Les pilotes Suzuki satisfaits mais piégés par les écarts minimes

Un mois après la tentative précédente, le retour en piste de Joan Mir s'est cette fois déroulé sans encombre. Le pilote Suzuki a totalisé 29 tours au cours de la première journée d'essais à Phillip Island, sans montrer de limite physique par rapport à ses adversaires, lui qui a été victime d'un highside au début du Grand Prix d'Autriche il y a huit semaines, le blessant aux deux chevilles avec notamment une fracture de l'astragale droit.

Contraint de manquer quatre courses − y compris celle d'Aragón même s'il avait disputé les premiers essais sur place − il a pris le temps de se remettre avant de se relancer dans la compétition. Des examens de contrôle et un roulage sur une moto de série ces derniers jours ont montré la bonne évolution de son état et cette journée passée au guidon de sa GSX-RR en a apporté la confirmation ultime, bien qu'il présente toujours un œdème au niveau de la cheville droite et qu'il soit obligé de changer sa façon d'utiliser le frein arrière.

"J'ai réussi à bien piloter. Il a juste fallu apporter des modifications au frein arrière mais il faut probablement que je m'habitue à piloter comme ça. Normalement, le ressort de mon frein arrière est très dur, or là il est très sensible parce que je ne peux pas appliquer tout le poids que je mettais avant", explique le pilote majorquin, qui a écarté une solution de frein au pouce.

Outre l'effort physique fourni, Mir se dit satisfait de sa performance puisqu'il a devancé son coéquipier en se classant 12e, à six centièmes seulement du top 10 qui permettra d'accéder directement à la Q2 après les EL3. "On peut s'estimer satisfaits de la journée qu'on a faite. Il y a une grande différence entre comment j'ai commencé et comment j'ai terminé. Je pense aussi qu'on peut améliorer notre chrono demain ; tout le monde va le faire mais nous aussi on a de la marge", affirme-t-il.

"Je ne peux pas me plaindre, j'apprécie de retrouver ma moto", poursuit le Champion du monde 2020. "Je progresse séance après séance et mes sensations avec la moto s'améliorent aussi. Dommage d'avoir manqué le top 10 pour si peu, mais je sens que je peux être plus rapide donc je ne suis pas trop déçu. Demain, on va voir ce qu'on peut améliorer avec les réglages et tout le reste. Mon résultat idéal serait de me battre pour une place sur les deux premières lignes !"

Une préparation active de la course

S'inviter à l'avant de la grille de départ sera assurément une lourde tâche samedi, au vu des écarts extrêmement réduits ce soir. Ainsi, Álex Rins, si performant durant toute la première séance, figure-t-il finalement au 16e rang à l'issue de la journée… à seulement six dixièmes et demi du leader ! Le pilote catalan a toutefois dressé un bilan positif lui aussi, estimant avoir posé de bonnes bases pour la suite.

"Je suis plutôt content [de ce qu'on a fait] en EL2 parce qu'on a essayé le composé dur à l'arrière et que mon rythme a été plutôt bon. Tout le monde avait le medium et moi j'avais le dur et j'étais compétitif. Dans mon 15e ou 16e tour, j'ai fait un bon temps. Ça a donc été une bonne journée", se félicite-t-il, pleinement à l'œuvre pour identifier la bonne monte pneumatique en vue de la course.

"Demain on va essayer le medium parce qu'on ne l'a pas bien essayé [aujourd'hui]. En EL1 il faut prendre ses repères sur les points de freinage et tout. Donc demain on va faire un petit run rallongé avec le medium afin de comprendre ce pneu et de le comparer avec le dur. En ce qui concerne le pneu soft, il semble que personne ne va courir avec parce qu'il est trop tendre, encore plus qu'il y a trois ans."

"Cela a été une journée positive, même si nos pilotes n'ont pas encore obtenu le passage direct en Q2. Cependant, ils ont tous deux travaillé sur leurs réglages de course", souligne Livio Suppo, team manager. "Nous sommes vraiment heureux de voir Joan de retour sur la moto, et il a été très proche du top 10 aujourd'hui ; nous avons hâte de voir comment il va progresser. Quant à Álex, il n'avait pas vraiment l'intention de lancer de véritable time attack aujourd'hui, il préférait garder quelques pneus pour demain, et il a également été surpris par quelques pilotes au ralenti dans son dernier tour. Il a cependant déjà montré qu'il avait un grand potentiel ici."