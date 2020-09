Espargaró en pole, mais moins confiant de pouvoir gagner

Pour la première fois en MotoGP, Pol est en pole. Le mois d'août impressionnant de KTM se poursuit avec ce succès en qualifications dans le cadre du nouveau Grand Prix de Styrie, mais c'est aussi à titre personnel pour le pilote espagnol une nouvelle chance qui lui est donnée pour cette deuxième course sur la piste maison de son employeur.

Tombé en course la semaine dernière, alors que l'interruption au drapeau rouge l'avait stoppé dans son élan lorsqu'il était leader et l'avait obligé à repartir avec un pneu inadapté, Pol Espargaró repart le couteau entre les dents, avide d'aller au bout de son effort. Et pourtant, conscient que la concurrence a profité de ces deux semaines de roulage au Red Bull Ring pour affûter ses armes, il sent que la victoire sera plus difficile à aller chercher ce dimanche.

Une journée fantastique pour toi avec ta première pole et la première de KTM !

Je suis vraiment heureux, après ce qui s'est passé ces deux derniers week-ends, où je n'ai pas pu finir les courses alors que j'avais de très bonnes chances de me battre pour la victoire ou le podium. C'était assez frustrant. Ici, à domicile, les tribunes pleines de spectateurs et l'armée orange nous manquent, mais on a pu obtenir la pole position. Ce n'est qu'un premier petit pas pour la course de demain, mais il est important si on veut se battre contre les Ducati, surtout dans les premiers tours, et aussi contre les Suzuki qui sont super rapides ici.

Avec Dovizioso qui partira seulement huitième, est-ce une opportunité à saisir si tu arrives à t'échapper au départ ?

Je pense que le week-end dernier on avait de plus grandes chances de victoire, je pense que c'était plus faisable. Ce week-end, c'est légèrement différent. Suzuki a amélioré ses performances, leurs deux pilotes sont en super forme, avec un très bon rythme, et puis il y a aussi les Ducati, et Nakagami qui ne va pas me faciliter la vie demain. Je pense qu'on a tous un rythme très similaire. J'avais peut-être quelque chose de plus le week-end dernier. Ce sera dur de gagner demain. Quoi qu'il se passe, je veux voir l'arrivée, et s'il est possible de se battre pour la victoire ce sera génial, mais un podium à domicile avec KTM ce serait déjà incroyable.

Ton rythme parait très fort : prévois-tu de s'échapper ou bien penses-tu que la course sera plus groupée que la semaine dernière ?

Ça ne parait pas aussi simple que le week-end dernier. On était un peu plus préparés que les autres, d'autant que certaines séances s'étaient déroulées en conditions mouillées ou mixtes, et les autres n'avaient donc pas vraiment pu se préparer aussi bien que nous. À ce moment-là, on a senti qu'on avait deux ou trois dixièmes de plus au tour et j'avais essayé de m'échapper à la première course. Je pense que le scénario est différent ce week-end : les deux Suzuki sont en très bonne forme, Nakagami parait très fort et les Ducati aussi seront sûrement dans le coup. On va voir comment se passe le départ et qui j'aurai autour de moi. Si je me sens bien je vais attaquer, mais ça ne sera pas aussi simple que l'autre fois et je crois que je vais devoir me battre doublement pour obtenir le même résultat.

Est-ce que l'idée d'aller chez Honda et de ne pas rester chez KTM ne t'inquiète pas un peu désormais ?

Le gars le plus proche de moi aujourd'hui est un pilote Honda ! Taka a réalisé une performance incroyable aujourd'hui, il est rapide et la moto est là, clairement. Mais en tout cas, ça ce sera l'année prochaine. Cette année, je prends du plaisir avec la moto qu'on a tous développée. Elle est incroyable, elle fonctionne super bien et on fait du très bon boulot. On était dans le coup en République Tchèque, le week-end dernier aussi on aurait pu gagner et demain on part de la pole, alors ça veut dire que la moto est à un niveau incroyable et je veux vraiment en tirer profit. Je veux profiter du moment présent. L'année prochaine, c'est très loin.

Où as-tu trouvé la marge supplémentaire pour aller chercher la pole aujourd'hui, par rapport au week-end dernier ?

Le week-end dernier, j'avais fait une erreur en EL4 : j'étais assez rapide et j'étais tombé au virage 9, puis j'avais dû changer de moto après ce qui avait été une chute rapide. C'était exactement la même que Valentino aujourd'hui, au même endroit, de la même façon. Et quand on repasse au même endroit, très vite, pendant les qualifs, on pense un tout petit peu à ce qui se passe et à comment on peut gérer la situation. Alors se lancer dans un time attack après un crash, ça n'est pas facile.

La moto s'est un peu améliorée, c'est sûr, mais on n'a pas touché grand-chose parce qu'on était très rapides le week-end dernier, la moto était géniale. Je continue de penser qu'on avait la meilleure moto le week-end dernier, et de loin. Maintenant ça s'est resserré, mais je pense qu'on a toujours la meilleure moto, alors on n'a pas eu besoin de jouer beaucoup avec les réglages.

Lire aussi : Le manager de Dovizioso admet une erreur avec KTM

En deux semaines, KTM a décroché sa première victoire et maintenant sa première pole. Penses-tu que KTM peut se battre pour le titre cette année ?

C'est très difficile. Le niveau dans cette catégorie est très élevé désormais. Si vous m'aviez posé la question il y a deux semaines, je vous aurais peut-être dit oui ! Mais après ce qui s'est passé en République Tchèque et le week-end dernier, on est super loin et même en marquant de gros points demain on sera encore très loin des premiers.

Étant donné qu'on court à domicile, on a un petit avantage, mais il faut encore qu'on aille à Misano, où les Yamaha, les Honda et les Ducati sont bonnes, puis Barcelone… Le championnat est très long et il y a beaucoup de circuits sur lesquels on ne sait pas comment notre moto va performer. Ces récents résultats sont très nouveaux pour nous, alors on ne sait pas si on pourra être aussi performants sur les prochaines courses. J'adorerais me battre pour le titre, j'en rêve, surtout cette année avec KTM car c'est ma dernière avec eux, mais je vais déjà commencer par obtenir de bons points demain !