Le point sur le règlement MotoGP sans les concessions d'Aprilia

Pour la première fois depuis dix ans, aucun constructeur de MotoGP ne bénéficiera des concessions règlementaires cette année. Leur perte par Aprilia grâce à ses résultats de la saison passée met désormais toutes les marques au même niveau à compter de 2023. Qu'est-ce que cela signifie exactement ? Nous vous proposons de revenir sur ces avantages et sur la règlementation en vigueur.

Pourquoi Aprilia bénéficiait de concessions ?

En 2022, Aprilia était le dernier constructeur à bénéficier des concessions prévues au règlement, un système basé sur les résultats des différentes marques engagées. Celui-ci octroie depuis 2014 un certain nombre d'avantages à ceux qui font leur entrée en MotoGP ou qui n'auraient pas remporté de victoires sur le sec depuis 2013, afin qu'ils ne subissent pas les limitations imposées par le règlement technique.

Ducati en a bénéficié au moment de son introduction, avant d'être rejoint ensuite par Suzuki, KTM et Aprilia au fur et à mesure de leur entrée dans la catégorie. Tous ont depuis perdu ces concessions en raison de leurs résultats. À chaque podium décroché, le constructeur marque en effet des points de concession (un pour une troisième place, deux pour une deuxième place et trois pour une victoire) qui sont valables deux ans. Lorsqu'il atteint six points, il perd ses concessions pour la saison suivante.

Ainsi, Ducati n'en a plus eu à compter de 2016 grâce aux neufs podiums obtenus en 2015 par Andrea Dovizioso, Andrea Iannone et Danilo Petrucci. Suzuki a suivi la même voie en 2017 grâce aux trois podiums et à la victoire de Maverick Viñales l'année précédente. Néanmoins, la marque a rencontré des difficultés et n'a décroché aucun nouveau podium cette saison-là, ce qui l'a amenée à récupérer ses concessions en 2018, pour à nouveau les perdre en 2019. KTM les a également perdues en 2021 à la suite de ses trois victoires décrochées en 2020 par Miguel Oliveira et Brad Binder.

Aprilia était donc le dernier constructeur à en bénéficier. En montant sur le podium en 2021, Aleix Espargaró avait alors ouvert le compteur de points de concessions de la marque italienne, avant d'enfoncer le clou en 2022 en remportant le Grand Prix d'Argentine et en raflant cinq autres trophées, auxquels se sont ajoutés les trois de son coéquipier Maverick Viñales. Les six points de concessions ont donc été largement dépassés, faisant perdre à Aprilia pour 2023 les avantages que lui réservait le règlement.

Aleix Espargaró a ouvert le compteur de points de concessions d'Aprilia en montant sur le podium à Silverstone en 2021.

De quels avantages bénéficiait Aprilia avec ces concessions ?

Le constructeur italien, comme ses concurrents avant lui, bénéficiait d’avantages dans un certain nombre de domaines, dont le plus important reste le moteur. Il pouvait avancer librement sur son développement, et bénéficier de neuf moteurs par pilote pour l'ensemble de la saison, soit de deux plus que les autres. Il pouvait par ailleurs introduire plus d'une mise à jour aérodynamique durant la saison.

Aprilia disposait également d'une grande liberté au niveau de ses essais privés, qui pouvaient être effectués n'importe quand et sur n'importe quel circuit, en présence de son pilote d'essai Lorenzo Savadori mais également de ses titulaires. Seules les périodes de trêve officielle empêchaient la tenue de ces tests, et l'allocation pneumatique devait également être respectée. Enfin, le constructeur était autorisé à inscrire jusqu'à six wild-cards par an, contre trois pour les autres.

La perte de ces concessions a-t-elle un impact pour 2023 ?

Aucun impact réel n'est à noter, si ce n'est que tous les constructeurs du MotoGP seront sur un pied d'égalité en 2023 dans tous les domaines. Tout comme Yamaha, Honda, Ducati et KTM, Aprilia disposera désormais de huit moteurs par pilote sur l'année. Rappelons que ce chiffre a été augmenté en raison du nombre plus important de Grands Prix, le calendrier en prévoyant 21 cette année pour la première fois ; à partir du 19e week-end de course, soit celui de Malaisie, les moteurs alloués passent de sept à huit (et de neuf à dix dans le cas des concessions).

Une fois homologué avant le premier Grand Prix, le développement du moteur de la RS-GP sera gelé pendant la saison, et une seule évolution aérodynamique sera permise au constructeur italien au cours du championnat, comme pour les autres marques.

Aprilia ne disposera plus de six opportunités de wild-card mais de trois, et le pilote engagé comptera trois moteurs pour chaque Grand Prix. Pour ce qui est des essais privés, le changement s'est déjà opéré l'an dernier puisque la fin des concessions sonne le coup d'arrêt immédiat des avantages octroyés dans ce domaine. Dès la mi-saison 2022, Aprilia a en effet été contraint de sélectionner trois circuits pour ses tests, auxquels seul Lorenzo Savadori a pu prendre part.

Les concessions ont-elles disparu du règlement ?

Les concessions existent toujours dans le règlement et leur fonctionnement n'a pas été modifié. Elles pourraient de nouveau servir en 2024 si un ou plusieurs constructeurs ne décrochaient aucun podium cette saison, ou si une nouvelle marque rejoignait la catégorie.