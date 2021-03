Les pilotes du MotoGP veulent leur Drive to Survive

La série documentaire "Drive to Survive" ("Pilotes de Leur Destin" en version française), dont la saison 3 a été ajoutée la semaine dernière sur Netflix, a permis de faire découvrir la Formule 1 à un nouveau public. Ce succès fait des émules et selon les informations de Motorsport.com, le MotoGP devrait proposer un programme similaire autour de la saison 2021.

Un documentaire serait en effet en cours de tournage, même si le format adopté et la plateforme sur laquelle il sera diffusé ne sont pas encore connus. Interrogés par Motorsport.com sur le sujet avant le Grand Prix du Qatar, les pilotes se sont montrés enthousiastes à cette idée.

"Ce serait bien de voir les secrets des autres marques !" s'est amusé Pol Espargaró. "[Netflix] est bien impliqué dans les discussions dans les stands. En tout cas, ce serait drôle. Je pense que c'est plus chaud qu'en Formule 1 dans les stands, on crie un peu plus qu'eux. Blague à part, je pense que ça ferait du bien au MotoGP. Tout ce qui fait de la publicité au sport que nous aimons, c'est bien pour nous."

Fabio Quartararo pense aussi les supporters seraient surpris de découvrir le caractère de certains pilotes : "Ce sera bien parce que c'est bien de voir [Drive to Survive], mais je pense que c'est mieux qu'ils ne viennent pas dans les stands quand les pilotes sont en colère", a déclaré le Français. "Mais je suis curieux de voir qui est le Günther [Steiner, patron de Haas réputé pour son langage fleuri dans la série de Netflix] du MotoGP."

Jack Miller pense qu'un gain de popularité est possible avec un tel programme, tant pour la catégorie que pour les pilotes : "C'est fantastique, ça ferait grandir le sport. Je pense qu'il y a quelques pilotes sur la grille qui veulent devenir des stars de cinéma, donc je pense que ça les aiderait !"

Des documentaires sur le MotoGP ont déjà été réalisé ces dernières années, notamment "Fastest" et "Hitting the Apex", réalisés par Mark Neale. Red Bull a produit un programme autour de Brad Binder tandis que Dorna Sports, promoteur du championnat a réalisé une série documentaire sur la saison 2020 de Suzuki, mais ces deux programmes sont restés plus confidentiels.