Le nouveau pneu à l'origine de l'irrégularité ? Ducati appuie Dovizioso

Les pilotes du MotoGP manquent de régularité au premier plan cette année, y compris ceux qui jouent le titre, créant des situations parfois paradoxales, car huit pilotes différents se sont imposés en 11 courses mais Joan Mir, l'actuel leader, court encore après son premier succès dans la catégorie. Fabio Quartararo, longtemps en tête et en ce moment deuxième du championnat, est celui qui a le plus souvent vu la ligne d'arrivée en premier, à trois reprises, mais il n'a décroché aucun autre podium cette année. Andrea Dovizioso, quant à lui, ne compte qu'un seul autre podium à ajouter à sa victoire autrichienne.

Certains observateurs, comme Casey Stoner, attribuent cette inconstance à l'absence du pilote référence en MotoGP, Marc Márquez, qui devra probablement attendre 2021 pour raire son retour après sa fracture au bras. Chez Ducati, plusieurs éléments sont évoqués pour expliquer les résultats parfois étonnants de la saison actuelle, et l'absence de Márquez en fait partie. Mais le responsable technique du constructeurs appuie Dovizioso dans l'analyse qu'il porte inlassablement, et selon laquelle c'est le nouveau pneu arrière introduit cette année par Michelin qui a engendré ces variations incessantes des résultats.

"Je pense que, cette année, nous avons observé une grande variabilité d'un point de vue général", explique Davide Barana, le directeur technique de la marque italienne. "Nous voyons beaucoup plus de vainqueurs [différents] en course par rapport aux autres saisons. Après, il est vrai aussi que si l'on prenait la saison dernière et que l'on faisait le test d'enlever les résultats de Marc Márquez, on aurait aussi une variabilité beaucoup plus grande dans les résultats."

Autre facteur, selon Davide Barana : le calendrier atypique de la saison 2020, comportant des visites sur les circuits à des périodes inhabituelles et donc dans des conditions inconnues, empêche les équipes de préparer les courses aussi bien que les autres années. "La Dorna a fait du très bon travail pour réarranger le championnat et l'adapter à la situation actuelle, mais nous courons parfois à des périodes différentes et dans des conditions différentes en termes de météo. C'est parfois une autre raison à cette inconstance."

"Je pense que cette variabilité n'est pas seulement liée à Ducati. Les autres constructeurs et les autres pilotes aussi ont connu beaucoup de hauts et de bas", souligne Davide Barana, pointant alors du doigt l'importance de la nouveauté pneumatique : "Il est clair que le nouveau pneu a un grand potentiel, mais son comportement est assez différent de celui du pneu précédent. Certains constructeurs ou motos s'adaptent mieux à la nouvelle spécification. Il y a aussi des pilotes qui sont plus en phase avec cette nouvelle caractéristique et d'autres qui ont besoin de temps et cherchent encore à s'y adapter."

Le pneu arrière, le seul responsable pour Dovizioso

Du temps, Dovizioso en aura en effet eu besoin, et pour le moment ses efforts d'adaptation restent vains. Le pilote italien n'en démord pas : étant l'un de ceux qui subit le plus ce manque de régularité, le facteur qui explique le plus la situation actuelle selon lui n'est pas l'absence de Márquez ou le calendrier 2020 atypique, mais bien la nouvelle construction pneu arrière introduite cette année par Michelin et qu'il a en effet du mal à exploiter.

"Pour moi, c'est très clair", a déclaré l'Italien au MotorLand Aragón. "Si tout le monde est irrégulier, la raison n'est pas parce qu'il manque la référence, mais parce qu'il y a quelque chose qui nous rend irréguliers. C'est le cas de tout le monde, alors la seule raison c'est le pneu arrière. C'est facile à comprendre !"

Si cette carcasse plus rigide avait pour but d'apporter plus d'adhérence et d'afficher une usure moindre, le responsable technique Ducati observe que le pneu en est plus difficile à exploiter et qu'il impose à la fois une adaptation du pilotage et des réglages différents de ceux des années précédentes. Un pilote performant durant une course peut donc être en difficulté lors de la suivante.

"Ce nouveau pneu offre en général un grip plus élevé, ce qui est bien, mais ce grip supplémentaire peut être trouvé d'une manière très différente par rapport au pneu précédent", précise Davide Barana. Et la Ducati est l'une des motos les plus en délicatesse avec ce pneu, ce qui ressort particulièrement en cas manque d'adhérence au sol, comme ce fut le cas durant les deux courses en Aragón.

Andrea Dovizioso est particulièrement touché par ces problèmes et son équipe est toujours quête des bons réglages, alors que la saison touche à son but. "Il est clair que [le nouveau pneu] ne s'adapte peut-être pas complètement à notre moto", concède Barana. "Cela dépend aussi du style du pilote. Andrea est celui qui rencontre le plus de difficulté avec le nouveau pneu, mais nous essayons avec lui de trouver une solution et de meilleurs réglages afin qu'il puisse mieux exprimer son talent de pilotage. C'est un processus qui prend du temps, mais nous croyons pouvoir trouver une meilleure solution à chaque course."

Avec Léna Buffa