Un samedi frustrant pour les pilotes Aprilia

Le samedi avait très bien débuté pour Aprilia avec le meilleur temps de Maverick Viñales lors de l'ultime séance d'essais libres, pourtant ni lui ni son équipier Aleix Espargaró n'ont conclu la journée avec le sourire. "Je ne suis pas du tout satisfait de la course et je suis très en colère", a ainsi lancé l'ancien pilote Suzuki et Yamaha...

Les deux hommes ont commencé à déchanter en qualifications : alors que les premiers relais avaient vu Viñales pointer au sommet du classement provisoire, le #12 a été victime d'un problème technique sur sa machine au moment de quitter les stands pour l'assaut final. Si ce dernier a finalement pu repartir sur sa seconde moto, en ayant néanmoins perdu de longues minutes dans l'affaire, il n'a pas été en mesure d'améliorer sa marque et a dégringolé jusqu'à la sixième place.

"En qualifications, on avait la possibilité de très bien faire", a-t-il expliqué. "La moto était parfaite et je pouvais prétendre à la pole position ou à la première ligne. Au lieu de ça, on a eu un problème avec la moto (l'électronique je pense, on enquête encore) et la deuxième moto n'était pas prête. Ce sont des erreurs qui se paient cher en course car, en partant de derrière, tout devient plus difficile et on ne peut pas exploiter notre potentiel. On doit s'améliorer parce que l'on ne peut pas se permettre ces situations."

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team

Le calvaire s'est poursuivi lors de la course sprint. Contrairement à Brad Binder, qui est passé en quelques kilomètres du dixième emplacement sur la grille au top 3, Viñales est resté englué dans le peloton et n'a pu inscrire que le point de la neuvième place, à plus de huit secondes du vainqueur Jorge Martín.

La copie rendue par Espargaró n'était pas excellente non plus, l'Espagnol s'est classé huitième du sprint après avoir été victime d'un accident en qualifications, au moment où Viñales parvenait enfin à quitter la voie des stands, ce qui l'a repoussé au onzième rang sur la grille.

"J'ai foiré le week-end parce que j'étais très, très fort", a-t-il pesté. "Je n'avais pas assez de pneus neufs donc j'ai fait le premier time attack avec un pneu qui avait dix tours. Au 15e tour du pneu, je roulais en 1'31"5 donc j'étais assez surpris. Quand j'ai pris un pneu tendre neuf, j'ai fait un 1'29, j'ai peut-être surpiloté et j'ai perdu l'avant. J'étais trop rapide. Rien d'important. J'ai un peu mal au bras parce que j'ai des trous sur la peau mais rien de sérieux."

Les nerfs du Catalan ont par ailleurs été mis à rude épreuve puisque de nombreux contacts sont venus pimenter sa course sprint sans que les commissaires n'interviennent, ce qui l'a particulièrement agacé.

"On a fait un pari et avec ce nouveau programme merveilleux on n'a pas le temps de tester les pneus, donc je suis parti avec le dur à l'avant sans l'avoir testé ce week-end parce que ce n'était pas possible en Essais Libres, on ne peut pas tester le dur à 10h00 du matin. Je me suis fait un peu peur au début mais ça a été payant, le pneu fonctionnait bien. "

"'étais sixième dans le groupe de tête puis [Marco] Bezzecchi m'a touché plusieurs fois, je suis passé hors piste, il y avait une grosse bagarre. Álex Márquez m'a aussi percuté. J'ai perdu du temps mais j'avais un bon rythme et j'étais convaincu que j'allais revenir sur ceux du podium devant nous. J'ai vu quelques bagarres et le rythme n'était pas très élevé mais je n'ai pas pu en profiter. J'espère être un peu plus chanceux [ce dimanche]."

Avec Vincent Lalanne-Sicaud