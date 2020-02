Ces pilotes devenus testeurs avant Jorge Lorenzo

C'est un rôle à la mode, ou disons de plus en plus précieux aux yeux des responsables des constructeurs engagés en MotoGP. Dans un championnat hautement concurrentiel, et alors que les titulaires n'ont plus que de rares opportunités de travailler en dehors des week-ends de courses, chacun tente de s'approprier les meilleurs pilotes d'essais possibles afin de solliciter les machines, en développement, dans des conditions proches de celles de la compétition.

Avant que Jorge Lorenzo n'embrasse officiellement ce rôle en entamant demain les premiers essais collectifs de l'année auxquels il participera avec Yamaha, voici quelques-uns de ceux qui l'ont devancé, parfois pour mettre à disposition des marques un pilotage encore affûté, parfois dans l'espoir d'obtenir une seconde chance après avoir vu les guidons de course leur échapper.

