Pol Espargaró a pris du muscle pour faire face aux courses sprint

L'introduction de courses sprint le samedi de chaque Grand Prix s'annonce comme un changement majeur pour le MotoGP cette année. À trois semaines de la première épreuve, ses effets restent encore assez imprécis, pourtant les pilotes n'ont eu d'autre choix que de tenter de les anticiper pendant l'hiver afin d'adapter leur préparation. C'est ainsi notamment que Johann Zarco a souhaité renouveler son entourage alors qu'il a choisi de changer son programme d'entraînement afin d'être mieux préparé à affronter les 42 courses attendues cette saison.

Pol Espargaró a lui aussi voulu opérer un changement pendant la période de coupure du championnat. L'Espagnol voit cela comme une nouvelle étape dans une évolution progressive de la discipline vers une préparation physique devenue de plus en plus pointue, que des pilotes de l'ère précédente tel Valentino Rossi ont déjà eu l'occasion d'observer ces dernières années.

"Les pilotes ne cessent de changer au fil des années, et surtout ces derniers temps, sachant que les motos deviennent plus physiques avec plus de devices", constate Pol Espargaró. "La catégorie devient de plus en plus physique et je pense que ça va pas mal changer cette année, en comparaison des années précédentes."

"Avec deux courses par week-end, dont une sprint, cela signifie que le programme d'entraînement, dans mon cas en tout cas, change beaucoup. Par exemple, l'an dernier, un tour en qualifications était important mais cette année il l'est doublement car on prend deux départs dans le week-end [en se basant] sur ce chrono. Et puis, l'une de ces courses est un sprint, ce qui signifie qu'il faut être vraiment rapide en peu de temps."

Quel effet cela a-t-il eu sur le physique du pilote ces derniers mois ? "Personnellement, j'ai pas mal changé ma façon de m'entraîner. J'ai essayé de gagner quelques kilos de muscle, simplement pour être plus rapide durant ce tour et pour manier la moto au maximum", explique le pilote Tech3, concentré sur les qualifications qui auront désormais lieu le samedi en fin de matinée.

"C'est bien d'avoir de bons muscles, endurants, car ça aide tout au long de la course. Elles font 45 minutes [celles du dimanche, ndlr], ce n'est pas un sport qui nécessite vraiment une grande endurance. Mais il est surtout bon d'avoir de gros muscles pour manier la moto durant ce tour [de qualifs], afin qu'elle fasse ce que vous voulez. Il faut faire bouger cette moto, qui est très puissante et pèse lourd, alors plus on a de muscles, plus on peut la faire bouger rapidement, au moins sur un tour. Ça a été ma plus grande préoccupation pour cette année."

Au cœur d'un plateau MotoGP dont la moyenne d'âge augmente légèrement cette année avec cinq trentenaires, Pol Espargaró sera le quatrième pilote le plus âgé sur la grille. Du haut de ses 31 ans, il veut tirer de son âge la force de l'expérience, pourtant il a bien conscience de ce dont les années peuvent aussi le priver physiquement.

"En vieillissant, je découvre comment être meilleur. Quand on est jeune, on se contente d'aller quelque part en se disant qu'on verra ce qu'il se passera ; le corps est là, on est jeune, donc on peut plus ou moins gérer toutes les situations. Mais quand on vieillit... Même si je n'ai que 31 ans et pas 40, je sens déjà quelques changements, surtout dans ma récupération. Il faut tout prendre bien plus au sérieux : l'hydratation, la nutrition, la condition physique, les compléments aussi. Si vous allez dans mon bureau, c'est rempli de trucs pour essayer d'être un peu meilleur ! Mais c'est bien, je suis quelqu'un qui aime se connaître mieux chaque année et mettre de la nouveauté."

