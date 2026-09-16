Quels pilotes vont quitter le MotoGP en 2027 et qui va les remplacer ?

La saison 2027 annonce un profond bouleversement en MotoGP, à commencer par un changement de règlement technique. Le championnat entrera dans une nouvelle ère en faisant désormais rouler des motos de 850cc, moins puissantes que les machines actuelles, mais aussi privées de variateurs de hauteur et à l'aérodynamique limitée. S'y ajoutera un changement de fournisseur pneumatique, avec l'arrivée de Pirelli à la place de Michelin.

La grille, elle aussi, subira un remaniement notable. Les équipes et constructeurs actuels restent tous engagés, en revanche cinq pilotes vont quitter le peloton pour laisser place à de nouveaux noms. Maintenant que toutes les annonces sont faites, voici qui s'apprête à quitter le MotoGP en 2027 et quels sont les nouveaux visages attendus.

Quels pilotes vont quitter la grille MotoGP ?

Cinq pilotes, tous nés en 1994 et 1995, verront leur carrière MotoGP s'arrêter à la fin de la saison. Certains explorent de nouvelles pistes pour continuer à courir, là où d'autres sont prêts à tirer un trait sur la compétition.

>> BRAD BINDER

Brad Binder Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

À 31 ans, Brad Binder a de la bouteille. Pur produit KTM, il a écumé toutes les catégories, de la Red Bull Rookies Cup au MotoGP en passant par les 125cc, le Moto3 et le Moto2. Champion du monde Moto3 il y a dix ans, il est passé tout près du titre à l'échelon du dessus, battu en 2019 par Álex Márquez, et a ensuite réalisé des débuts fracassants dans la catégorie reine en remportant son troisième Grand Prix.

Le Sud-Africain a encore gagné l'année suivante, puis a continué à régulièrement visiter le podium tout en oscillant entre la quatrième et la sixième place du championnat. Perçu comme le fer de lance de KTM, il a même bénéficié d'un contrat de trois ans durant ses meilleures années. Binder s'est pourtant effondré depuis deux ans, en difficulté grandissante avec la RC16.

Alors que KTM renouvelle intégralement ses effectifs pour 2027, il s'est vite fait à l'idée que son avenir avec le constructeur était bouché. Il n'a pas non plus trouvé d'autre option sur la grille MotoGP, où l'arrivée de sang neuf pousse vers la sortie ceux qui n'arrivent plus à sortir du lot. Il a choisi de rejoindre BMW en WorldSBK, où il retrouvera son ancien coéquipier, Miguel Oliveira.

>> FRANCO MORBIDELLI

Franco Morbidelli Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Franco Morbidelli se trouve dans une situation assez comparable à celle de Brad Binder. Du haut de ses 31 ans, l'Italien a déjà derrière lui une carrière faite de plusieurs rebondissements. Elle a été lancée dans la difficulté, entre manque d'argent et drame familial, avant que Valentino Rossi ne contribue à la sécuriser. Alors qu'il remportait le championnat d'Europe Superstock 600 en 2013, Morbidelli a pu disputer ses premiers Grands Prix en Moto2, un tremplin vers la titularisation arrivée l'année suivante.

Premier membre de la VR46 Riders Academy à devenir champion du monde, en 2017 dans la catégorie Moto2, il a aussi été le premier du groupe à rejoindre le MotoGP, puis à y gagner en 2020. Vice-champion du monde pendant cette année Covid, le Romain a ensuite dégringolé en se blessant au genou puis en passant dans l'équipe d'usine Yamaha.

Son rebond sur la Ducati satellite lui a permis de retrouver le podium, avant un nouveau recul cette année, une fois passé sur le modèle décrié de 2025. Souvent critiqué pour son agressivité en piste et cible favorite des haters, Morbidelli ne parviendra pas cette fois à prolonger l'aventure et il devrait rejoindre le WorldSBK via l'équipe d'usine Ducati.

>> JACK MILLER

Jack Miller Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Des pilotes qui s'apprêtent à quitter les Grands Prix, Jack Miller est celui qui possède la plus longue expérience dans la catégorie MotoGP. Il faut dire qu'il l'a rejointe très tôt, dès 2015 et sans en passer par la case Moto2. Il était alors vice-champion du monde Moto3 et enfourchait une Honda satellite avec laquelle il n'allait pas tarder à décrocher une victoire surprise. Ce n'est qu'en 2021 qu'il a gagné à nouveau, désormais avec une Ducati.

Miller, aujourd'hui âgé de 31 ans, a souvent avancé à vue dans sa carrière, pouvant rarement compter sur un contrat de plus d'un an. Cela ne l'a pas empêché d'être pilote officiel à la fois pour Ducati et pour KTM. Depuis l'an dernier, il pilote une Yamaha satellite et a tenté de contribuer à son développement, mais sans grand succès.

Si sa nationalité australienne l'avait aidé à négocier son dernier contrat, l'arrivée de son compatriote Senna Agius l'an prochain en MotoGP marque la fin de l'aventure. Il a néanmoins tissé de bons liens avec Yamaha et rebondira lui aussi en WorldSBK, avec le constructeur japonais.

