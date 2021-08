Les espoirs de Pol Espargaró "anéantis" par le choix du pneu tendre

Pol Espargaró a vécu son meilleur week-end avec Honda au Grand Prix de Grande-Bretagne. Après avoir signé la pole, le Catalan prévenait qu'il ne serait pas en mesure de jouer la victoire mais il a quand même mené les premiers tours. Il a certes glissé jusqu'à la cinquième place mais cela reste son meilleur résultat avec la RC213V. Sa course a été bien plus agréable que les précédentes, quand il était englué dans un peloton fait de pilotes agressifs sans pouvoir rouler à son rythme.

"Quand on se bat avec [les leaders], je peux vous dire que c'est beaucoup plus doux et agréable que quand on se bat pour le top 10", souligne Espargaró. "À l'arrière, ils sortent large, ils adoptent des trajectoires étranges, ils vous attaquent dès qu'ils le peuvent, ils essaient même s'ils ne sont pas plus rapides. On en sort épuisé quand on se bat pour ses places, parce qu'on se défend et on se protège tout le temps. On n'essaie pas de faire mieux, on essaie juste de garder ce que l'on a, sans progresser. Je ne sais pas comment l'expliquer, c'est très dur. Mais on n'en sort pas grandi, on est simplement en mode survie. J'ai vraiment aimé mener en début de course, je me souviendrai de cette sensation. C'était assez émouvant et agréable."

La course de Pol Espargaró a été conditionnée par l'utilisation du pneu tendre à l'arrière, que seuls les pilotes Honda et Enea Bastianini ont choisi dimanche après-midi. Les autres pneus n'étaient pas adaptés à la machine japonaise et le #44 savait qu'il serait plus en difficulté dans la deuxième partie de l'épreuve, ce qui n'enlève rien à sa satisfaction d'avoir enfin pu se battre pour de bonnes positions avec cette moto.

"C'est la première fois que je prends du plaisir à piloter la Honda. On savait qu'on n'irait pas très loin avec le pneu tendre à l'arrière, mais les autres pneus étaient trop durs pour la Honda. On a sacrifié la seconde moitié de la course, mais ce week-end nous a beaucoup apporté. Ça se voit dans les chronos. Je sens que je suis un pilote plus fort qu'avant, pas celui que vous avez vu jusque là."

"On mérite toujours un peu mieux, c'est la nature humaine", ajoute-t-il. Mais au final, on savait quelles étaient nos chances avec le pneu tendre, il fallait un peu voir comment les choses se passaient puis survivre. Nos pronostics ont été anéantis parce que le côté droit du pneu était complètement mort deux ou trois tours après la mi-course. C'était presque impossible de prendre les virages rapides, l'arrière bloquait beaucoup et bougeait. C'est sûr que j'aurais voulu plus parce que je sentais que j'avais la vitesse des leaders, peut-être pas [celle de] Quartararo mais au moins [celle] pour être sur le podium. J'étais à l'aise et à un moment, je revenais sur mon frère et Álex [Rins]. Mais le pneu m'a lâché."

Pour autant, Pol Espargaró ne regrette pas son choix puisqu'il estime qu'il n'était pas possible d'utiliser les deux gommes plus dures. Il espère néanmoins que Honda arrivera à faire les changements nécessaires pour tirer profit de l'ensemble de l'allocation fournie par Michelin : "Je ne dirais pas que c'était le mauvais choix, je pense que c'était le bon. Mais même en le sachant, ça ne devrait pas être le bon choix."

"Les vainqueurs ont utilisé le medium à l'arrière, ils ont été rapides tout le week-end avec ce pneu et ce n'était pas possible pour nous. C'était un désavantage, on perdait beaucoup d'adhérence donc on devait utiliser le tendre. Ça nous a mis dans une situation critique. [...] On le sait, mais c'est assez évident que la Honda fonctionne mieux avec les composés plus durs, c'était impossible d'utiliser le medium. On travaille sur ça et j'espère qu'on résoudra le problème le plus vite possible, sinon l'an prochain. Mais c'est sûr que c'est notre point faible pour le moment."

