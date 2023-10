Des pilotes proposent un "carton rouge" après plusieurs infractions

Luca Marini et Miguel Oliveira ont fait les frais de l'impétuosité de Brad Binder au Grand Prix d'Indonésie. Le pilote KTM a d'abord envoyé Marini à terre, ce qui a finalement mené à l'abandon de l'Italien, et il a ensuite eu un contact avec Miguel Oliveira, contraint de traverser un bac à gravier. Binder a reçu un long-lap après chacun des deux incidents et a reconnu sa responsabilité, mais Marini s'interroge sur les sanctions à attribuer en cas de récidive.

Pour le pilote VR46, le MotoGP devrait songer à des sanctions graduelles, pour faire preuve de plus de sévérité quand un pilote multiple les contacts. "Peut-être que la deuxième pénalité pourrait être un peu plus forte que la première, comme en football, avec un carton jaune puis un carton rouge, quelque chose comme ça", a expliqué Marini à Mandalika. "Il faudrait qu'on y réfléchisse ensemble parce qu'on veut plus de sécurité, comme toujours. Il faudra peut-être le mentionner lors de la prochaine Commission de sécurité."

Oliveira est exactement du même avis et pense que Binder aurait dû recevoir une sanction plus lourde après l'avoir percuté. "Brad m'a un peu aidé à aller dans les graviers [il sourit], mais il a été pénalisé pour ça", a commenté l'ancien coéquipier du Sud-Africain ce jeudi. "Les commissaires de la FIM suivent le protocole mais je pense que si on obtient la même pénalité deux fois pendant la course, ça devrait s'alourdir un peu. Ça compenserait d'une certaine manière."

"Ce serait comme un deuxième carton jaune dans un match de foot : ça donne un rouge et on sort. Il y a probablement quelque chose qui devrait être amélioré dans le protocole. Quoi qu'il en soit, ça ne devrait pas arriver en course de recevoir une pénalité pour une telle manœuvre, mais dans un cas extrême comme celui de dimanche en Indonésie, ça ne serait peut-être pas mal d'y penser."

Cette question sera peut-être l'une des premières portées par la probable future association des pilotes, qui pourrait être dirigée par Sylvain Guintoli.