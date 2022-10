La pluie s'invite en Malaisie et retarde les EL2

Charger le lecteur audio

La pluie était attendue à partir de demain mais est finalement arrivée plus tôt au Grand Prix de Malaisie. Les EL2 des Moto2 ont en effet été arrêtés au drapeau rouge à 20 min de la fin de la séance en raison du véritable déluge qui s'est abattu sur le circuit. Les EL2 MotoGP ont par ricochet été également impactés puisqu'ils devaient démarrer à 9h05, heure française.

À 9h20 la pluie a complètement cessé et la voiture de sécurité s'est mise à enchaîner les tours pour contrôler la quantité d'eau sur le tracé et ainsi pouvoir déterminer lorsque la séance Moto2 pourrait reprendre. Après une intervention des commissaires pour faciliter l'évacuation de l'eau, la séance a finalement été annoncée à 9h35, et l'horaire du MotoGP a ensuite été décalé à 10h10, soit avec 1h05 de retard.

Les EL2 devraient se dérouler sur piste séchante en raison des températures très élevées, mais les conditions ne seront peut-être pas suffisamment bonnes pour permettre une amélioration des chronos. Une situation qui n'arrangerait pas les pilotes n'étant pas parvenus à entrer dans le top 10 au terme des EL1, puisqu'ils devraient alors compter uniquement sur une séance sèche en EL3 demain matin pour espérer y entrer et se qualifier d'office pour la Q2. C'est notamment le cas de Pecco Bagnaia et Aleix Espargaró, ce dernier ayant connu une séance très compliquée avec une chute et des soucis techniques, mais également de Johann Zarco.

Depuis le début de la tournée outre-mer, les Grands Prix ont à chaque fois été perturbés par la météo. Au Japon les EL3 MotoGP avaient dû être annulés en raison des fortes pluies qui étaient arrivées, tandis qu'en Thaïlande, la course avait été retardée d'une heure, à nouveau à cause du déluge. Les conditions avaient toutefois été très piégeuses et jugées même dangereuses par nombre de pilotes, qui n'avaient eu aucune visibilité durant les premiers tours.

En Australie le week-end dernier, aucune séance n'a été annulée ou retardée, toutefois les conditions météorologiques compliquées ont relancé le débat concernant l'époque de l'année à laquelle le championnat se rend dans le pays, mais la date ne sera pas déplacée.