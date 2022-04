Espargaró : Márquez génère "une atmosphère de victoire"

Charger le lecteur audio

Pol Espargaró a vécu une première saison difficile chez Honda l'an passé. Dans l'ombre de Marc Márquez, homme fort du constructeur depuis de longues saisons et de retour après une année 2020 presque blanche, la recrue a eu beaucoup de mal à s'adapter à une moto que le #93 a souvent mieux exploitée que ses coéquipiers, et qu'il a encore été le seul à faire triompher en 2021.

Honda a néanmoins pris la décision de revoir totalement sa copie après deux saisons difficiles où il est devenu évident que se reposer uniquement sur Márquez était un risque. La RC213V qui n'était efficace qu'avec le pilotage sur l'avant ayant fait la force de l'octuple Champion du monde a ainsi cédé sa place à un modèle plus adapté aux besoins des autres pilotes, en particulier Pol Espargaró, plus adepte d'un pilotage sur l'arrière.

Les progrès ont été immédiats : en tête dans les tests de pré-saison, le #44 a dans la foulée décroché un podium au Qatar, après avoir mené l'essentiel de la course. Le GP d'Indonésie a été difficile pour lui et l'ensemble du clan Honda, mais il était de nouveau à la lutte pour le podium quand il a connu une chute à Termas de Río Hondo. Avec cette moto qui lui convient mieux et un Márquez encore fragile si l'on en juge par ses deux nouvelles absences en raison d'une diplopie, Espargaró joue un rôle de plus en plus important chez Honda.

L'indisponibilité temporaire de son illustre coéquipier ne l'a pourtant pas réjoui. Pour Espargaró, Márquez reste "super important" pour Honda, tant pour l'état d'esprit qu'il insuffle que pour ses performances. "Si on n'est pas malin, on peut se dire 'c'est mieux, Marc n'est pas là, je n'ai pas de rival, il y a quelqu'un de moins sur la grille qui a une forte chance de me battre' mais au final, il faut quelqu'un comme ça dans le garage", a déclaré l'Espagnol au site officiel du MotoGP.

"Il génère une atmosphère de victoire dans le box. Quand Marc est là, il ne sera pas dixième, il sera devant. On sait qu'il sera là, donc ce qu'il fait ne peut qu'aider, même si son pilotage est différent [du mien]", a-t-il assuré.

Pol Espargaró pense aussi aux supporters, plusieurs fois privés du pilote qui a dominé l'essentiel des années 2010 et souvent impressionné par son contrôle de la Honda : "En tant que personne passionnée par le championnat, [il faut penser aux] gens qui nous suivent depuis chez eux, qui veulent voir un spectacle. Marc est actuellement celui qui offre le plus de spectacle aux gens. C'est important d'avoir Marc pour moi, pour Honda, mais aussi pour le championnat. Marc n'est pas là et c'est douloureux pour tout le monde."