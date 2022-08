Les pilotes Ducati se voient favoris et excluent des consignes

Charger le lecteur audio

Coincés entre le poleman Enea Bastianini et Fabio Quartararo, tous deux identifiés par bon nombre des pilotes du plateau comme de sérieux candidats à la victoire pour ce Grand Prix d'Autriche, trois représentants officiels de Ducati prendront place sur la grille de départ avec tout autant d'ambitions.

Pecco Bagnaia n'a laissé filer la pole que pour 24 millièmes, auteur de nets progrès à partir des EL4, tandis que Jack Miller s'est assuré d'une place en première ligne qui, jusqu'à présent cette saison, lui a toujours garanti un podium. Jorge Martín, en pole lors des deux dernières courses au Red Bull Ring, reste quant à lui solidement agrippé aux deux premières lignes (il y est parvenu une fois sur deux cette année) et espère profiter d'une piste favorable pour retrouver le chemin du podium, voire de la victoire, surtout après avoir perdu un premier duel face à Bastianini il y a deux semaines sachant que les deux hommes se disputent toujours la succession de Miller dans l'équipe d'usine.

Dans ce groupe de Desmosedici, auquel s'ajoute notamment Johann Zarco, qualifié sixième, Pecco Bagnaia tendrait à sortir du lot, désormais considéré comme le candidat au titre du constructeur. Pourtant, avant le départ de cette 13e des 20 courses au programme du championnat, chacun exclut énergiquement l'idée de consignes visant à favoriser le #63.

"Tout le monde doit faire sa course", a très vite balayé Jorge Martín lorsqu'il a été interrogé sur la question samedi soir. "C'est sûr qu'on est prudent quand on voit un pilote d'usine, mais ça reste un autre pilote et on va essayer, comme toujours."

"Il y a beaucoup de Ducati mais c'est un championnat individuel, tout le monde court pour lui-même, que ce soit Ducati ou un autre constructeur", a renchéri Jack Miller. "Le MotoGP est la catégorie reine de la course moto et je pense qu'on respecte tous la situation, qu'on comprend tous assez bien ce qu'on fait. Bien sûr, on peut avoir des accidents mais je pense que tout le monde comprend ce qu'il fait, donc ça va aller."

Un départ chaotique avec la chicane ?

Si le pilote australien évoque une situation quelque peu particulière pour cette course, c'est que l'ajout de la chicane cassant la grosse accélération qui reliait précédemment les virages 1 et 3 risque de créer un embouteillage peu après le départ.

Évoquant "une inconnue", Miller anticipe un départ "assez chaotique" et la nécessité de se libérer aussi vite que possible des motos alentours. "C'était super important pour moi d'être en première ligne ici. Ça l'est toujours mais ici encore plus. Cette nouvelle chicane est un super apport pour la piste, mais vu qu'elle se trouve au deuxième virage, ce sera très serré en arrivant là-bas, et être parmi les premiers fera clairement une différence", a-t-il analysé pour le site officiel du MotoGP.

"C'est une course, alors tout le monde veut dépasser et être devant. Le problème, ce ne sera pas juste le départ, mais les premiers tours de la course, car on sera proches", a observé pour sa part Pecco Bagnaia, bien conscient que la concurrence est fournie. "Je vais pousser dès le départ et on verra ce qui se passe. Habituellement, Enea est très bon en pneus usés, dans la dernière partie des courses, alors on verra. Johann aussi est très compétitif ce week-end. Je vais essayer de me placer devant dans les premiers tours et de gérer car il y a une petite usure du pneu arrière, mais je pense qu'on va pouvoir rester devant."

Le poleman Enea Bastianini et les pilotes Ducati officiels, Pecco Bagnaia et Jack Miller

Tous savent en effet à quel point Enea Bastianini peut se montrer brillant sur la durée, et avec l'usure pneumatique observée pendant les essais, c'est essentiellement ce talent qui semble inquiéter Pecco Bagnaia chez son compatriote. "Je vais faire ma course, je n'ai aucune stratégie et je ne veux en définir aucune là-dessus car on connaît le potentiel d'Enea, on sait tous qu'il est très fort dans la dernière partie de la course avec l'usure du pneu arrière. Je vais faire ma course et essayer de ne commettre aucune erreur comme j'en ai fait au Mans dans la dernière partie de la course. Si je reconnais qu'il est plus fort, je vais essayer d'être plus intelligent."

Ne commettre aucune erreur est assurément l'élément crucial pour celui qui vient de réaliser une remontée convaincante au championnat en remportant deux victoires de suite. Il sait ce que lui a coûté son manque de régularité jusqu'ici, lui qui depuis sept courses n'a connu que le succès ou l'abandon, et martèle à l'envi son intention de rester concentré sur l'objectif principal, le championnat.

"D'abord je dois comprendre ma position, avant de penser à la victoire. J'ai déjà parfois fait cette erreur cette année et je ne veux pas la rééditer", a-t-il promis samedi soir. "Mon rythme de course est plutôt bon, je ne sens pas trop l'usure du pneu arrière et je pense que ça peut bien se passer. Mais je ne veux pas penser à la victoire. Je dois récupérer des points mais j'ai déjà fait deux fois cette erreur cette année, donc je ne veux pas penser à la victoire mais plutôt à être intelligent pendant la course. Si je me rends compte que ma position est la quatrième place, alors je vais être intelligent, le comprendre, et essayer d'arriver de la meilleure façon possible. L'objectif est de gagner, bien sûr, mais je ne veux pas me concentrer uniquement sur la victoire."

Chez les Rouges, personne ne doute en tout cas que les Ducati sont favorites. "Pour le moment, oui, je pense", acquiesçait Miller après la deuxième journée. "Enea était déjà rapide mais il a réussi à passer à la vitesse supérieure en qualifs. Et c'est pareil pour Pecco, il est tombé en EL4 mais il a réussi à rebondir et à faire vraiment du super boulot en qualifs. Ils font du bon boulot mais on verra demain. Il faut juste qu'on essaye de s'échapper, de se tenir éloignés des ennuis et de se mettre sur un rythme. On verra si l'un d'eux veut mener… ou si ce sera moi ! On va tenter en tout cas."

Avec Vincent Lalanne-Sicaud