Les pilotes découvrent leurs nouvelles motos et équipes à Valence

Charger le lecteur audio

Les premiers changements de 2023 se sont faits sentir sur le circuit Ricardo Tormo, à Valence, où huit pilotes MotoGP ont découvert leur nouvelle équipe ainsi que leur nouvelle moto ce matin, lors du premier test d'intersaison. Ils étaient rejoints par Augusto Fernández, unique rookie de la catégorie, qui arrive directement du Moto2 après y avoir décroché le titre.

L'une des arrivées les plus attendues était celle des deux anciens coéquipiers Suzuki, Joan Mir et Álex Rins, chez Honda. Après avoir fait leurs adieux dimanche au constructeur, qui a décidé de se retirer de la compétition, les deux hommes ouvrent un nouveau chapitre de leur carrière, respectivement dans l'équipe officielle Repsol et dans le team satellite LCR.

Mir a été le troisième pilote de la journée à entrer en piste et a pu effectuer ses premiers tours de roue au guidon de la RC213V. À la mi-séance, ce matin, il occupait la 19e place, à 1"9 du meilleur temps, tandis que Rins était 22e à 2"6. Les deux hommes arboraient des motos et des combinaisons noires en raison du contrat les liant encore à Suzuki et leur interdisant de porter les couleurs de Honda avant le 1er janvier.

Le plus rapide parmi ceux qui découvraient leur nouvelle moto était, sans surprise, Enea Bastianini, qui n'a pas changé de marque et bénéficie finalement de la dernière version de la Desmosecidi, après avoir roulé deux ans sur d'anciens modèles. Enfin aux couleurs rouges après avoir été chez Gresini, l'Italien était quatrième à trois dixièmes.

Pol Espargaró, qui rejoint KTM après deux saisons très difficiles passées chez Honda, a retrouvé la RC16 avec laquelle il avait brillé à l'époque, cette fois dans l'équipe Tech3. L'Espagnol était neuvième, à sept dixièmes, et meilleur représentant KTM. L'autre nouvel arrivant de la marque autrichienne, Jack Miller, en provenance de Ducati, découvrait pour sa part totalement la RC16 et était 18e, à 1"7. Augusto Fernández se situait pour sa part en dernière position, le rookie devant s'habituer à de nombreuses nouveautés de la catégorie reine.

Enfin, Álex Márquez, petit nouveau du clan Ducati, était 17e avec sa Desmosedici, à 1"2, tandis que les deux nouveaux pilotes RNF, qui est passé dans le giron d'Aprilia, ont pris leurs marques sur la RS-GP. Miguel Oliveira était 14e à 0"9 tandis que Raúl Fernández occupait la 21e place à 2"3.