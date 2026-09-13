Casques spéciaux : les Italiens sortent le grand jeu pour leur GP à domicile

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Les pilotes italiens de MotoGP n'ont pas manqué le rendez-vous cette année. Après le Grand Prix d'Italie au Mugello en mai dernier, ils disputent ce week-end leur deuxième course à domicile de la saison avec le Grand Prix de Saint-Marin, une nouvelle occasion pour eux de marquer le coup.

Marco Bezzecchi, Pecco Bagnaia et Fabio Di Giannantonio ont ainsi apporté à Misano des casques spéciaux pour célébrer leur pays. Le Grand Prix de Saint-Marin tire son nom du micro-État enclavé dans le centre-nord de l'Italie, mais la course se déroule bien dans le pays de la Botte, sur le circuit de Misano Marco-Simoncelli, dans la commune de Misano Adriatico, près de Rimini, où est notamment né Marco Bezzecchi.

Le casque de Marco Bezzecchi pour le Grand Prix de Saint-Marin. Photo de: AGV Helmets

Le casque de Marco Bezzecchi arbore notamment un message en gros au-dessus de la visière : "Non mollo l'osso", une expression italienne qui signifie en substance "ne jamais abandonner". Après les récentes difficultés rencontrées par le pilote Aprilia, le message prend tout son sens. Pour une fois, il a souhaité faire passer à ses fans un message un peu plus sérieux, qui lui tenait particulièrement à cœur.

"En italien, on a plusieurs façons de dire les choses, et 'non mollo l'osso' est une manière de dire 'ne jamais abandonner', quelque chose comme ça", a-t-il expliqué. "Normalement, j'essaie toujours de faire des casques amusants, parfois même un peu stupides, pour rire de ce qui m'est arrivé."

"Mais cette fois, je voulais faire passer un message à mes fans et à ceux qui me soutiennent : il est très important de ne pas abandonner. Et c'était aussi une expression qui collait bien au moment, puisque je me suis cassé presque tous les os du corps. J'ai donc mis un gros os sur le casque."

"Le message est un peu plus agressif que d'habitude, mais c'est celui que je voulais transmettre à mes fans. J'espère qu'ils vont l'aimer."

Le casque spécial de Fabio Di Giannantonio pour le GP de Saint-Marin. Photo de: Media VR46

Du côté de Fabio Di Giannantonio, le pilote VR46 a choisi un thème bien plus brut, puisque son casque n'est tout simplement recouvert de rien… en apparence. Seuls le carbone et les sponsors apparaissent, mais il s'agit bien d'un casque peint.

Le natif de Rome a souhaité mettre en avant la "brutalité" des sports mécaniques en faisant apparaître les matériaux bruts qui composent les casques.

"Pour le GP de Misano, GOOD ART et RACE SERVICE se sont inspirés de ces matériaux pour créer un casque spécial, réunissant leurs textures, leurs imperfections et leur caractère industriel afin de célébrer la dimension la plus authentique de la course", peut-on lire dans le communiqué de VR46.

"Un contraste visuel entre la technologie de pointe et les matériaux bruts qui continuent de donner au sport automobile toute sa réalité."

Pecco Bagnaia a, lui, choisi de rendre hommage à l'ancien pilote Manuel Poggiali, originaire de Saint-Marin, champion du monde 125 cm3 en 2001 et 250 cm3 en 2003, qui travaille désormais comme coach chez Ducati.

"Je veux parler des belles choses, parce que pour moi, Misano, c'est ça. Vous êtes la belle partie de tout ça, vous êtes chez moi. Merci ❤️", a écrit Bagnaia dans son poste Instagram.

Pour rappel, Pecco Bagnaia quittera Ducati, équipe avec laquelle il court depuis 2021 et avec laquelle il a remporté ses deux titres de champion du monde MotoGP, à la fin de la saison pour rejoindre Aprilia.