Pneu avant 2025 : Bagnaia enchanté, ses rivaux déroutés

Les constructeurs n'étaient pas les seuls à préparer 2025 lors du test de Misano. Michelin avait apporté un nouveau pneu avant et pour s'assurer que les pilotes le testent, une demi-heure était strictement réservée à son évaluation en début d'après-midi. Ce pneu offre une nouvelle construction, principalement destinée à éviter les surchauffes souvent évoquées par les pilotes quand ils sont dans le sillage d'un rival.

Un pneu qui monte en température voit aussi sa pression augmenter, ce qui limite l'adhérence ressentie par le pilote. Ce phénomène, qui en tant que tel contribue à compliquer les dépassements, a aussi poussé les équipes à volontairement baisser la pression des pneus pour les courses passées, ce que le MotoGP a voulu encadrer depuis la saison dernière, cependant cela suscite encore des débats, entre des pénalités ou des pilotes qui adoptent des attitudes inédites en piste.

Le test de lundi n'a pas permis de contrôler précisément l'efficacité du nouveau pneu sur ce point, puisque les pilotes ne roulaient pas en peloton, néanmoins Michelin se félicite des premiers commentaires reçus, soulignant un comportement satisfaisant.

"Tous les pilotes officiels ont fait le test avec la nouvelle génération du pneu avant", a souligné Piero Taramasso, responsable de la compétition deux roues de Michelin. "C'est un nouveau design à l'avant, une nouvelle construction, un nouveau profil. Le but pour ce pneu est d'offrir plus de grip, un meilleur feedback, et d'être moins sensible aux variations de température et de pression. Ce pneu est aussi plus léger que [le pneu] de référence, pour des questions de développement durable."

"La majorité des pilotes l'apprécient. Évidemment, il a fallu deux ou trois tours pour prendre des sensations parce que le comportement du pneu est différent. Après, les pilotes ont attaqué et ils ont dit que le niveau d'adhérence était bon, ainsi que le feedback et la stabilité, en particulier dans les virages rapides. C'était un test positif. Le modèle de base est bon."

Piero Taramasso Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Ce n'était évidemment pas parfait donc nous devons faire des ajustements sur le pneu pour mieux le faire fonctionner et qu'il marche aussi bien avec tous les constructeurs et tous les pilotes. Mais nous sommes très satisfaits parce que comme je l'ai dit, la base pour commencer à travailler, pour faire des modifications, est bonne, et ça a fonctionné sur toutes les motos sans faire trop de changements de réglages."

"Maintenant, nous devons rentrer en France, analyser toutes les données et voir ce que nous pouvons faire, en sachant que nous n'avons pas beaucoup de temps."

Bagnaia "adore" ce nouveau pneu

S'il y a un pilote satisfait de ce nouveau pneu, c'est bien Pecco Bagnaia. Le pilote Ducati a ressenti plus d'adhérence dans les changements de direction, exactement ce qu'il recherche sur une moto. "J'ai adoré !" a-t-il résumé. "Valentino Rossi m'a souvent parlé du pneu Bridgestone et, dès que je l'ai essayé, j'ai dit : 'On dirait les sensations qu'ils avaient avec les Bridgestone !'"

"C'est quelque chose dont j'avais vraiment besoin parce que je suis un pilote qui utilise beaucoup les freins pour entrer dans les virages et avec ce pneu c'était super", a-t-il précisé. "C'était plus difficile dans les changements de direction, plus lourd, mais j'ai beaucoup aimé le grip et la manière dont on pouvait pousser sur le pneu."

"Je pense aussi qu'en étant derrière quelqu'un, on pourrait moins sentir le problème de pression avec ce pneu. Je pense donc que ça pourrait être un bon step. Quand on a commencé, c'était étrange au début. J'ai fait mon premier tour en 1'36 ou 1'34, je ne sais plus, mais dès que je l'ai compris, ça a été super alors il me plaît."

Pecco Bagnaia Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Bagnaia a senti qu'il arrivait à orienter plus facilement sa moto en entrée de virage : "Carrément ! Parce que le problème que j'ai avec le pneu actuel, c'est que je ne peux pas freiner comme je le voudrais, l'avant s'effondre. Avec le nouveau pneu, j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus de marge."

