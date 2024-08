Les pilotes Honda attendent peu du nouveau moteur en Autriche

Les pilotes Honda n'avaient pas tous le même moteur à Silverstone. Johann Zarco disposait d'un exemplaire plus puissant mais jugé moins maniable par les pilotes de l'équipe officielle, qui préféraient utiliser une version lancée à Barcelone et au potentiel selon eux meilleur, en attendant une évolution au Red Bull Ring. Ce nouveau V4 sera bien présent sur les Honda ce week-end, sauf sur la moto de Zarco, qui va garder la même spécification qu'à Silverstone. Les changements – et les effets dans les performances – devraient rester mineurs.

"Ce week-end, on a une configuration différente sur le moteur", a confirmé Joan Mir. "C'est bien. Sincèrement, c'est une configuration assez fraiche et on n'a pas pu... ce ne sera pas une configuration qui sera immédiatement rapide en piste. Il faudra un peu de temps pour comprendre, pour que ce soit correct avec l'électronique, peut-être avec les réglages."

"Ce n'est pas un moteur que je n'ai jamais testé, c'est une configuration que je n'ai pas testée", a précisé le Champion du monde 2020. "Disons que le moteur n'est pas nouveau, c'est sa configuration. C'est une évolution qui a du sens après toutes les difficultés que nous avons traversées, surtout en début de saison. On a réalisé que la direction n'était pas la bonne dans ce domaine et on est revenus en arrière, donc c'est un peu la direction que l'on voulait prendre en revenant en arrière. On ne s'attend pas à faire deux pas en avant, c'est juste pour comprendre si c'est la direction dans laquelle on doit continuer."

Luca Marini s'est montré très prudent sur les progrès à attendre de ce nouveau moteur. "Nouveau moteur, c'est un grand mot", a-t-il tempéré. "Je dirais une petite évolution parce qu'en termes de performances, on a vu après la course de Silverstone que les performances de Taka [Nakagami, avec une version différente] semblaient légèrement meilleures, mais pas suffisantes par rapport à l'autre moteur [utilisé par Zarco], qui est un peu difficile à piloter. On se rapproche de l'autre moteur mais pas suffisamment."

Luca Marini Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Je dirais qu'ils ont fait un bon travail avec cette évolution. Cela fait partie du processus. Ce qui est important, c'est de continuer à pousser, continuer à travailler comme ça. Même de petites évolutions sont bonnes pour moi. Je suis content de ça. On verra mais c'est sûr que ça ne changera pas nos performances en piste."

Le Red Bull Ring n'était pas particulièrement visé par Honda pour faire évoluer son moteur, la marque l'ayant apporté dès qu'elle était en mesure de le faire. "Tous les circuits [sont bons pour avoir une évolution]", a souligné Mir. "On ne lance pas cette configuration juste pour cette piste, cela ne fait pas longtemps qu'ils ont terminé le développement et ils ont décidé de l'apporter ici."

Les constructeurs européens ont l'interdiction de faire évoluer leur moteur en cours d'année mais les marques japonaises ont la liberté d'apporter des changements grâce aux concessions, et Mir se réjouit de voir Honda en profiter.

"Il y aura un peu de travail en coulisse mais c'est bien d'avoir de grosses nouveautés à tester, pour comprendre si c'est la direction ou pas, si c'est mieux dans les chronos, avec plus de vitesse de pointe ou pas. Il faudra voir. Je suis ravi de commencer avec ça demain, pour comprendre et donner de bonnes informations pour l'avenir. On aura une deuxième partie de saison assez chargée."