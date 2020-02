Leader de KTM, Espargaró veut des résultats concrets

Pol Espargaró a rejoint KTM en 2017, lorsque le constructeur autrichien s'est engagé officiellement en MotoGP. L'Espagnol espère voir le travail accompli pendant trois saisons porter ses fruits en 2020, puisqu'il sera de nouveau le pilote leader du projet. Le départ de Johann Zarco le laissera en effet en compagnie de Miguel Oliveira, leader chez Tech3, qui disputera seulement sa seconde saison en MotoGP, ainsi que Brad Binder et Iker Lecuona, qui feront tous les deux leurs débuts dans la catégorie.

"C'était un chemin long et difficile, car le projet était nouveau et très ambitieux, donc personne n'était capable de vraiment voir comment ça allait se passer", se souvient Espargaró au sujet des premières années avec KTM. "Les premières étapes de travail étaient difficiles. Nous voulions gagner quand nous n'étions pas prêts à le faire, mais cette ambition et les petits obstacles rencontrés nous ont aidés à être où nous en sommes aujourd'hui, avec des gens jaloux de nous, des pilotes qui veulent venir rouler avec moi chez Red Bull KTM, et ça me rend très fier. Je pense que le meilleur est à venir."

Être pilote d'usine est évidemment une source de pression, mais il explique que l'ambiance qui règne chez KTM et l'esprit d'équipe que chacun partage permet à tous de mieux se répartir cette fameuse pression, inhérente à un team de cette ampleur : "J'ai de la pression sur les épaules car je suis en quelque sorte à la pointe du projet, avec beaucoup de gens derrière qui le soutiennent, travaillent et se battent, et transpirent autant que moi. Mais je pense aussi que toute l'équipe supporte cette pression. C'est exactement ce que signifie une équipe, un groupe d'humains qui travaillent ensemble pour atteindre un résultat. Ensemble, nous partageons cette pression, nous la retenons, nous tombons ensemble et nous nous relevons ensemble. Nous gagnons et nous perdons ensemble. Je ressens cette pression et sans les gars, je serais incapable de la gérer. Chaque personne fait son travail, joue son rôle et subit de la pression, parfois plus que moi. Je les remercie de pouvoir gérer cela."

Un leader pour l'équipe, un ambassadeur pour la marque

Le directeur du projet MotoGP de KTM, Pit Beirer, chante les louanges de son pilote, qui a véritablement embrassé son rôle de meneur au sein du team durant les trois années difficiles, et notamment l'an dernier, alors qu'il devait être épaulé par Zarco, avant le départ de celui-ci après des résultats décevants. Beirer souligne notamment l'esprit positif d'Espargaró, y compris face aux difficultés qui surviennent inévitablement au cœur d'une telle entreprise.

"Pol est avant tout un gars bien, c'est devenu un ami", souligne Beirer. "Mais il est là pour travailler, pour avoir des résultats, et il est devenu la colonne vertébrale de notre projet. Dans les moments les plus difficiles, quand il était sur la touche à cause de blessures, il avait toujours quelque chose à offrir et a apporté des fondations stables qui nous ont aidées à avoir des résultats. Il est toujours enthousiaste et s'implique, quelles que soient les difficultés de la veille. Il a une vision très positive, il arrive le lendemain et il est toujours positif, ça aide l'équipe entière."

"Ça inspire énormément les mécaniciens d'avoir un pilote si positif, et qui donne toujours son maximum avec une moto parfois difficile. Nous devons le remercier de faire partie de ce voyage. Il croit en nous, il voit notre potentiel de développement avec un projet qu'il peut jauger du début à la fin. Donc même lors des mauvais jours, nous ne faisons jamais de reproches à Pol pour ce qui va mal, car il a donné bien plus que ce que le projet ne lui a rendu. Il a tiré beaucoup de la moto, même quand elle n'était pas simple à piloter. Nous devons faire mieux pour lui donner un plaisir de pilotage, j'espère que nous pourrons vivre ça ensemble."

Mike Leitner, le PDG de KTM en MotoGP, est de l'avis de Beirer et juge que le pilote au numéro 44 a pris son rôle de leader à cœur. Selon lui, la relation est allée dans les deux sens et a aussi permis à Espargaró de progresser dans son approche, dans son travail, et dans ses qualités techniques : "Pol est avec nous depuis la première saison, et il a fait un travail brillant, chapeau à lui."

"Il s'est toujours donné à 100%, même si nous savions que nous ne serions pas toujours capables de lui donner une moto qui lui conviendrait. Il a toujours cru en notre projet, depuis le premier jour. Et Pol a également grandi avec le projet. Il est devenu meilleur dans ses retours techniques, il est plus précis, plus juste, et il nous emmène dans la bonne direction. C'est un vrai leader du projet. Pol a fait une quantité de travail incroyable avant que la moto ne soit prête à courir, pour essayer de gagner de la performance."

C'est toute la marque KTM qui est satisfaite de pouvoir faire du pilote un fer de lance, comme le confirme Hubert Trunkenpolz, membre du conseil d'administration et soutien du département MotoGP auprès des dirigeants de la marque. Selon lui, son pilote s'est affirmé en piste et en dehors, en prenant les rênes de l'équipe et en allant chercher des performances qui n'étaient pas toujours évidentes à atteindre.

"C'est un héros absolu", n'hésite pas à lancer Trunkenpolz. "La manière dont il s'est affirmé ces quatre dernières années est la meilleure que l'on pourrait espérer de la part d'un sportif : hautement professionnel, complètement impliqué, avec une attitude fantastique. Il est un excellent ambassadeur pour la marque, agréable et amical, même quand les temps sont durs, et je ne peux imaginer de meilleur champion que Pol en MotoGP. J'espère qu'il va désormais trouver la moto qu'il mérite pour pouvoir vraiment démontrer tout son talent. Je pense qu'il a bien plus à donner que ce que nous avons vu jusqu'à présent. Il est aisément l'un des pilotes les plus talentueux et il peut en être fier."

