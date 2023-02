Shakedown - La pluie joue les trouble-fête aux essais de Sepang

Charger le lecteur audio

Le Shakedown du test de Sepang s'est poursuivi pour une deuxième journée toujours perturbée par la pluie. Arrivée en fin de journée, dimanche, elle a cette fois accompagné l'intégralité de la matinée, légère mais persistante, avant un après-midi plus clément et une dernière heure enfin sèche qui a permis le retour des pneus slicks.

Si les chronos ont une valeur très limitée à ce stade, et particulièrement dans ces conditions, on retiendra que la meilleure performance de ce lundi est une nouvelle fois revenue à Cal Crutchlow. Après un tour bouclé en 2'01"146 dimanche, le pilote essayeur Yamaha a cette fois dominé la feuille des temps en 2'02"079 au guidon de la troisième M1 avec laquelle il travaille.

En préparation de l'entrée en action des titulaires vendredi, les pilotes essayeurs poursuivent un travail de fond visant à évaluer les nouveautés sorties des usines et à comparer les versions 2023 des prototypes avec celles de la saison dernière. On aperçoit çà et là d'intéressantes innovations, à l'image des évolutions aéro testées par Aprilia et en partie inspirées par la Formule 1, ou encore de nouveaux petits ailerons latéraux sur la Ducati. Plus globalement, le pilote essayeur de Borgo Panigale, Michele Pirro, a pu comparer le nouveau package aéro avec la version standard, ainsi que deux versions de l'échappement de la Desmosedici.

Chez Yamaha, en dépit de la position de tête offerte par Crutchlow, on ne cache pas sa frustration à cause de cette pluie qui a limité le temps de piste. Selon le team manager Massimo Meregalli, la météo a "gâché" le programme du jour prévoyant l'évaluation du moteur, sur lequel tant d'espoirs reposent après le travail mené ces derniers mois. Chez KTM, on regrette également cette pluie, qui semble devoir repousser l'évaluation de nouveaux packages aéro.

Rappelons que, dans le stand du constructeur autrichien, Dani Pedrosa a été rejoint à l'occasion de ce test par Jonas Folger, désormais officiellement pilote d'essais du constructeur. Seul l'Allemand figure toutefois au classement, puisque l'Espagnol a une nouvelle fois roulé sans transpondeur, si bien que sa position du jour reste inconnue. On sait en revanche que Pedrosa a travaillé dimanche avec l'équipe technique de Jack Miller, dirigée par Cristhian Pupulin, nouveau venu dans le groupe autrichien, avant de passer à celle de Brad Binder ce lundi.

Chez Honda, Stefan Bradl a été vu en train de tester un nouveau châssis, celui qui avait été aperçu à Jerez lors d'un test privé mi-janvier. Dimanche, déjà, l'Allemand travaillait sur une RC213V dotée d'une nouvelle aéro, d'un nouvel échappement et du moteur 2023. Rapide sur le mouillé dans la matinée, il n'a pas pu rouler sur le sec ce lundi en fin de journée et figure donc loin au classement.

Rappelons qu'un seul titulaire participe à cette première partie des essais, en l'occurrence le pilote Tech3 Augusto Fernández, unique rookie cette saison. Auteur dimanche du deuxième temps, le Champion du monde Moto2 a pu profiter des conditions pour découvrir le pilotage de la KTM RC16 en pneus pluie, avant de repasser aux slicks et de poster le troisième chrono du jour.

Ce Shakedown se poursuivra mardi avant quelques jours de pause. On passera ensuite à la vitesse supérieure vendredi avec le début du test officiel auquel participeront tous les titulaires et qui s'étendra lui aussi sur trois jours.

Shakedown du test de Sepang 2023 - Jour 2*

Pilote Team Chrono/Écart 1 Cal Crutchlow (moto T3) Yamaha Test Team 2'02"079 2 Michele Pirro Ducati Test Team +0"519 3 Augusto Fernández Tech3 GasGas Factory Racing +0"691 4 Lorenzo Savadori Aprilia Test Team +0"869 5 Jonas Folger KTM Test Team +2"046 6 Michele Pirro Ducati Test Team +4"805 7 Lorenzo Savadori Aprilia Test Team +5"378 8 Augusto Fernández Tech3 GasGas Factory Racing +10"176 9 Stefan Bradl Honda Test Team +11"340 10 Yamaha moto T2 Yamaha Test Team +11"666

*Chronos non-officiels