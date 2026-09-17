Des pistes Ducati ou Aprilia ? Di Giannantonio n'y croit pas

Le duel entre Ducati et Aprilia est-il véritablement une lutte technique ? Aux yeux de Fabio Di Giannantonio, ce sont finalement les pilotes qui font la différence, plus que des pistes dont les caractéristiques feraient ressortir les points forts de l'une ou l'autre des motos.

Il est pourtant avéré que la RS-GP se montre particulièrement performante dans les virages rapides et fluides, là où la Desmosedici GP s'illustre davantage sur les circuits stop-and-go, constitués de virages lents précédés de gros freinages. Naturellement, cela a mené à différencier au calendrier les pistes favorables à l'Aprilia de celles sur lesquelles la Ducati domine.

Cependant, pour Di Giannantonio, la récente série de bons résultats de Marc Márquez, comptant notamment cinq victoires en sept Grands Prix, prouve que la nature de la piste n'est pas le facteur décisif. L'été dernier, déjà, l'Espagnol avait été capable d'enchaîner sept week-ends de doubles victoires, passant sans difficultés d'Aragón à Brno ou au Balaton, sans laisser le facteur technique dicter sa loi.

"À mon avis, c'est un truc de journalistes de chercher des pistes Aprilia ou Ducati, comme autrefois des pistes Honda ou Yamaha. Je pense qu'il y a des pilotes incroyables chez les deux marques et la victoire revient à ceux qui fournissent le meilleur travail. C'est ça, la vérité", estime Fabio Di Giannantono.

"Après, Aprilia fait un excellent travail et, à de nombreux moments dans le championnat et sur certaines pistes, ils ont quelque chose de plus que nous, mais au final, Marc fait taire tout le monde. Donc ça veut dire que ça dépend de la façon dont on aborde le week-end et dont on travaille sur la moto."

C'est un truc de journalistes de chercher des pistes Aprilia ou Ducati, comme autrefois des pistes Honda ou Yamaha.

La qualité du travail fourni est également le facteur que retient Marco Bezzecchi, dont les résultats ont plongé depuis sa dernière victoire, au Mugello. Si, au regard des performances réalisées sur l'ensemble du championnat, d'aucuns considèrent qu'Aprilia se serait initialement détachée, puis que Ducati aurait rattrapé sa rivale, ce n'est pas le point de vue de l'Italien.

"À mon avis, on ne s'est jamais détachés et ils n'ont pas eu à nous rattraper", juge l'ancien leader du championnat, aujourd'hui troisième. "Il me semble que le niveau a toujours plus ou moins été le même depuis le début de l'année. Certes, il y a eu quelques pistes sur lesquelles on a réussi à bien s'en sortir et où l'on a fourni un travail formidable."

Et si Ducati et Aprilia se valaient, tout simplement ? Photo de : Andreas Solaro / AFP via Getty Images

"D'une manière générale, on a très bien travaillé sur tous les week-ends, et après c'est clair qu'il y a des pistes qui conviennent mieux, tantôt au pilote, tantôt à la moto. Il y a beaucoup de variables. Mais je pense qu'il ne faut pas trop que je regarde ces choses-là pour le moment", poursuit Bezzecchi.

"Il faut essayer de dépasser cette journée qui s'est malheureusement mal passée, comme je ne voulais pas qu'elle se passe, essayer de retirer malgré tout le positif de la situation et du week-end en général, et heureusement il y a l'Autriche qui arrive tout de suite."

Un potentiel élevé partout, qu'il faut réussir à exploiter

Avec l'Autriche, le MotoGP va retrouver un circuit du Red Bull Ring sur lequel Ducati est invaincue depuis des années et où Aprilia n'a tout au plus eu droit qu'à une pole l'an dernier et quelques places d'accessits. Un cadre de départ qui, sur le papier, ressemble beaucoup à celui de Misano.

Mais si le résultat final du GP de Saint-Marin a montré une suprématie des Ducati, les performances pures sur le circuit italien ont aussi fait la part belle à Aprilia, avec un Marco Bezzecchi en pole et leader dans le premier tour jusqu'à sa chute, et un Jorge Martín qui n'a reculé dimanche qu'à cause d'un arm-pump alors qu'il se battait au minimum pour le podium.

De son côté, Di Giannantonio, après avoir été le leader du clan Ducati en début de championnat lorsque Márquez devait composer avec une forte gêne au niveau de son bras, connaît actuellement une série défavorable, dont l'origine est notamment technique.

Il est ainsi limité à une seule moto depuis plusieurs Grands Prix et, à Misano, c'est un mauvais départ puis un frein affaibli qui l'ont relégué à la septième place, à 20 secondes d'un Márquez une nouvelle fois victorieux.

Le pilote VR46 n'est plus monté sur le podium dominical depuis Barcelone, fin mai, et pointe actuellement à 51 unités des co-leaders du championnat. Il retient cependant que son potentiel reste élevé sur toutes les pistes.

"On montre une vitesse qui est bonne, et même souvent très bonne, sur toutes les pistes", constate Di Giannantonio. "C'est vraiment dommage pour ce week-end parce qu'à mon avis, on avait vraiment tout bien fait. [Samedi] on a frôlé la première ligne et le podium, et [dimanche] je pense qu'on aurait vraiment pu faire une bonne course."

"On arrivera donc [en Autriche] avec un esprit un peu négatif parce que des choses quelque peu négatives se sont immiscées, mais à mon avis on devrait garder le moral. On est quatrièmes au championnat, on fait du bon travail, et j'espère qu'en Autriche on pourra faire de belles choses."