"Plus un volcan qu'un circuit" : Les pilotes MotoGP alertent sur la chaleur à Assen

Plusieurs pilotes MotoGP ont pointé du doigt les températures étouffantes à Assen après une première journée d'action particulièrement animée lors du Grand Prix des Pays-Bas. La vague de chaleur qui touche actuellement l'Europe affecte également le pays, avec une température ambiante atteignant 35°C au début des essais de l'après-midi à Assen.

Ces conditions ont entraîné des températures de piste anormalement élevées et relancé les discussions sur la condition physique des pilotes, une semaine après que Cal Crutchlow et Marc Márquez ont appelé à la mise en place d'un protocole météo similaire à celui mis en place pour le Grand Prix d'Autriche de Formule 1.

Pecco Bagnaia estime que ces conditions extrêmes ont largement contribué au nombre élevé de chutes ce vendredi, son coéquipier Marc Márquez ainsi que les pilotes Gresini Álex Márquez et Fermín Aldeguer figurant parmi les victimes des deux séances d'essais.

"Je pense que toutes les chutes que nous avons vues sont dues à la température", a-t-il expliqué. "C'est la première fois que j'ai l'impression de revivre l'Inde, en termes de chaleur."

"Les pneus souffraient aussi, car plus tu fais de tours, plus ils bougent à cause de la température. Demain, si tu pars devant, ça va, mais si tu es derrière quelqu'un, tu peux avoir un gros problème à l'avant."

Jorge Martín (Aprilia Racing Team) Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Jorge Martín, qui a chuté dans les dix dernières minutes des Essais, a expliqué ne jamais avoir connu de telles conditions, même lors des courses les plus chaudes et humides du calendrier, en Asie du Sud-Est.

"Honnêtement, je ne me souviens pas avoir déjà ressenti une telle chaleur ou de telles sensations sur une moto", a-t-il déclaré. "Je me sentais beaucoup mieux en Thaïlande ou en Malaisie, avec un climat plus humide qu'ici."

"Ici, j'ai l'impression de brûler : le visage, le corps… Aujourd'hui, Assen ressemblait plus à un volcan qu'à un circuit, il faisait beaucoup trop chaud. Et énormément de chaleur remontait de la moto."

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"Donc j'essaie de me préparer au mieux avec l'alimentation, la récupération et le sommeil, parce qu'on a besoin de bien récupérer après une journée aussi difficile. Je ne me souviens pas bien de l'Inde, mais j'ai plus ou moins la même sensation, honnêtement."

Martín estime également que la chaleur a pénalisé son rythme sur les longs relais : "Même sur les chronos, on voit que notre rythme est environ une seconde et demie plus lent que le matin. Bien sûr, avec le pneu tendre, on peut faire un tour rapide, mais en rythme de course, on était assez lents."

"On a l'impression que la moto ne fonctionne pas, que le moteur ne fonctionne pas, et le corps non plus… Après deux ou trois tours consécutifs, on commence à sentir la chute des performances. C'est vraiment dur."

Álex Márquez a lourdement chuté lors des Essais. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Le pilote espagnol s'est interrogé sur la pertinence d'une course complète dans de telles conditions, tout en notant que les températures devraient repasser sous les 30°C dimanche.

"Si on court dans ces conditions, il faut réfléchir à la situation, parce que ce n'est pas vraiment sain de faire 27 tours comme ça", a-t-il souligné. "Mais il semble que dimanche sera meilleur, donc ce n'est pas un gros problème."

Le pilote Tech3 Enea Bastianini a ajouté que plusieurs facteurs combinés ont rendu la piste "dangereuse" lors de la journée de vendredi. "L'adhérence était pire cet après-midi", a-t-il expliqué. "C'était un peu comme de l'huile à l'avant. J'étais 2,2 secondes plus lent que lors du time attack. C'est étrange."

"Je ne peux pas me plaindre. Je pense que les conditions de chaleur aujourd'hui ont compliqué l'état de l'asphalte. Mais oui, on a vu beaucoup de chutes. Aujourd'hui, la piste était dangereuse."

Marini refroidit le débat sur la chaleur

Cependant, tous les pilotes ne partagent pas cet avis concernant l'impact de la température, Luca Marini estimant que le nombre élevé de chutes s'explique davantage par la recherche permanente de la limite que par la chaleur.

"Je pense que la chaleur n'est pas un problème énorme. Pour moi, même avec 20 degrés de moins, les problèmes seraient plus ou moins les mêmes en piste", a-t-il expliqué. "Les pneus fonctionnent bien, même dans ces conditions très chaudes, tout comme l'asphalte."

"Le problème, c'est qu'on est à la limite. L'écart est tellement serré qu'on pousse énormément, très fort, et il est facile de chuter parce qu'on dépasse constamment nos limites."