"J'ai choisi deux endroits dans lesquels je me suis dit que je pouvais prendre des risques sans avoir de souci si jamais je tombais, en l'occurrence les virages 2 et 4, et j'ai beaucoup forcé la moto pour qu'elle bouge et se bloque, or ça n'a pas été le cas, alors c'est incroyable. C'est la plus grosse avancée que j'ai essayée [sur les pneus] depuis plusieurs années."

Des sentiments plus contrastés chez les autres pilotes

Les autres pilotes sont restés plus réservés, à l'image d'Enea Bastianini qui a jugé le nouveau pneu "pas mal", mais nécessitant un certain temps d'adaptation. "Au début, les sensations étaient un peu bizarres parce que, sur le côté gauche en particulier, on a l'impression de tomber", a décrit celui qui pilotera une KTM lorsque ce pneu sera lancé en compétition. "Mais au final, les temps étaient bons, meilleurs qu'avec ceux qu'on utilise [actuellement]. Et le changement de direction est aussi un peu différent parce que ça va beaucoup plus vite, et il faut sans doute s'adapter avec des modifications sur la moto. Mais pas mal en tout cas."

Lui aussi perturbé par le comportement en courbe, Marc Márquez a décrit une certaine sensation de lourdeur et estime que Michelin doit encore travailler sur l'agilité de son pneu. "C'était un gros changement, ça faisait un peu bizarre", a estimé le vainqueur des deux derniers Grands Prix. "Au début, dans les premiers tours, c'était très étrange, puis on gagne en confiance en bouclant plus de tours."

"La stabilité était super bonne mais, selon moi, il faut encore qu'ils travaillent sur cette agilité. La moto devient plus lourde, encore une fois alors qu'elle est déjà de plus en plus lourde avec l'aéro et tout ça, et c'était plus difficile surtout dans les changements de direction. Par contre, c'était mieux en termes de stabilité au freinage."

Marc Márquez Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Chez la concurrence, Álex Rins a décrit un comportement "assez bizarre", avec une capacité à beaucoup incliner sa Yamaha mais des sensations inhabituelles au moment d'aborder les courbes. "En changeant de direction, la moto prenait de l'angle, c'était super sympa, mais en entrée de courbe, c'était un peu difficile", a expliqué Rins. "J'ai refait les mêmes chronos au bout de sept tours mais je ne l'ai pas trop aimé. Peut-être qu'il faut travailler un peu plus."

"Ce que je sens, c'est qu'en entrée de courbe, il y a plus de gomme en contact avec le sol, et que c'est un peu plus dur de tourner", a estimé le pilote Yamaha. Chez Honda, Joan Mir a décrit un phénomène similaire de pneu plus massif, même s'il ne s'agit que d'une sensation. "C'est intéressant", a commenté le pilote majorquin. "C'est un pilotage totalement différent. Le pneu fonctionne bien. Je pense que c'est un pneu qui te fait immédiatement te sentir bien. Il faut un peu adapter les réglages de la moto, il faudra probablement qu'on y travaille plus parce qu'il donne l'impression d'être plus gros, mais ce n'est pas le cas."

Ce pneu pourrait-il influer sur la hiérarchie ? Johann Zarco estime en tout cas qu'il offre plus d'adhérence à l'accélération, un domaine dans laquelle sa Honda souffre particulièrement cette année. "J'ai pu beaucoup attaquer avec ce pneu et le chrono venait", a expliqué le représentant de LCR, n'y voyant que du bon : "Pour le moment, la Honda ne peut gagner du temps que dans ce domaine, parce que n'on ne peut pas en gagner à l'accélération. C'est pour ça qu'on a vu une différence avec ce nouveau pneu."

Takaaki Nakagami a de son côté confirmé une "impression différente" mais une bonne stabilité au freinage, avec un comportement "plus facile à comprendre". "Pour le turning, je ne sais pas parce que notre moto ne tourne pas bien, mais j'ai été en confiance, au moins c'était stable", a précisé le Japonais. "Ce n'est pas comme si on perdait l'avant, il y a un peu plus de stabilité et pour moi, c'est légèrement positif en termes de performances. Pour moi, c'était bon."

Avec Léna Buffa