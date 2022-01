Pol Espargaró veut débuter 2022 où 2021 s'est arrêté

Au sortir de la pause hivernale, tous les pilotes rivalisent par leur impatience, trépignant à l'idée de bientôt reprendre le guidon de leur MotoGP et de lancer une nouvelle saison. Mais Pol Espargaró est certainement de ceux qui bouillonnent le plus, lui dont la saison 2021 s'est arrêtée brutalement après une lourde chute pendant les essais du Grand Prix de Valence.

"J'ai commencé à me sentir bien à la fin de l'année, avec ma pole position, un podium frôlé à Silverstone et ensuite les courses de Misano", s'est-il souvenu en évoquant sa première année au guidon de la Honda lors d'une conférence de presse de reprise qui s'est tenue vendredi. "J'ai commencé à gagner en confiance et tout s'est mis à aller bien mieux. Je voulais terminer l'année en faisant une super course à Valence. Avec les résultats que je faisais − j'étais dans le top 3 −, j'avais des chances de finir parmi les huit ou les sept premiers du championnat, et c'était mon objectif."

Un violent highside pendant les EL3 du dernier Grand Prix de l'année lui a valu un passage par l'hôpital et l'a tenu éloigné de la piste pour la course du lendemain, le reléguant à la 12e place du classement général, à 20 points de la huitième. Une grande frustration pour le pilote espagnol, qui s'est senti privé de la dernière étape d'une année de prise en main progressive de la Honda. Désormais, il n'aspire qu'à une chose : reprendre là où il s'est arrêté.

"Je savais qu'on avait besoin de temps, or on n'en avait pas. On n'a eu que cinq jours d'essais, comme cette année, et ça n'est pas facile. Ça n'arrange pas la situation pour les pilotes qui sont nouveaux dans une équipe", a-t-il rappelé en évoquant une saison 2021 particulièrement compliquée pour lui, alors qu'à son changement d'équipe s'ajoutaient les difficultés globales de Honda.

"C'était donc dur à ce moment-là, mais on a fini très bien et les attentes sont élevées pour l'année [à venir]. Je ne veux pas donner de chiffre, car si les choses ne se passent pas bien ça ne nous aidera pas, mais il est certain qu'il faut qu'on reparte de là où on a terminé, en se battant pour les cinq premières places. C'est comme ça qu'il faut qu'on commence la saison, et si on arrive à le faire dès le début de l'année, on la terminera bien mieux comme on l'a montré l'année dernière. Il faut clairement qu'on commence à la position qu'on occupait à Valence", a-t-il prévenu.

"Durant cette pré-saison, je me prépare différemment", a ajouté Pol Espargaró. "Je travaille dur, je fais des choses différentes, j'essaye d'arriver sur cette nouvelle année en étant un meilleur pilote et ce nouveau projet. Je sais aussi que Honda travaille dur pour nous apporter le meilleur package possible pour ce début de pré-saison en Malaisie, donc j'ai hâte de remonter sur la moto."

Cette préparation différente qu'il suit à présent vient notamment de sa cohabitation avec Marc Márquez, dont il a pu partager le stand pour la première fois de sa carrière. Après être arrivé à la conclusion que le programme qu'il avait eu jusqu'à présent nécessitait d'être retoqué, Espargaró a multiplié les roulages à moto cet hiver.

"Être le coéquipier de Márquez me permet de comprendre un peu mieux les techniques qu'il utilise pour être aussi rapide. Maintenant, je comprends pourquoi il s'entraîne comme il le fait, et pourquoi il fait ce qu'il fait", a récemment expliqué le #44 à Motorsport.com.

"Ces dernières années, chez KTM, ma façon de travailler en hiver était différente. J'avais l'habitude de faire très peu de moto, très peu de cardio et beaucoup plus de travail musculaire. Lors de la dernière pré-saison, j'ai fait plus de motocross, et cette saison, je vais intensifier les journées de flat track. Je pense que le fait de voir comment Marc travaille peut m'apporter beaucoup."