super agressif dans ma carrière. Je peux l'être un peu plus, mais ce n'est pas comme si on pouvait appuyer sur un bouton pour devenir agressif."

"Au moins sept contacts" et un aileron en moins pour Viñales

Maverick Viñales partait, lui, de la deuxième ligne, mais il s'est très vite retrouvé en bagarre dans ce même groupe dans lequel son coéquipier a tenté de jouer des coudes. Et lui aussi a pu expérimenter la tension inhérente à ce format court, où chaque manœuvre revêt une importance toute particulière car aucune occasion ne doit être manquée.

"J'ai perdu un aileron dans le premier tour", s'amuse le #12, qui a ensuite dû composer avec une Aprilia quelque peu déboussolée. "J'ai perdu en turning, freinage, accélération… Mais même comme ça, je me suis battu aux avant-postes, pour le podium, alors franchement c'était très bien."

"J'ai juste essayé de faire de mon mieux et de marquer le maximum de points. J'ai donné le maximum avec ce que j'avais et je suis content. Il y a de choses à améliorer, bien sûr, mais la moto était OK", retient le #12, placide malgré l'agressivité qui l'entourait, "exactement la même" qu'à Portimão. "Vous faites une petite erreur, et deux gars vous passent. Vous ouvrez un tout petit peu la porte, et boom, quelqu'un vous passe", décrit-il. "J'étais dans une bonne position, mais ensuite j'ai élargi, j'ai eu une touchette avec quelqu'un, mon aileron s'est envolé ! Je n'ai même pas compris pourquoi il s'est envolé mais bon, j'ai eu au moins sept contacts."

La solution ? "Il faut progresser, être devant et enlever ce stress des premiers tours", martèle Viñales. "Ce qui est important c'est qu'il faut qu'on se porte devant au départ, c'est le plus important. Il faut bien partir, être premier dan les premiers virages et alors c'est une autre course. Ce sera complètement différent."