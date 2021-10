Pol Espargaró enfin sur le podium avec Honda : "C'est bon pour l'égo"

Entre le sacre de Fabio Quartararo, la victoire de Marc Márquez et les chutes de Pecco Bagnaia et Jack Miller, la performance de Pol Espargaró est passée au second plan au Grand Prix d'Émilie-Romagne. Deuxième sous le drapeau à damier, le Catalan a pourtant décroché son premier podium avec Honda, constructeur qu'il a rejoint cette année, et même le meilleur résultat de sa carrière puisque les six trophées conquis avec KTM avait tous récompensé des troisièmes places.

Cette performance est d'autant plus importante que Pol Espargaró a souffert depuis ses débuts chez Honda, hormis à Silverstone où les conditions fraîches l'ont aidé à signer la pole et à prendre la cinquième place le lendemain, son meilleur résultat avec la RC213V avant ce second rendez-vous de Misano.

"Ça signifie beaucoup de franchir cette étape et d'obtenir des podiums pour Repsol Honda", s'est réjouit Espargaró en conférence de presse. "J'ai pris une grosse décision pour ma carrière l'an dernier et, sincèrement, tout le monde l'a vu, j'ai eu beaucoup de mal toute l'année, mais finalement ce résultat est très bon pour moi. C'est bon pour l'égo, c'est bon pour le pilote mais aussi pour l'équipe qui a énormément travaillé. [...] Je suis content pour moi mais surtout pour Honda car ils ont énormément travaillé."

Malgré le bon résultat obtenu dimanche, Pol Espargaró sait qu'il a encore une marge de progrès. Les deux pilotes de l'équipe Honda officielle étaient derrière Miguel Oliveira en sortant des premiers virages. Márquez a doublé le Portugais dès le premier tour mais Espargaró a eu besoin de deux boucles de plus pour prendre l'avantage et il était déjà distancé par le trio de tête. Il a dû compter sur les chutes des pilotes Ducati pour remonter de la quatrième à la deuxième place et concède qu'il doit apprendre à se montrer plus incisif en début d'épreuve.

"Marc est très bon dans les premiers tours, pour doubler des pilotes avec un réservoir plein. Je dois apprendre et prendre de l'expérience. Il a évidemment plus d'expérience que moi sur la moto et il sait un peu plus comment gérer les freins pour doubler. J'ai eu un peu de mal à doubler Miguel dans les premiers tours, ça m'a pris plus de temps et quand je l'ai fait, la course était finie pour moi."

"Ces trois gars, Pecco, Jack et Marc, avaient déjà une seconde et demie ou deux secondes d'avance et je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais pas revenir sur eux parce qu'ils étaient très rapides et que j'étais totalement seul, donc c'était impossible de revenir."

Pol Espargaró aurait peut-être pu faire mieux avec un pneu medium à l'arrière. Comme la majorité des pilotes, il a opté pour une gomme tendre, plus facile à faire monter en température dans la fraîcheur de Misano, mais il a éprouvé des difficultés qu'il avait déjà connues avec ce pneu lors du GP de Saint-Marin, également disputé sur le circuit italien le mois dernier.

"Je ne suis pas sûr que mon choix de pneus arrière était le bon. Dans la première course de Misano, j'ai choisi le medium à l'arrière, ce qui m'aidait à mieux ralentir, et [ce dimanche], j'ai eu du mal dans cette phase. Je n'étais pas à l'aise en entrée de courbe parce que l'arrière glissait trop, c'était le même problème que le premier week-end de Misano avec le pneu tendre. C'est pour ça qu'on avait choisi le medium [en septembre]."

Malgré le chemin qui reste à parcourir, Pol Espargaró a senti des progrès récemment, notamment dans le test de Misano. Il n'a pas pas pu les confirmer à Austin mais savait qu'il serait plus performant au GP d'Émilie-Romagne : "Le package qu'on a trouvé ne fonctionnait pas très bien en Amérique mais on l'a gardé et je l'ai payé en course, j'ai fait une très mauvaise course. On savait que ce package fonctionnerait très bien ici. Je me suis juste concentré pour reproduire ce que j'ai fait dans la dernière course [à Misano] mais aussi dans le test et qui était très bon."

"Le moment le plus important du week-end a peut-être été les EL3. J'ai pu faire ce tour dans des conditions humides et entrer directement en Q2, puis me qualifier quatrième. La moitié de la course était faite. En partant de cette place, on est avec des pilotes qui ont un meilleur rythme, on peut rouler avec son propre style, tout est beaucoup plus fluide et facile, et la course était beaucoup plus simple qu'en partant de l'arrière."