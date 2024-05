Quels pneus pour le GP de France MotoGP ?

Pour le cinquième rendez-vous de la saison, le MotoGP retrouve Le Mans et son circuit de 4,185 km, une piste qui ne fait pas partie des plus difficiles à appréhender côté pneus. Les sollicitations de ce tracé technique sur les gommes sont de moyenne intensité et le bitume offre un bon niveau d'adhérence, faisant des conditions météo un défi souvent plus complexe que la typologie de la piste.

"Pour nous, c'est toujours un Grand Prix à part car c'est notre épreuve à domicile. Nous sommes en France, pas très loin de Clermont-Ferrand", souligne Piero Taramasso pour l'édition italienne de Motorsport.com. "En ce qui concerne les caractéristiques de la piste, ça n'est pas un circuit très exigeant du point de vue pneumatique et il offre même une assez bonne adhérence, donc l'usure est généralement plutôt contenue. Ce n'est pas un hasard si c'est la piste sur laquelle nous adopterons les gommes les plus tendres sur l'ensemble du calendrier MotoGP."

En slicks comme en rainurés, le manufacturier unique du MotoGP prévoit des pneus à la bande de roulement symétrique à l'avant et asymétrique à l'arrière, avec un flanc droit plus rigide pour répondre aux neuf virages à droite de la piste. Le centrage de gomme tend quant à lui vers le soft et medium-soft, le même que l'an dernier.

"Il faut se souvenir qu'en 2023, [la gomme avant] la plus utilisée avait été la soft", rappelle Piero Taramasso, "même si la température de la piste était de 35°C. Une des particularités du Mans, en effet, est que même si l'asphalte est chaud, l'air est toujours assez frais et cela tend à refroidir le pneu avant. C'est la raison pour laquelle les pilotes s'orientent généralement vers une solution tendre."

Quant au pneu arrière, le responsable Michelin précise : "L'année dernière, tout le monde avait utilisé le soft, à la fois dans le sprint et dans la course longue. Au vu des prévisions météo, nous devrions avoir du soleil et des températures assez similaires, alors je crois que tout le monde pourrait à nouveau opter pour le soft ce week-end."

Les prévisions météo tendent vers des conditions clémentes pour ce week-end de fête de la moto en Sarthe. D'après Météo France, le ciel sera tout au plus voilé pour les deux premières journées de piste, avec des températures atteignant 24 à 25°C dans l'après-midi. La météo devrait cependant changer dimanche, avec l'arrivée d'orages précédés par un temps très nuageux. Chacun espère que les orages ne frapperont qu'en soirée, pour que les courses puissent toutes se dérouler sur le sec.

Par ailleurs, malgré le beau temps annoncé, on sait chez Michelin que les températures varient généralement assez fortement entre les premières séances du matin et le moment le plus chaud de la journée, et la fraîcheur reste un élément à prendre en compte.

Un pneu Michelin Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"[Les solutions sont] évidemment adaptées à la nouvelle typologie de gommes de 2024", précise encore Piero Taramasso, "des pneus qui avaient été pensés pour être plus constants mais dont nous avons compris, dès les essais hivernaux, qu'ils étaient en mesure d'offrir aussi plus de grip, particulièrement sur l'angle. Nous avons en effet pu remarquer non seulement que les temps se sont abaissés, mais aussi que les vitesses de passage dans les virages ont augmenté."

Au Mans, les records datent de 2022, avec une pole position en 1'30"450 et un meilleur temps en course de 1'31"778, tous deux obtenus par Pecco Bagnaia (Ducati). C'est aussi il y a deux ans que le temps total de course a été le plus rapide, lorsqu'Enea Bastianini (Ducati) a bouclé les 27 tours en 41 minutes, 34 secondes et 613 millièmes. Seul changement observé la saison dernière : la meilleure vitesse de pointe a été battue par la KTM de Brad Binder, avec une V-max affichée à 325,8 km/h.

Propos recueillis par Matteo Nugnes