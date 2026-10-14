MotoGP GP du Qatar

Les pilotes MotoGP voient d'un mauvais œil le voyage au Moyen-Orient pour disputer le GP du Qatar

Le championnat du monde MotoGP maintient la date du 8 novembre pour le Grand Prix du Qatar, 20e manche de la saison. Un déplacement qui suscite des doutes chez la plupart des pilotes du plateau.

Germán Garcia Casanova

Publié: 14 oct. 2026, 15:00

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Ajouter comme source privilégiée

Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Les semaines passent et MotoGP Sports Entertainment Group, la société organisatrice du championnat, maintient le Grand Prix du Qatar dans son calendrier de la saison. Au départ, cette course nocturne emblématique, organisée à Losail, était prévue pour le week-end du 10 au 12 avril, en tant que quatrième manche après les déplacements en Thaïlande, au Brésil et aux États-Unis.

Cependant, le conflit armé qui a éclaté à la même époque au Moyen-Orient a contraint les organisateurs à reporter le Grand Prix à la fin de la saison, du 6 au 8 novembre. Cela a entraîné le report d'une semaine des épreuves de Portimão et de Valence par rapport au calendrier initial, ce qui fixe au dernier week-end de novembre la conclusion du championnat.

MotoGP SEG a toujours fait part de son intention d'organiser la course à Losail. D'autre part, le Grand Prix du Qatar apparaît comme deuxième manche du calendrier provisoire annoncé pour 2027, avec une course prévue dans cinq mois.

Avant cela, les motos ont rendez-vous sur le circuit situé aux abords de Doha dans trois semaines. Carlos Ezpeleta, directeur général adjoint du MotoGP, assurait encore le week-end dernier, en l'Indonésie, qu'il n'y avait pour l'instant aucun revirement.

"Nous suivons de près la situation. Nous prévoyons de nous rendre au Qatar mais, bien évidemment, la sécurité et le bien-être de l'ensemble du personnel et des fans sont notre priorité absolue. Nous continuons à suivre l'évolution de la situation", a déclaré le dirigeant, se montrant un peu moins catégorique qu'il ne l'avait été lors des dernières épreuves ayant précédé le début de la tournée asiatique.

L'avis des pilotes

À Mandalika, Motorsport.com a interrogé les pilotes sur leur opinion concernant la possibilité d'aller courir au Qatar. "Je ne veux pas exprimer d'avis qui pourraient me causer des ennuis", a déclaré Pecco Bagnaia, pilote officiel Ducati. "Cependant, si notre sécurité est vraiment une priorité, alors tous les aspects doivent être soigneusement pris en compte", a-t-il suggéré. "Si les conditions ne sont pas adéquates, je pense qu'il vaut mieux attendre avant de prendre une décision."

Pour sa part, Fabio Quartararo ne s'est pas montré inquiet à l'idée de se rendre dans une zone de conflit. "Ça ne m'inquiète pas d'aller au Qatar. En réalité, ce sera une course comme les autres, une course qui était déjà prévue. Ce n'est pas quelque chose qui m'empêche de dormir. Si la Formule 1 y va [le GP de F1 est prévu le 29 novembre, ndlr], nous devrons y aller aussi", a déclaré le Français.

Cependant, au-delà de l'aspect personnel, il y a une dimension sportive autour de cette question. Le championnat semble devoir se jouer d'un rien, Jorge Martín et Marc Márquez n'étant aujourd'hui séparés que par deux points. Si la course au Qatar n'a pas lieu, il ne restera que quatre Grands Prix et 148 points à distribuer, tandis que si elle a lieu, 37 de plus seront en jeu.

Marc Márquez s'est imposé l'année dernière au Qatar.

Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Sur le plan sportif, ça ne m'affecte pas, ni en bien ni en mal. C'est la même chose pour tout le monde, je ne peux pas contrôler si nous y allons ou non, car ce n'est pas à moi de décider", a répondu Martín à Motorsport.com, lorsqu'on lui a demandé quelle était sa préférence.

"Ça peut être une course où je gagne et où je marque 37 points, ou bien je peux tomber et n'en marquer aucun. C'est beaucoup spéculer, et il est impossible de savoir ce qui peut arriver et quelle influence cela peut avoir. Je ne veux pas gaspiller mon énergie là-dessus", a ajouté le pilote Aprilia.

