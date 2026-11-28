MotoGP GP de Valence

Les pilotes prennent la défense de Márquez et critiquent la direction de course après le fiasco du Sprint

Les rivaux de Marc Márquez estiment que les officiels du MotoGP ont failli à leur mission samedi à Valence, et pas seulement concernant la pénalité infligée au champion lors du Sprint.

Richard Asher Rachit Thukral

Publié: 28 nov. 2026, 19:52

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Photo de : Jose Breton - Pics Action - NurPhoto - Getty Images

Les pilotes MotoGP sont mécontents de la gestion par les officiels des problèmes survenus sur la grille de départ du Sprint du Grand Prix de Valence. Les critiques portent sur la lenteur de leur réaction face à la défaillance des feux rouges, la procédure de reprise et la pénalité infligée à Marc Márquez.

Un problème technique sur les feux de départ a provoqué une surchauffe des motos pendant que les pilotes attendaient leur extinction. La Ducati de Márquez a pris feu et a dû être évacuée de la grille, entraînant une pénalité controversée pour le pilote, dix fois champion du monde, qui dispute également son dernier week-end en MotoGP.

Au-delà de la large vague de soutien à Márquez après cette pénalité, les pilotes ont estimé qu'il n'aurait pas dû être le seul à pousser sa moto hors de la piste. Compte tenu du long délai nécessaire pour résoudre le problème des feux, beaucoup ont considéré qu'il n'était pas acceptable de rester ainsi sur la grille à attendre.

"C'était étrange", a déclaré Fabio Quartararo, pilote Yamaha. "Je ne savais pas si je devais rentrer au box ou non, mais je pense qu'après un incident comme celui-là, nous aurions dû retourner aux stands pour procéder à un redémarrage rapide. Ce serait plus professionnel que de rester 25 minutes sur la grille."

Interrogé sur les raisons pour lesquelles le peloton n'avait pas été renvoyé aux stands après la défaillance des feux et l'incendie de la Ducati, il a répondu : "Je pense que c'est assez important de le savoir, mais à ce moment-là, je ne m'en souciais pas vraiment. J'étais simplement là, c'est tout. J'essayais juste de rester calme."

Le frère de Marc, Álex Márquez, a estimé qu'il était "assez stupide" de rester sur la grille après ce premier incident.

Marc Marquez, Ducati Team

Photo de: Jose Breton - Pics Action - NurPhoto - Getty Images

"Je pense que, dans cette situation, il était très facile de renvoyer tout le monde au box et de lancer une nouvelle course", a-t-il déclaré. "Un nouveau Sprint avec une procédure de départ rapide. Je ne sais pas pourquoi nous sommes restés 20 minutes sur la grille. Je me suis senti assez stupide à attendre là pendant 20 minutes le tour de chauffe."

"Car, honnêtement, je pense que pour l'image du sport et pour tout le reste, il aurait été préférable de rentrer au box. Tout le monde aurait pu enlever son casque et s'asseoir. Ensuite, nous aurions suivi la procédure de départ rapide."

"Mais ils en ont décidé autrement et c'est quelque chose que nous ne pouvons pas contrôler."

Concernant la double pénalité Long Lap infligée à son frère, Álex a préféré peser ses mots : "Je vais essayer de donner mon avis poliment. Parce que le vrai, lui, serait trop dur."

"Je pense que le problème venait des feux. Nous sommes restés 11 secondes sur le limiteur. C'est pour cette raison que Marc a pris feu."

Sans surprise, Jack Miller s'est montré beaucoup plus direct dans ses propos.

"Que Marc ait écopé de cette double Long Lap après ce qui lui est arrivé... Ce n'était absolument pas sa putain de faute si sa moto a pris feu", a déclaré l'Australien.

Jack Miller, Pramac Racing

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Nous avons dû rester là sur le limiteur et, évidemment, il était en mode course, donc il a maintenu le moteur sur le limiteur. On ne va pas tout simplement couper le moteur, vous savez, et ensuite les feux s'éteignent ! Ces Ducati étaient évidemment très chaudes."

Interrogé sur le risque que Márquez aurait pris en coupant le moteur, notamment compte tenu de sa position sur la première ligne, Miller a acquiescé.

"Quand on est sur la première ligne de la grille, on a 22 putains de pilotes derrière soi qui peuvent vous rentrer dedans. Je ne pense donc pas qu'il aurait dû être pénalisé. Nous aurions dû rentrer au box et procéder à un redémarrage rapide."

Iker Lecuona, le remplaçant de Márquez au sein de l'équipe officielle Ducati Team, s'est lui aussi indigné du délai avant l'interruption du départ, ainsi que de la pénalité infligée à Marc.

"Je ne comprends pas pourquoi la direction de course n'a pas pris de décision plus tôt. Elle aurait dû intervenir au bout de cinq secondes. Parce que nous avons abîmé les motos pour rien. Ça n'a aucun sens", a-t-il déclaré.

"Au bout de quatre secondes, ou cinq au maximum, c'est déjà trop long pour nous. Nous faisons surchauffer l'embrayage et le moteur. Et nous perdons notre concentration."

"J'ai donc levé la main pour dire : 'Hé, il faut arrêter tout ça. Franchement, cette situation m'énerve.' Ils doivent réagir plus vite et ne pas laisser les choses en arriver là."

Marc Marquez, Ducati Team

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Au sujet de la double pénalité Long Lap de Márquez, Lecuona a estimé que le règlement devait clairement être revu : "Je connais le règlement. Quand c'est de notre faute, nous comprenons. Quand ce n'est pas de notre faute... ils doivent modifier cette règle, car cela n'a aucun sens qu'il ait reçu deux pénalités Long Lap."

Le champion du monde 2024, Jorge Martín, s'est montré moins enclin à commenter, mais a reconnu que cette situation était regrettable pour Márquez.

"Le règlement, c'est le règlement", a déclaré le pilote Aprilia. "Cela m'est aussi arrivé par le passé."

"Ce n'est pas de votre faute si votre moto prend feu ou s'arrête. Mais ce sont les règles. C'est comme ça. Je trouve toutefois dommage que cela arrive lors du dernier week-end de Marc. Demain, il sera rapide et nous aurons une vraie bataille."

Le pilote LCR Honda Johann Zarco a livré le point de vue peut-être le plus cynique de tous les pilotes. Selon lui, les officiels auraient fait preuve de davantage de souplesse si Márquez n'avait pas déjà décroché le titre à Portimão le week-end dernier.

"C'est plus facile quand il est champion du monde", a déclaré le Français de 36 ans. "Je suis sûr que s'il avait encore été en lice pour le championnat, il n'aurait pas reçu cette pénalité."

Avec la contribution de Matteo Nugnes

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