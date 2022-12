Avant Bagnaia, les plus gros comebacks des champions MotoGP

Charger le lecteur audio

Outre la portée sportive de son premier titre MotoGP, le second obtenu par un pilote Ducati et le premier en cinquante ans qui soit revenu à un Italien sur une machine de son pays, Pecco Bagnaia a réalisé un exploit cette année en effaçant le retard de 91 points qu'il avait pris à la mi-saison.

Ce championnat d'une longueur record, le premier à avoir compté vingt manches, s'est en effet écrit en deux phases très distinctes : une première qui a connu des vainqueurs multiples et qui a vu Bagnaia commettre plusieurs fautes très coûteuses, tandis que Quartararo parvenait à maintenir une certaine régularité et à mener trois fois une M1 en délicatesse vers la victoire ; puis une seconde durant laquelle l'Italien a soudainement assommé son adversaire, d'abord en enchaînant quatre succès consécutifs puis en ne quittant pratiquement pas le podium alors que le Français n'allait plus y faire que deux apparitions et parfois sombrer dans le ventre mou du peloton.

Depuis que le système de points actuellement en vigueur a été mis en place en 1993, il s'agit tout bonnement du plus gros comeback jamais observé dans la catégorie reine. Le record précédent, pourtant établi il y a très peu de temps, est largement battu !

Les plus gros comebacks des champions avant 2022 :

En 2020, Joan Mir est titré lors de la saison la plus courte qu'ait connu le championnat depuis 1995, 14 Grands Prix seulement ayant pu être maintenus après l'explosion du COVID-19. Avec deux abandons lors des trois premières courses, le pilote Suzuki est rapidement descendu à 48 points de retard sur Fabio Quartararo, avant d'inverser la tendance à force de régularité, là où le Français voyait sa courbe de résultats s'effondrer. Mir allait être assuré du titre à l'avant-dernière manche avant de voir Morbidelli revenir à 13 points, pour sceller l'un des championnats les plus serrés jamais observés. Ça s'appelle avoir eu chaud !

Joan Mir a remporté le titre 2020 lors de l'avant-dernier Grand Prix

En 2017, c'est Marc Márquez qui s'est illustré par une très belle remontée, lui qui comptait 37 points de retard sur Maverick Viñales après seulement deux des 18 Grands Prix. Là encore, à la qualité de la performance produite par le pilote Honda s'est associée la mauvaise passe dans laquelle est entré son adversaire, victorieux trois fois en cinq courses puis limité à quatre podiums (sans succès) sur le reste de la saison. Il a finalement été écarté de la course au titre pour laisser place à l'un des duels Márquez-Dovizioso restés dans les mémoires.

En deux Grands Prix, Maverick Viñales avait asséné un score de 50 à 13 à Marc Márquez en 2017

Lors de sa première saison dans la catégorie MotoGP, en 2013, Marc Márquez avait déjà dû effacer un retard de 30 points. Il était alors opposé à Dani Pedrosa, son coéquipier, qui profitait notamment de la chute du rookie au Mugello pour afficher cette avance après la sixième manche. Mais lors du huitième Grand Prix, en Allemagne, Márquez est passé de la troisième place (à 23 points de Pedrosa) à la première pour finalement ne plus quitter le rang de leader. Jorge Lorenzo s'étant mêlé à la bagarre, Márquez allait entériner un nouveau record en étant titré pour seulement quatre petits points face au Majorquin à l'issue du 18e et dernier Grand Prix, Pedrosa terminant finalement troisième à 34 unités.

Dani Pedrosa et Marc Márquez

Deux pilotes ont également réussi à effacer un retard de 29 points, à deux époques bien différentes. Ce fut le cas de Jorge Lorenzo durant la bouillante saison 2015. Le pilote majorquin avait particulièrement mal entamé son championnat, au point d'afficher ce retard sur son coéquipier Valentino Rossi après seulement trois courses, pourtant c'est bien lui qui a arraché le titre lors de la 18e et dernière manche, où il s'est imposé alors que Rossi subissait une pénalité pour son geste sur Marc Márquez au Grand Prix précédent.

Jorge Lorenzo est revenu de très loin pour battre Valentino Rossi en 2015

Vingt ans plus tôt, Mick Doohan a lui aussi affiché 29 points de retard sur Daryl Beattie. C'était après le cinquième Grand Prix de cette saison 1995 et Doohan, pourtant vainqueur des deux premières courses, venait d'abandonner deux fois. Mais le contexte était bien différent puisque la saison ne comptait que 13 manches, et Doohan a alors mis les bouchées doubles pour remonter. À ses deux abandons ont fait suite quatre victoires de suite, alors que Beattie n'allait plus réussir à gagner. Verdict : le pilote Honda était titré à l'avant-dernière manche. Imparable !

Mick Doohan titré lors du GP d'Argentine 1995 face à Darryl Beattie

