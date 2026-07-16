Pirelli explique son choix de maintenir la règle sur les pressions pneumatiques en MotoGP

En faisant ses adieux à Joan Mir il y a deux semaines, Honda a posté un message sur les réseaux sociaux, dans lequel le constructeur mentionnait ouvertement le fait que l'Espagnol a décroché "trois podiums" avec cette moto, qu'il quittera à la fin de la saison.

Trois ? Ce n'est pourtant pas ce que disent les statistiques, pour qui Mir et Honda n'ont obtenu que deux podiums ensemble : au Japon et en Malaisie, l'année dernière.

Sauf que d'aucuns se souviendront que le pilote majorquin a bel et bien participé à une autre cérémonie du podium sous ces couleurs, lors du GP de Catalogne disputé au mois de mai. Il était en effet deuxième au moment de passer sous le drapeau à damier, avant finalement de reculer à la 13e place bien après l'arrivée.

Plus d'une heure après qu'il a sabré le champagne, en effet, le panel des commissaires avait annoncé que Joan Mir était pénalisé pour avoir enfreint la règle relative à la pression des pneus. La même chose s'était produite avec Maverick Viñales l'année dernière, lorsque le pilote Tech3 a terminé deuxième à Austin, avant de perdre son podium plus d'une heure plus tard, pour la même raison.

Joan Mir a eu le temps de fêter la deuxième place du GP de Catalogne avant de perdre le podium. Photo de : Jose Jordan / AFP via Getty Images

La sanction que tous deux ont subie s'applique pour le non-respect de la pression pneumatique minimale sur un nombre donné de tours, qui varie selon la longueur de la course, qu'il s'agisse du sprint ou de la course principale. Mais la nécessité de réaliser des contrôles après la fin de la course afin de vérifier si les alertes transmises par les capteurs sont justes entraîne cette situation étrange où un pilote peut perdre sa place sur le podium après avoir participé à la cérémonie – et à l'inverse, un pilote peut obtenir un podium sans y monter.

Une situation qui, de toute évidence, ternit l'image du championnat et qui, à en juger par la publication de Honda, ne satisfait guère les équipes, et encore moins les pilotes et les fans. Depuis sa mise en place en 2023, cette règle n'a cessé de susciter la polémique, si bien que beaucoup s'attendaient à ce qu'elle disparaisse avec le changement de manufacturier en 2027. Pourtant, Pirelli dément cette rumeur.

"Nous avons toujours dit que nous allions la maintenir, je ne sais pas d'où vient l'idée contraire", explique Giorgio Barbier, directeur de la compétition moto chez Pirelli, lors d'un entretien exclusif avec Motorsport.com.

"Nous devons faire preuve d'un grand respect envers l'actuel fournisseur du MotoGP", poursuit le responsable italien en évoquant Michelin. "Si, au bout de 11 ans, ils ont établi une règle, avec la Dorna, en estimant que rouler avec une pression basse pouvait constituer un danger, je ne vais pas, moi, affirmer que ce danger n'existe pas. Car je ne connais pas encore parfaitement les MotoGP."

Giorgio Barbier, ici avec Marc Márquez. Photo de : Pirelli

"D'où vient cette surchauffe des pneus avant ? Probablement de l'aérodynamique, des disques en carbone, du fait que plusieurs motos roulent dans le sillage les unes des autres, avec une aérodynamique qui fait beaucoup chauffer le pneu avant de celui qui se trouve derrière."

"C'est une situation que je ne rencontre pas en Superbike, ni que je peux tester en Moto2", ajoute-t-il en référence au fait que Pirelli est déjà le fournisseur de ces deux championnats. "Je ne peux donc pas affirmer que Pirelli ne rencontrera absolument pas ce problème."

Un problème qui sera évité avec les pneus Pirelli ?

Aujourd'hui, le règlement oblige les pilotes à maintenir la pression du pneu avant au-dessus de 1,80 bar (1,68 bar pour l'arrière) pendant 60% des tours lors des Grands Prix, et 30% lors des sprints. Des pénalités de 16 et huit secondes respectivement sont prévues en cas d'infraction.

"Il est clair que nous avons une autre construction, d'autres matériaux, d'autres plages de fonctionnement par rapport aux pressions. Je ne pense pas qu'un pneu Pirelli fonctionne mieux à 1,4 qu'à 2,0 bars. Par conséquent, nous n'aurons probablement pas ce genre de problème", anticipe Giorgio Barbier.

"Mais si l'on se réfère aux pressions recommandées par Pirelli, il faudra voir si cela devient un problème lorsque l'on descend en dessous de cette fourchette. Donc, pour l'instant, nous allons maintenir la règle en espérant ne pas avoir à l'appliquer. Nous déciderons ensuite s'il faut le modifier ou le supprimer."

Une autre différence réside dans le fait que les pneus Pirelli semblent a priori être des pneus plus stables face aux changements de pression.

"Une chose est sûre : le fournisseur actuel présente une très grande sensibilité aux variations de pression. Si l'on dépasse un certain seuil, on court un risque important", estime en cela Giorgio Barbier. "Avec nos pneus, nous disposons d'une plage de fonctionnement assez large par rapport à la pression. Le constructeur peut choisir. Le comportement du pneu ne change pas beaucoup d'une pression à l'autre."

Malgré sa prudence sur le sujet, le responsable admet que l'image négative que représente le fait de voir un pilote être détrôné du podium une heure après la fin d'une course est quelque chose que "nous ne pouvons plus continuer à voir".