Les pilotes MotoGP invitent les fans à participer au Sondage Mondial

Avant les cinq semaines de pause estivale, Fabio Quartararo a déclaré en marge du Grand Prix des Pays-Bas qu'il souhaitait voir le plus de fans possible donner leur avis via le Sondage Mondial lancé par la Dorna, le promoteur du Championnat du monde de MotoGP, avec Motorsport Network et Nielsen Sport.

Le sondage est en effet entré dans sa dernière ligne droite avant la collecte et l'analyse des résultats, la date butoir pour y participer étant le 10 juillet prochain.

Participez au Sondage Mondial des Fans MotoGP

"Le sondage est quelque chose de très intéressant pour les fans afin de donner leur opinion, et chacun d'entre nous va essayer d'améliorer le championnat", a déclaré Quartararo. "Le Championnat du monde va en profiter. C'est une très bonne initiative et j'invite donc tous les fans à participer."

Un avis que partage Joan Mir, Champion du monde 2020 avec Suzuki : "Je pense que c'est génial d'impliquer les fans, qui sont ceux qui aiment ce sport. Ils peuvent donc évaluer via une enquête détaillée ce qu'ils pensent du championnat. J'espère que leur opinion sera prise en compte car, après tout, on court en grande partie pour qu'ils puissent en profiter."

Aleix Espargaró

Le pilote numéro 1 d'Aprilia n'a pas caché son étonnement face au courage du promoteur, qui ose demander aux fans quels aspects pourraient être améliorés. "J'ai été très surpris", a expliqué Aleix Espargaró. "Dans un sport d'aussi haut niveau que celui-ci, avoir l'humilité de demander leur avis aux fans, ce qu'ils aiment le plus ou le moins et ce qu'ils aimeraient changer, peut nous apporter un point de vue très intéressant."

"Parfois, ceux qui sont impliqués de l'intérieur manquent d'idées, donc c'est très bien d'avoir d'autres perspectives, et encore plus si elles viennent des fans, ceux pour qui on vit en fin de compte."

Pour sa part, Miguel Oliveira, qui est l'un des pilotes les plus réfléchis de la grille, estime que les plus grands fans font déjà entendre leur voix sur les réseaux sociaux, mais que le sondage est le meilleur outil permettant de rassembler tous ces ressentis.

"C'est une bonne initiative pour connaître l'opinion des fans. Beaucoup d'entre eux utilisent déjà les réseaux sociaux mais être en mesure de regrouper ce qu'ils pensent à travers une enquête est une excellente idée."