Marc Márquez, deuxième au classement général et en lice pour son dixième titre, est allé un peu plus loin et a repris une phrase qu'il avait déjà utilisée lorsqu'il s'était gravement blessé en 2020, admettant s'être trompé en reprenant la compétition si tôt, à peine quatre jours après avoir été opéré du bras. "Je préfère ne pas m'exprimer pour l'instant, mais je sais très bien qu'on n'a qu'une seule vie, et qu'il y a beaucoup de courses", a déclaré le pilote Ducati.

Parmi les trois pilotes théoriquement en lice pour le titre, celui qui a le moins de marge de manœuvre pour perdre des points est Marco Bezzecchi, qui occupe la troisième place au classement général, à 46 points de Martín et à 44 de Márquez. Avec 185 points en jeu, il a encore des chances de se relancer dans la course au titre, ce qui serait un peu plus difficile si le total des points à attribuer était ramené à 148, dans l'éventualité où la course du Qatar n'ait pas lieu.

Motorsport.com croit savoir que les pilotes sont en contact à ce sujet, et qu'ils restent très discrets quant à la part d'entre eux qui préfère l'une ou l'autre des options, dans l'attente de connaître la décision du championnat, qui, pour des raisons évidentes, devrait être prise rapidement.

Lire aussi :

Votre avis nous intéresse !

Qu'aimeriez-vous voir sur Motorsport.com ?

Répondez à notre enquête en 5 minutes.

- L'équipe Motorsport.com

Lire et poster des commentaires

Lire aussi :





Partager ou sauvegarder cet article

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Article précédent Ogura reste sur sa faim en échouant à une place du podium

Meilleurs commentaires

Il n'y a pas de commentaire pour le moment. Souhaitez-vous en écrire un ?

Voir plus & commenter

Plus de

Germán Garcia Casanova





La solution d'Acosta pour mettre fin aux courses dictées par la pression des pneus



MotoGP



MotoGP 1 j



La solution d'Acosta pour mettre fin aux courses dictées par la pression des pneus





Les pilotes opposés aux sanctions prévues en cas d'absence lors d'événements avec les fans



MotoGP



MotoGP 2 j



Les pilotes opposés aux sanctions prévues en cas d'absence lors d'événements avec les fans





"Un week-end parfait" et plutôt inespéré pour Marc Márquez



MotoGP



MotoGP



GP d'Indonésie



3 j



"Un week-end parfait" et plutôt inespéré pour Marc Márquez

Plus de

Yamaha Factory Racing





Quartararo à 0"159 de Di Giannantonio : "Il m'a manqué un tour"



MotoGP



MotoGP



GP d'Indonésie



3 j



Quartararo à 0"159 de Di Giannantonio : "Il m'a manqué un tour"





Les pilotes encourent 5000€ d'amende s'ils ne participent pas aux événements promotionnels



MotoGP



MotoGP 3 j



Les pilotes encourent 5000€ d'amende s'ils ne participent pas aux événements promotionnels





Un point pour Quartararo : "Je m'attendais à finir à cette place"



MotoGP



MotoGP



GP d'Indonésie



4 j



Un point pour Quartararo : "Je m'attendais à finir à cette place"

Dernières actus





Les pilotes MotoGP voient d'un mauvais œil le voyage au Moyen-Orient pour disputer le GP du Qatar



MotoGP



MGP MotoGP



GP du Qatar



6 min



Les pilotes MotoGP voient d'un mauvais œil le voyage au Moyen-Orient pour disputer le GP du Qatar





Christian Horner explique son éviction de Red Bull : "J'avais peut-être trop d'influence"



Formule 1



F1 Formule 1 1 h



Christian Horner explique son éviction de Red Bull : "J'avais peut-être trop d'influence"





Ogura reste sur sa faim en échouant à une place du podium



MotoGP



MGP MotoGP



GP d'Indonésie



2 h



Ogura reste sur sa faim en échouant à une place du podium





M-Sport dévoile sa Ford Fiesta dotée du kit WRC 2027



WRC



WRC WRC 3 h



M-Sport dévoile sa Ford Fiesta dotée du kit WRC 2027

Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.

De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.

Vous avez deux options :

Abonnez-vous.

Désactivez votre bloqueur de publicité.

Abonnez-vous ! Vous êtes déjà abonné ? Identifiez-vous ici

Votre bloqueur de publicité est désactivé ?

Rechargez la page.

Gérer les alertes

S'inscrire