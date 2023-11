Courtisé par Honda, Pol Espargaró choisit de rester chez KTM

Les spéculations n'auront pas duré bien longtemps. Il faut dire qu'à deux semaines de la fin du championnat et 18 jours du premier test de l'intersaison, personne n'a de temps à perdre. Aussi Pol Espargaró a rapidement clarifié sa situation après avoir été mentionné par Alberto Puig comme l'un des sérieux candidats au guidon à pourvoir chez Repsol Honda pour la saison prochaine.

Le responsable de l'équipe officielle du HRC, qui cherche un remplaçant à Marc Márquez après la séparation requise par le champion espagnol le mois dernier, aura étudié toutes les options possibles mais en se heurtant souvent aux accords déjà en cours pour les pilotes qu'il a tenté de courtiser, notamment Maverick Viñales, Miguel Oliveira et Luca Marini.

Dans le cas de Pol Espargaró, la situation était un peu à part, puisque celui-ci ne sera plus pilote de course en 2024 : il dispose néanmoins d'un contrat avec le groupe Pierer Mobility (auquel appartient KTM) pour être pilote essayeur et disputer des Grands Prix en tant que wild-card. S'il admet sa reconnaissance après avoir reçu cette proposition, l'Espagnol explique avoir voulu respecter son engagement.

"Oui, j'ai discuté avec Alberto pour voir quelle était la situation", explique Pol Espargaró, "mais ensuite j'ai aussi eu une discussion avec les gars du groupe Pierer Mobility, mes patrons − Pit [Beirer], Hubert [Trunkenpolz], Jens [Hainbach] − et nous avons réalisé que pour les deux parties, il était préférable que je reste, que je continue à travailler pour ce projet jusqu'à ce qu'il remporte le titre mondial."

"L'année prochaine, je finirai mon contrat, je serai libre et si quelque chose arrive il faudra clairement qu'on en discute à nouveau avec KTM et le groupe Pierer Mobility, mais pour le moment je suis content où je suis. Je remercie vraiment Honda parce qu'être rappelé après être parti, ça veut dire que le boulot qui a été fait n'était trop mal. Ma relation avec eux a toujours été très bonne, même si les résultats étaient durs. J'en suis très content, ça veut dire beaucoup pour moi, mais mon avenir est différent."

Malgré son refus, qui intervient également dans un contexte où il est en phase de reconstruction après sa grave blessure du début d'année, Pol Espargaró estime qu'il avait le bon profil pour aider Honda à sortir du gouffre, lui qui a couru pour Yamaha, KTM et qui a déjà fait deux ans sur la RC213V.

"Le problème de Honda porte sur un an. Ça, c'est clair, parce que Marc part au milieu de son contrat, donc ils ont des soucis à cause de ça et ils ont besoin d'un gars pour un an. S'ils doivent choisir, c'est sûr qu'ils ont besoin d'un gars qui a de l'expérience, qui connaît d'autres motos et qui sait comment améliorer la moto. Alors je pense que j'étais une bonne option pour ce projet."

"Mais comme je l'ai dit, je veux vraiment me voir dans quelques années... Je ne sais pas, peut-être que si j'allais chez Honda, mes résultats seraient bons, car au final Honda est Honda, et que je resterais en 2025 et 2026. On ne sait jamais. Parce que je crois vraiment qu'après cet hiver, je serai de retour à un bon niveau. Mais c'est comme ça. J'ai choisi de rester. Je respecte beaucoup Honda, comme je l'ai dit je respecte Alberto, je pense que c'est un type bien et qu'il fait du bon travail."

Une année de pause salutaire

Maintenant que son choix est clair, Pol Espargaró se dit pleinement concentré sur le fait de retrouver sa pleine condition physique pendant l'hiver, avant de disputer quelques Grands Prix la saison prochaine, selon ce que le règlement et les engagements de KTM avec Dani Pedrosa permettront. Mais à 32 ans, il n'a clairement pas tiré un trait sur sa carrière de pilote de course, d'où une certaine tentation à l'idée d'accepter l'offre de Honda et de faire une saison complète, ce que KTM ne lui permettra pas.

"J'ai le sentiment que je suis un pilote qui doit être sur la grille MotoGP. Je ne suis actuellement pas dans mon meilleur moment, mais je pense aussi que j'ai besoin de cette pré-saison pour me reconstruire, pour régler les problèmes que j'ai encore sur mon corps, pour reposer mon corps parce que je n'en ai pas eu le temps. Dès que j'ai commencé à me sentir plus ou moins bien, je suis revenu et je n'ai pas eu le temps de me reposer. Or, il est certain que mon corps n'est pas bien en ce moment, mon niveau physique n'est pas bon et mon niveau de confiance n'est pas bon non plus. J'ai donc besoin de rafraîchir mon corps et ma mentalité."

Photo de: GasGas Factory Racing Pol Espargaró ne disputera que quelques Grands Prix en 2024.

"Ce qui arrive pour l'année prochaine n'est pas ce que je veux, mais c'est peut-être quelque chose dont j'ai besoin. Mais en 2025, qui sait ? On verra ce qui se passera après. Mais pour l'instant, je trouve que ma relation avec le groupe Pierer Mobility est plutôt bonne et on veut tous voir cette moto remporter le championnat du monde. Je pense qu'il est juste de rester ici et de continuer le travail que j'ai commencé il y a quelques années."

Qu'en est-il de son avenir avec KTM dans l'idée de revenir à plein temps en 2025 ? "Il n'y a rien sur la table, parce que 2025 est encore très loin", répond-il. "Il n'y a toujours que quatre motos sur la grille. Je sais que le groupe Pierer Mobility souhaite avoir plus de motos sur la grille. Je ne sais pas quand, comment, avec quelle équipe, quelle moto, mais c'est dans leur plan. Ils sont très attachés au business, ils veulent améliorer la situation, et en voyant à quel point Ducati performe avec huit motos, la quantité d'informations qu'ils ont et à quel point c'est utile pour les résultats, ils savent qu'ils ont besoin d'une paire de motos supplémentaires sur la grille."

"Alors s'ils arrivent à le faire en 2025, peut-être qu'il y aura une chance de revenir. Mais ce n'est pas quelque chose que j'étudie. Si ça se produit, très bien. Si je me sens suffisamment bien pour être pilote [de course], je le leur dirai et peut-être que nos chemins se sépareront, mais pour l'instant, je n'ai pas le sentiment que cela va se produire. Je veux être avec eux à l'avenir. Il est certain que nous parlons beaucoup de notre avenir ensemble et cela semble prometteur, mais personne ne sait ce que l'avenir nous réserve, nous devons donc être ouverts à tout."