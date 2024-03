Les pilotes officiels Honda espèrent des résultats d'ici la mi-saison

Les mots qui priment chez Honda à l'heure d'entrer dans le nouveau championnat sont à n'en pas douter humilité et réalisme. En dépit de l'ampleur du chantier lancé, la progression obtenue jusqu'à présent n'est en effet pas assez radicale pour faire du constructeur japonais un candidat aux meilleurs résultats pour le moment. Face à ce constat, le binôme de l'équipe officielle tente de garder un état d'esprit positif, tourné vers l'avenir, même si Joan Mir et Luca Marini avouent tous deux que le manque de performance a pu parfois être dur à accepter pendant les essais hivernaux.

L'Espagnol admet ainsi qu'il a terminé les tests de pré-saison avec "une mauvaise sensation". S'il avait été affaibli par un virus, c'est surtout sa préparation incomplète pour le championnat qui l'avait quelque peu miné. Il reconnaît pourtant que la nouvelle Honda représente un changement net par rapport à sa devancière.

"Beaucoup de choses sont nouvelles. La moto est totalement différente, comme on peut le voir. Elle ressemble plus à une vraie MotoGP cette année. Franchement, je prends plus de plaisir sur cette moto. J'arrive aussi à être plus rapide et quand on prend plus de plaisir sur la moto, on arrive à être rapide, ce n'est pas nouveau", souligne Mir.

"Mais après la dernière journée du test, j'avais comme une mauvaise sensation parce que je n'ai pas réussi à bien me sentir le dernier jour. Le premier, on a eu quelques soucis et je ne me sens pas aussi bien préparé qu’on aurait probablement pu l’être. Ce sera un peu problématique le premier jour [du Grand Prix], il faudra essayer tout ce que je n’ai pas pu essayer au test et voir où on se situe."

Son nouveau coéquipier, Luca Marini, a beau avoir tout juste quitté la meilleure moto du plateau, il souligne volontiers les points forts de la Honda, à savoir les changements de vitesses, l'électronique et, d'après lui, les bonnes sensations qu'elle offre dans le pilotage. Mais il reste assurément une grosse étape à franchir. "Quand on ne voit pas le chrono arriver, on termine le tour en n'étant pas très satisfait. On a le sentiment que la moto est bonne, on prend du plaisir, mais on termine le tour, on voit le chrono et on se dit 'essaye encore !'. Les sensations sont bonnes, mais on manque de performance", résume l'Italien.

Luca Marini veut laisser le temps à Honda de remonter la pente. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Si le test de Losail n'a effectivement pas placé les Honda sous le feu des projecteurs, les pilotes estiment que la typologie de la piste peut aussi avoir joué, celle-ci n'étant pas la plus favorable à la RCV. "Le test de Sepang a été très bon, on y a identifié plus ou moins notre potentiel mais le truc c'est qu'ici, je ne sais pas vraiment", souligne Mir. Et Marini d'ajouter : "Je pense que le potentiel est un peu plus élevé que ce qu'on a vu pendant le test mais c'est impossible à dire pour le moment."

Quel objectif nourrir pour 2024 ?

La dégringolade qu'a connue Honda depuis 2020 a mené à une saison 2023 désastreuse, durant laquelle la marque a terminé dernière du championnat constructeurs et n'a décroché que deux podiums − avec, il est vrai, une victoire décrochée par Álex Rins faisant office d'oasis au milieu du désert. À titre personnel, Joan Mir a vécu un calvaire, ne marquant que 26 points et cumulant les chutes et les blessures, au point même d'avoir momentanément envisagé de jeter l'éponge.

Dans ce contexte, l'Espagnol espère avant tout "survivre" au cours du premier Grand Prix, avant de commencer, espère-t-il, à remonter peu à peu la pente : "J'ai de bonnes attentes pour cette année, plus importantes. C'est vrai que cette course n'est pas la meilleure pour notre moto donc si on 'survit' et que l'on fait un week-end solide ici, ce sera très, très positif. C'est ce que je vais essayer de faire."

"Après une année très difficile, mes attentes sont d'abord d'essayer de me maintenir constamment dans le top 10. C'est clair. Ensuite, si on essaie d'être tout le temps par-là, [il faudra] attaquer le top 5, et si on est dans le top 5, on joue le podium et les victoires, voilà un peu le résumé. Ici, si on est dans le top 10 à la première course, je serai très, très heureux. À Portimão, qui est une meilleure piste pour notre moto, je pense qu'on pourra être un peu plus à l'avant."

"Certes, la course c’est la course, mais je pense que dans la première partie de la saison, il faudra essayer de ne pas perdre confiance, de faire les bons progrès, pas comme l'an dernier quand on n’allait pas de l'avant, mais qu’on reculait. C'est une chose que j'ai apprise l'an passé", ajoute Joan Mir, pour qui il faut avant tout se montrer réaliste. "Je pense que l'on doit être très réalistes et qu'ils le savent [à la direction de Honda]. C'est impossible de passer de la plus mauvaise moto de la grille à la meilleure. Il faut qu'on passe du top 15 au top 10, je pense que ce sera bien."

Ce constat, Luca Marini le partage totalement. Pour le pilote italien, nouveau venu dans l'équipe, il ne faut pas formuler d'objectifs avant la mi-saison. "On est pleinement conscients de notre potentiel à l'heure actuelle, il faut donc qu'on garde l'esprit ouvert et qu’on travaille de la meilleure façon lors des premières courses pour préparer la moto au mieux, essayer de bien la développer et d'obtenir les meilleurs résultats possibles", explique-t-il. "Mais il est certain que ça n'est pas l'objectif pour le moment. Il faut qu'on trouve comment se rapprocher des premiers et qu'on arrive à se battre pour de bonnes positions en y mettant le moins de temps possible."

"On part de loin, l'écart avec les premiers est énorme, mais ça me motive encore plus pour faire du bon travail, essayer d'aider Honda et travailler avec eux pour trouver la meilleure solution le plus vite possible. Je pense qu'il faut qu'on progresse et qu'on essaye d'arriver à la mi-saison en se battant pour de bonnes positions. Ça ne sera peut-être pas si facile, peut-être qu'il faudra qu'on pense à ça pour l'année prochaine, mais course après course il faut qu'on se concentre sur ce qu'on a en ce moment et que je donne mon feedback aux Japonais et à tous les ingénieurs. Si on arrive à trouver des solutions ou des évolutions dans les premiers courses, ce sera super."

Pleinement investi dans son nouveau rôle de pilote officiel, Marini entend afficher une approche mature de la situation, certain que cela se joue sur le moyen terme, au moins. "Je suis très heureux en ce moment. Ce sera sûrement un peu plus difficile d'être heureux dans les prochains jours, mais il faut être objectif. On est conscients de notre potentiel en ce moment, alors il faut qu'on essaye de bien travailler, d'autant que ces premières courses vont nous servir à continuer à nous mettre au point avec la nouvelle moto. On est encore assez loin de ce qu'est, selon moi, le potentiel réel de la moto, on a besoin de plus de temps."

Avec Vincent Lalanne-Sicaud