>> ÁLEX RINS

Álex Rins Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

On tend parfois à oublier la solidité du palmarès d'Álex Rins, 30 ans. L'Espagnol est arrivé en championnat du monde en 2012 et dans la catégorie reine cinq ans plus tard, et il a terminé huit de ses neuf premières saisons parmi les cinq premiers des trois catégories qu'il a explorées, excusez du peu. En MotoGP, sa meilleure année restera 2020, où il a fini troisième, mais on retiendra aussi qu'il a réussi à gagner à la fois avec Suzuki (cinq fois) et avec Honda (une fois, en seulement sept Grands Prix en commun).

Il ne s'est toutefois jamais vraiment remis du départ du constructeur de Hamamatsu, ni de sa grosse blessure à la jambe de 2023, et son passage de trois ans chez Yamaha a coïncidé avec le déclin notable de la marque. Autant de revers qui ont conduit un pilote prometteur vers les bas-fonds du championnat.

Alors que Yamaha a recruté Ai Ogura pour le remplacer, il n'a pas obtenu d'offres pour rester en MotoGP et a pris le temps d'explorer ses options ailleurs avec comme attente première de retrouver le plaisir de courir. Il a donc pris la décision d'arrêter la course moto pour passer sur quatre roues.

>> MAVERICK VIÑALES

Maverick Viñales Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Avec le départ de Maverick Viñales, 31 ans, c'est un autre gros palmarès qui s'apprête à quitter les Grands Prix. Comme Miller, il est arrivé en championnat du monde en 2011 et en MotoGP en 2015. Et l'Espagnol a tout de suite fortement marqué les esprits, s'affirmant comme l'un des plus grands talents de sa génération.

Ses quatre saisons dans les petites catégories ont été émaillées de multiples victoires, jamais conclues au-delà de la troisième place du championnat. Il a laissé filer un titre (celui de 2012 en Moto3) sur fond de conflit avec son équipe, pour finalement être couronné deux ans plus tard en Moto2.

Annoncé comme un futur grand champion en MotoGP, il a réussi ses débuts avec Suzuki avant de décrocher un contrat de rêve avec Yamaha et de régulièrement gagner. Mais une nette inconstance et des tensions internes ont toujours bridé ses ambitions, jusqu'à un divorce retentissant en 2021. Il a retrouvé le plaisir et la victoire avec Aprilia par la suite, pour mieux s'en aller à nouveau afin de tenter le pari KTM via Tech3. Là encore, l'union a superbement débuté avant de s'enrayer.

Aujourd'hui, c'est sur fond de conflit avec le constructeur et de séquelles physiques que le Catalan se dirige vers la sortie. Contrairement à ses compagnons d'infortune, Viñales n'a pas manifesté d'intérêt pour une suite de carrière dans un autre championnat. Éprouvé physiquement et sans doute lassé par les multiples péripéties qu'il a connues, il devrait mettre un terme à sa carrière après cette dernière saison mouvementée.

Qui seront les rookies MotoGP en 2027 ?

Ces départs seront compensés par l'arrivée de nouveaux noms sur la grille MotoGP la saison prochaine. Cinq rookies ont obtenu leur ticket d'entrée pour la catégorie reine, en lien avec quatre des cinq constructeurs puisqu'Aprilia est le seul à ne prévoir aucun débutant dans ses rangs.

>> DANI HOLGADO

Dani Holgado Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Nouveau venu dans l'écosystème Ducati, Dani Holgado sera proche de ses 22 ans lorsqu'il disputera son premier Grand Prix MotoGP avec l'équipe Gresini. Après avoir fait ses gammes en European Talent Cup, CEV et dans la Red Bull Rookies Cup, l'Espagnol, né près d'Alicante, a fait ses premiers pas en Grand Prix en 2021. Ce sont des équipes françaises qui lui ont donné sa chance puisqu'il a réalisé ses premières piges pour le CIP puis pour Tech3.

Après ces trois premières courses mondiales, il a été titularisé dans la catégorie Moto3 en 2022 par le team Ajo. Des débuts contrariés par une fracture de la jambe pendant les essais hivernaux, ce qui ne l'a pas empêché de décrocher un premier podium et un top 10 au général dès sa première saison.

Revenu chez Tech3 l'année suivante, Holgado connaissait déjà la victoire et grimpait au cinquième rang du championnat avant de finir vice-champion en 2024. Il a ensuite changé de catégorie et, désormais accompagné par le team Aspar, il n'a jamais quitté le haut du panier en Moto2, régulièrement sur le podium et même plusieurs fois victorieux. Il occupe actuellement la sixième place au championnat.

En 2027, Dani Holgado courra pour Gresini et disposera d'une Ducati non officielle, contrairement à son coéquipier, Joan Mir.

>> DAVID ALONSO

David Alonso Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

David Alonso a la particularité de courir pour la Colombie, le pays de sa mère, bien qu'il soit né en Espagne. Il sera le plus jeune rookie de la promotion 2027, lui qui n'aura pas 21 ans au moment de prendre place sur la grille de la catégorie reine pour la première fois. Son recrutement a été scellé très tôt par Honda, convaincu par un talent auquel on promet une carrière exceptionnelle.

