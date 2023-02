Quel chef mécanicien pour chaque pilote MotoGP en 2023 ?

Charger le lecteur audio

Si la saison 2022 avait offert une certaine stabilité concernant les binômes formés par les pilotes et les ingénieurs, avec peu de bouleversements au sein du plateau, cette fois c'est une véritable valse qui s'est opérée parmi les équipes avec 12 nouveaux duos formés sur 22. La conséquence d'un marché des pilotes qui a bien plus bougé en vue de cette nouvelle saison, avec le retrait inattendu de Suzuki, le passage de RNF de Yamaha à Aprilia et le recrutement de nouveaux ingénieurs entre équipes adverses. Mais dans certains cas, c'est aussi l'occasion de retrouvailles riches de promesses...

La signature de Jack Miller chez KTM, tout d'abord, a provoqué le départ de son chef mécanicien Cristhian Pupulin du groupe Ducati dont il était un pilier. Ce dernier, en décidant de suivre son pilote dans sa nouvelle aventure et de maintenir leur binôme au sein d'une autre équipe, va permettre à KTM de bénéficier d'une expérience précieuse. KTM ne s'arrête pas là, car parmi les recrues venues de Borgo Panigale, on trouve aussi Alberto Giribuola, qui a travaillé ces dernières années avec Andrea Dovizioso puis Enea Bastianini et sera désormais en charge de la coordination des responsables techniques de la marque de Mattighofen.

Pour pallier le départ de Pupulin, Ducati a pris la décision d'allier Bastianini à Marco Rigamonti, jusqu'ici chef mécanicien de Johann Zarco, et de recruter aux côtés du Français Massimo Branchini, qui était l'ingénieur du Français lorsqu'il roulait en Moto2 chez Ajo-KTM. Même scénario pour Raúl Fernández, qui retrouve Noè Herrera, avec qui il a évolué dans la catégorie intermédiaire, alors qu'il s'apprête à disputer une première saison au guidon de l'Aprilia, dans le team RNF.

Le départ de Suzuki a également provoqué des bouleversements puisque les chefs mécaniciens de Joan Mir et Álex Rins ont trouvé refuge dans d'autres équipes. Frankie Carchedi, qui officiait aux côtés du Champion du monde 2020, est attendu de pied ferme par Fabio Di Giannantonio chez Gresini, tandis que Manu Cazeaux va retrouver Maverick Viñales chez Aprilia. Le constructeur italien, qui a désormais dans son giron l'équipe RNF, a décidé d'associer Giovanni Mattarollo, qui travaillait jusqu'à présent avec Viñales, à Miguel Oliveira, nouveau venu dans le groupe.

Il y a également du changement chez Honda, puisque les débuts de Joan Mir avec la marque seront soutenus par l'expérimenté Giacomo Guidotti, qui était jusqu'alors le chef mécanicien de Takaaki Nakagami dans le team LCR. Le Japonais travaillera désormais avec Klaus Nöhles, en provenance de l'équipe de test du HRC, tandis qu'Álex Rins sera de son côté associé à David García, précédemment ingénieur d'Álex Márquez dans le même stand.

Enfin, chez Tech3, Pol Espargaró retrouvera Paul Trevathan, qu'il connaît bien puisqu'il était son ingénieur dans l'équipe officielle avant d'y être associé à Oliveira. De l'autre côté du box, Augusto Fernández débutera dans la catégorie reine avec Alex Merhand, qui reste au même poste.

Nombreux sont également les binômes qui restent inchangés, et notamment parmi les top pilotes. Ainsi, et pour ne citer qu'eux, le champion sortant Pecco Bagnaia reste fidèle à Cristian Gabarrini, lui aussi l'un des piliers de Ducati ; son dauphin, Fabio Quartararo, est toujours associé à Diego Gubellini, le seul ingénieur qu'il ait connu depuis son arrivée dans la catégorie. Marc Márquez est quant à lui indissociable de Santi Hernández, à ses côtés depuis ses débuts en Moto2, en 2011.

Les pilotes 2023 et leur chef mécanicien respectif :

Equipe Pilotes Chefs mécaniciens Nouveaux binômes Ducati Team Pecco Bagnaia Cristian Gabarrini Enea Bastianini Marco Rigamonti ✔ Yamaha Factory

Fabio Quartararo Diego Gubellini Franco Morbidelli Patrick Primmer Aprilia Racing Aleix Espargaró Antonio Jiménez Maverick Viñales Manu Cazeaux ✔ KTM Factory Brad Binder Andrés Madrid Jack Miller Cristhian Pupulin Repsol Honda Marc Márquez Santi Hernández Joan Mir Giacomo Guidotti ✔ Pramac Racing Johann Zarco Massimo Branchini ✔ Jorge Martín Daniele Romagnoli Gresini Racing

Álex Márquez Donatello Giovanotti ✔ Fabio Di Giannantonio Frankie Carchedi ✔ VR46 Racing Team

Luca Marini David Muñoz Marco Bezzecchi Matteo Flamigni LCR Honda

Álex Rins David García ✔ Takaaki Nakagami Klaus Nöhles ✔ Aprilia RNF Team Miguel Oliveira Giovanni Mattarollo ✔ Raúl Fernández Noè Herrera ✔ Tech3 KTM

Pol Espargaró Paul Trevathan ✔ Augusto Fernández Alex Merhand ✔