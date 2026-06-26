"Il y aura des surprises" : Pirelli et son pneu "totalement différent" du Michelin

Le test organisé lundi à Brno a permis à plusieurs pilotes titulaires de tester les motos 2027 pour la première fois... mais aussi leurs pneus. Pirelli va remplacer Michelin et chaque marque a ses spécificités, ce qui implique un comportement qui lui est propre.

Le fonctionnement des pneus, à l'arrière dans les phases d'accélération et à l'avant pour guider la moto en entrée de courbe, jouent toujours un rôle essentiel. Le changement de manufacturier prévu en 2027 est donc un changement au moins aussi important que ceux sur les machines.

Álex Márquez était présent à Brno lundi, pas pour tester une moto, mais il a observé des différences, selon lui liées au pneu Pirelli. "Je vois qu'ils ont beaucoup de mouvements, venant des pneus à mon avis", a commenté le vice-champion 2025.

Joan Mir a confirmé un comportement aux antipodes du produit proposé par Michelin. "Le pneu fonctionne […] différemment, c'est complètement l'inverse", a jugé le champion du monde 2020. "C'est assez nouveau. Il faudra s'adapter. Il y aura des surprises chez les pilotes l'an prochain, parce que c'est totalement différent."

Un pneu de Pirelli pour le MotoGP. Photo de: Pirelli

Mir n'est cependant pas très inquiet : "Je pense qu'il ne faut pas trop réfléchir. La réalité, c'est que ça sera ça. L'autre pneu semble avoir plus de mouvements sur la moto actuellement. Il y a une grosse marge de progrès, on ne sait pas. Mais j'aime ça. J'ai aimé mes tours sur la moto."

Cette réflexion a causé quelques difficultés à Augusto Fernández. Il est arrivé au pilote d'essais de Yamaha de tomber dans les premiers tours au cours des différents tests auxquels il a pris par ces derniers mois, lorsqu'il est passé d'une machine à l'autre, et surtout d'un pneu à l'autre .

"Il me faut une seconde pour réfléchir à où je suis et ce que j'utilise, parce que le pneu change beaucoup le pilotage", a souligné l'Espagnol. "C'est complètement différent. Je peux dire que ces marques fonctionnent d'une façon d'une façon différente. Ce à quoi on peut faire confiance avec l'un, on ne peut pas avec l'autre. Il faut le garder à l'esprit, surtout dans les premiers tours."

"Dans les premiers tours, même si on le sait, on a un instinct", a-t-il ajouté. "J'ai beaucoup roulé avec les autres pneus. Quand je fais un week-end de course [comme au GP des Pays-Bas], j'oublie les autres pneus ! Après trois jours, on a des habitudes, surtout dans un week-end de course où on est à fond dès le premier tour, mais c'est comme ça. Je prends du plaisir ici."

Topak Razgatlioglu comptait particulièrement sur le passage aux pneus Pirelli, avec lesquels il brillait en WorldSBK. Le premier test a été positif pour lui. "Avec le pneu avant en particulier, je me sens comme en Superbike", a confié le Turc, décrivant un "grip incroyable" mais des progrès à faire à l'arrière.