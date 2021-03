Les pilotes MotoGP commencent à se faire vacciner contre le COVID-19

À la suite de l'annonce faite jeudi indiquant que le Qatar offrait aux membres du paddock MotoGP la possibilité de se faire vacciner contre le COVID-19, la première dose a commencé à être administrée, alors que se poursuivent les essais de pré-saison.

D'après les informations de Motorsport.com, les responsables du championnat négociaient avec les autorités qataries depuis des semaines afin que cette démarche puisse prendre forme. Il s'agit d'une opportunité rendue possible par le bon rythme de la vaccination actuellement en cours dans le pays.

Lire aussi : Le Qatar allège son protocole COVID pour le MotoGP

Le feu vert a été donné jeudi soir à 19h (heure locale) par le bureau du Premier ministre qatari, et toutes les formalités administratives ont alors été mises en place pour que la vaccination puisse débuter. La Dorna a ainsi pu annoncer jeudi soir que le Qatar offrait à tous les pilotes MotoGP présents à Doha pour les essais de pré-saison la possibilité de recevoir les injections de vaccin contre le COVID-19. Le vaccin administré est celui de Pfizer BioNTech, et nécessitera donc deux doses, à 19 jours d'intervalle.

La réaction dans le paddock MotoGP a été immédiate, car à notre connaissance, tous les pilotes des équipes officielles et satellites Yamaha, Honda, KTM, Aprilia et Ducati se sont déjà rendus dans l'espace spécialement aménagé à Doha afin de recevoir la première dose du vaccin, à l'exception de Johann Zarco, qui a décliné la proposition. Les pilotes Suzuki devraient bientôt suivre, et la grande majorité des membres des équipes s'y soumettre également. Chacun a reçu un horaire précis pour se rendre sur place, le tout devant se dérouler sous contrôle et dans un ordre strictement établi.

Maverick Viñales, qui n'avait pas caché son inquiétude en fin de saison dernière face à la circulation du virus, a lui-même mis en ligne ce matin une vidéo sur ses réseaux sociaux dans laquelle il explique qu'il va "enfin" se faire vacciner. On y aperçoit par ailleurs un grand nombre de membres de l'équipe Yamaha attendre eux aussi leur tour.

Tous les membres du paddock qui reçoivent la première injection du vaccin entre aujourd'hui et demain recevront la deuxième dose entre le premier Grand Prix, qui se tiendra du 26 au 28 mars, et la seconde course du 4 avril, deux rendez-vous qui donneront le coup d'envoi du championnat à Losail.

Lire aussi : Les fans vaccinés ou guéris du COVID pourront assister au GP de Bahreïn

Reste maintenant à savoir ce qu'il adviendra des équipes Moto2 et Moto3, et des membres du paddock qui ne se trouvent pas encore au Qatar, y compris Marc Márquez, absent des tests mais qui voit ses chances de participer aux prochains Grands Prix augmenter. S'ils devaient recevoir une première injection la semaine prochaine, avant les essais des deux plus petites catégories, voire avant la première course, cela ne leur laisserait pas les 19 jours de marge nécessaires pour recevoir les deux doses au Qatar.

Cela pourrait donc diviser le paddock entre ceux qui sont vaccinés et ceux qui ne le sont pas, une situation que les services médicaux du MotoGP devront évaluer afin de redéfinir le protocole sanitaire actuellement en place jusqu'à ce que tout le monde soit bel et bien vacciné.

partages