Il a déjà tout raflé sur son chemin : un titre espagnol, l'European Talent Cup et la Red Bull Rookies Cup, puis le titre de champion du monde Moto3 obtenu dès sa deuxième année en écrasant littéralement la concurrence à raison de 14 victoires en 20 courses. Coéquipier de Dani Holgado en Moto2, il a connu des blessures dans la catégorie intermédiaire mais figure néanmoins dans le clan des vainqueurs et occupe aujourd'hui la cinquième place du championnat.

En 2027, David Alonso courra pour Honda, mais on ignore pour le moment s'il le fera aux côtés de Fabio Quartararo dans l'équipe d'usine, ou bien auprès de Johann Zarco chez LCR.

>> IZAN GUEVARA

Izan Guevara Photo de : Pramac Racing

Natif de Majorque, Izan Guevara a suivi un parcours classique, mais auréolé de nombreux succès, avec notamment des titres en European Talent Cup et en championnat du monde Junior Moto3 avant de rejoindre les Grands Prix à 16 ans. Il ne lui a ensuite fallu que deux ans pour remporter une première couronne mondiale dans la catégorie Moto3, puis il est passé à l'échelon supérieur. Aujourd'hui, cela fait quatre ans qu'il court en Moto2 et il occupe la deuxième place du championnat.

Longtemps un membre stable de l'équipe Aspar avant de rejoindre Pramac l'an dernier, Guevara a noué des liens étroits avec Gino Borsoi, lui-même passé de l'une à l'autre des deux équipes. Cela a mené à un cadeau de taille pour le pilote, à savoir sa participation l'an dernier à un test de la Yamaha de MotoGP. Un premier contact qui n'était qu'un avant-goût de ce qu'il vivra bientôt.

En 2027, Izan Guevara sera promu dans la catégorie reine au sein de l'équipe satellite Yamaha dont Gino Borsoi est aujourd'hui le team manager.

>> SENNA AGIUS

Senna Agius Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Dernier pilote à avoir été officialisé en MotoGP pour la saison prochaine, Senna Agius affiche le parcours quelque peu singulier des pilotes ayant dû trouver les clés pour émerger depuis l'Australie. Pour lui, c'est passé par l'Asia Talent Cup, avant de gravir les échelons via le JuniorGP Moto3 et le championnat d'Europe Moto2, qu'il a remporté en 2023.

En parallèle, il a disputé de premiers Grands Prix en Moto2, d'abord appelé par Marc VDS à remplacer Sam Lowes blessé en 2022. L'année suivante, c'est l'équipe Intact GP, pour laquelle il courait au niveau européen, qui l'a sollicité pour en faire de même pour Darryn Binder et Lukas Tulovic.

Lorsqu'il a été titularisé en 2024, il avait donc déjà disputé neuf Grands Prix. Il n'a plus quitté l'équipe allemande et c'est avec elle qu'il a signé ses premières victoires l'an dernier, qu'il s'est classé dans le top 10 du championnat, puis qu'il a poursuivi sa progression cette année, jusqu'à occuper actuellement la quatrième place du classement général.

En 2027, Senna Agius rejoindra l'équipe Tech3 et fera ses débuts en MotoGP au guidon d'une KTM, associé à Luca Marini.

>> NICOLÒ BULEGA

Nicolò Bulega Photo de : Ducati Corse

À bientôt 27 ans, Nicolò Bulega a indéniablement plus de bouteille que ceux qu'il affrontera l'année prochaine pour le titre honorifique de rookie de l'année. Et c'est à travers un parcours atypique qu'il s'est formé, ayant décidé d'emprunter les chemins de traverse pour parvenir à atteindre enfin la catégorie reine des Grands Prix.

Dans un premier temps, il a bel et bien suivi les étapes classiques, écumant les séries italiennes et espagnoles, puis courant pendant six ans en Moto3 et Moto2. Il a même été l'un des premiers membres de la VR46 Riders Academy. Sauf qu'il a fini par quitter cette structure d'encadrement, et aussi les Grands Prix. Il s'est orienté vers les dérivées de la série pour une parenthèse de cinq ans qui lui a permis de donner une nouvelle dimension à sa carrière.

Alors qu'en Grand Prix, son palmarès était resté cantonné à deux podiums, il s'apprête à revenir en tant que double champion du monde, ayant remporté le titre du Supersport puis (très probablement) celui du Superbike qu'il devrait valider dans quelques jours. Cette année, il a gagné pratiquement toutes les courses de sa catégorie avec l'équipe officielle Ducati, autant dire qu'il s'est imposé comme un pilote central pour le constructeur.

Ducati a logiquement appuyé l'arrivée de Nicolò Bulega en MotoGP. Après avoir remplacé Marc Márquez dans l'équipe d'usine pour deux Grands Prix en 2025, il intégrera en 2027 le team VR46 auprès de Fermín Aldeguer.