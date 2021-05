Pol Espargaró a profité du test pour mieux appréhender la Honda

Pol Espargaró a vécu une course difficile à Jerez, conclue à la dixième place. Se plaignant du comportement de sa moto, la traction en particulier, le pilote espagnol ne voyait pas de solution et déplorait un certain manque de coordination entre les différents pilotes Honda, dont il a rejoint l'équipe officielle année. Celui qui se définissait comme un simple "employé" de la firme japonaise ignorait de quoi serait faite sa journée de test le lendemain de la course.

Espargaró a finalement beaucoup roulé lundi, ce qui lui a permis d'explorer des choses dans une multitude de domaines et de comprendre un peu mieux les subtilités de la RC213V. Plus qu'un besoin de corriger un problème fondamental, il estime que de modestes progrès sur différents aspects lui permettront de mieux savoir comment tirer tout le potentiel d'une machine qu'il découvre encore. "Je ne savais pas ce que j'allais tester, parce que j'ai vu beaucoup de choses dans le box", a expliqué le Catalan au site officiel du MotoGP. "Honda m'a occupé !"

"J'ai fait presque 90 tours, 89. Il y avait beaucoup de choses, sur l'électronique, l'aéro. Des choses sur lesquelles je dois travailler pour m'adapter à la moto. Ce sont des choses qui paraissent petites mais si on progresse dans chacun de ces domaines, c'est mieux globalement. J'ai été assez performant par rapport à Taka [Nakagami], qui a été le meilleur durant le week-end. J'étais assez proche de lui donc je suis plutôt content."

"Même si la chose que l'on teste ne fonctionne pas, on apprend des choses. C'est une courbe d'apprentissage nécessaire. En ce moment, je sens que souvent, on aura des attentes mais que ça se passera différemment. Il faut rester ouvert d'esprit, tester des choses et ne pas avoir peur des erreurs ou des problèmes qui surviendront. Si ça se passe comme ça, la situation s'améliorera vite."

Pour parfaire sa compréhension de la Honda, Pol Espargaró estime avoir surtout besoin de temps au guidon de sa moto, ce qui implique d'éviter d'incessants changements susceptibles de le priver de tout repère : "C'est une question de tours, de compréhension, d'expérience. On va identifier des problèmes durant l'année mais c'est normal. Me concernant, j'apprends à utiliser la moto. Je dois découvrir cette moto, donc il vaut mieux y aller calmement, être intelligent. Les performances n'en seront que meilleures."

"Je sens que je peux contrôler la moto, globalement. J'ai besoin de plus de temps pour réussir un bon tour en pneus neufs. Je pense que c'est le principal problème des pilotes qui changent de marque, parce que quand il faut faire ce tour parfait, il faut connaître les limites de la moto. C'est normal que je ne les connaisse pas encore et que je sois un peu plus en difficulté le samedi après-midi. Ça viendra. On ne peut pas comparer la moto aux autres. Au freinage, elle est bien meilleure que les autres. C'est sûr que notre moto a des points faibles. On pourrait prendre toutes les machines de la grille et en faire une parfaite mais sur chacune d'entre elles, si on demande aux pilotes, ils auront une chose qui ne leur va pas, donc ce n'est pas juste de comparer les motos."

Pol Espargaró n'était pas le seul à avoir un programme chargé lundi à Jerez. Si son coéquipier Marc Márquez, diminué physiquement, s'est contenté de sept tours, les pilotes du team LCR étaient impliqués dans le programme d'essais de Honda, pour tester de nouveaux réglages et des évolutions aérodynamiques qui pourraient être introduites durant la saison. Takaaki Nakagami a de son côté continué à rouler sur le châssis 2020, avec lequel il a pris la quatrième place de la course.

Entre les faiblesses pointées du doigt par Pol Espargaró mais aussi celles identifiées par Marc Márquez, qui s'est plaint des difficultés de sa moto en milieu et en sortie de courbe, Alberto Puig estime que Honda sait maintenant dans quels domaines il est nécessaire d'apporter des correctifs.

"Chez Honda HRC, nous comprenons que nous faisons face à certains problèmes sur la moto, mais nous avons pu les identifier", a expliqué le team manager de l'équipe officielle. "Nous faisons de notre mieux, nous aurons bientôt des nouveautés et nous sommes motivés, nous travaillons énormément pour faire de notre mieux pour les pilotes dans les prochaines courses."

partages