Pol Espargaró aimerait que sa carrière dure encore 5 ans

Pol Espargaró fêtera ses 31 ans en juin prochain, et célèbre cette année sa 17e saison en Championnat du monde, soit plus de la moitié de sa vie passée à courir au plus haut niveau. Malgré les saisons qui s'enchaînent et la vie personnelle qui se construit puisqu'il est devenu père il y a deux ans, l'Espagnol n'est pas encore prêt à prendre sa retraite, et s'inspire de la tendance qui grandit dans le sport actuellement.

"On voit des sportifs, comme au football par exemple, qui sont en train de prolonger leur carrière, ou Valentino [Rossi], qui continuait à être compétitif à 40 ans. Valentino est unique, je ne veux pas me comparer à lui, mais j'aimerais prolonger ma carrière cinq ans de plus à haut niveau", a-t-il déclaré à DAZN.

S'il se sent "comme un gamin" et "au meilleur moment de [sa] carrière", Espargaró n'en oublie pour autant pas le poids physique des années qui passent et qu'il lui faut dépasser pour maintenir son niveau. "Aujourd'hui ça me coûte plus de me remettre des blessures que lorsque j'avais 18 ou 20 ans", a-t-il reconnu. "Cela commence à être un sport très exigeant physiquement à cause des blessures que j'ai déjà accumulées."

Ces blessures sont néanmoins peu de choses face à la satisfaction de voir sa carrière déjà bien remplie. Avec un titre de Champion du monde Moto2 obtenu en 2013, 15 victoires en 125cc et Moto2 ainsi que huit podiums en MotoGP, le #44 est loin d'avoir une carrière maigre en résultats, mais il court toujours après sa première victoire en catégorie reine.

Son arrivée dans l'équipe Honda officielle devait la lui apporter, mais la situation ne se passe pas comme prévue, et à l'heure de voir son contrat renouvelé, le doute apparaît forcément. Mais fort de son expérience, Espargaró souhaite surtout se montrer serein.

"Heureusement, je suis arrivé à un point de ma carrière où je peux être fier de ce que j'ai accompli, et je suis content et tranquille. Cela ne veut pas dire que je ne suis pas nerveux à l'idée de renouveler, mais je suis à un moment différent et j'essaye comme El Cholo [Diego Simeone, footballeur et entraîneur argentin, ndlr] d'y aller match après match et de voir ce qu'il se passe."

"Cela fait 15 ans que je suis en Championnat du monde et je me suis retrouvé dans cette situation de nombreuses fois. En catégorie reine c'est tous les deux ans, dans les équipes officielles, mais en Moto3 et en Moto2 il faut renouveler chaque année. C'est une situation que j'ai vécue plusieurs fois."

La plupart des pilotes du plateau MotoGP voient leur contrat arriver à leur terme en fin de saison. Pour autant, l'Espagnol prédit peu de changements d'équipes en raison du risque que cela représente actuellement, et compte là-dessus pour poursuivre chez Honda.

