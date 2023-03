Pol Espargaró est rentré en Espagne

Charger le lecteur audio

L'équipe Tech3 a annoncé ce dimanche matin que Pol Espargaró avait été rapatrié en Espagne, à peine plus de 24 heures après le grave accident dont il a été victime à Portimão.

Le pilote catalan abordait la fin des Essais 2 du Grand Prix du Portugal, vendredi en fin d'après-midi, lorsqu'il a été piégé par un pneu froid et est tombé, envoyé au tapis par sa KTM RC16 dans un highside. La dynamique de l'accident, survenu dans le virage 10, a été telle qu'il a ensuite heurté le mur de pneu se trouvant en bord de piste et s'est alors sérieusement blessé.

Resté conscient malgré la violence du choc, Espargaró a vite montré des signes rassurants, notamment en bougeant bras et jambes. Il est néanmoins polytraumatisé et souffre en particulier de fractures vertébrales, d'une contusion pulmonaire mais aussi d'une mâchoire cassée qui semble actuellement concentrer l'attention en vue d'une possible opération. Samedi, après une première nuit à l'hôpital, son patron d'équipe Hervé Poncharal avait donné de bonnes nouvelles, assurant qu'il s'en sortirait et pourrait reprendre à la fois une vie normale et sa carrière.

"Pol Espargaró a été transféré hier soir à l'hôpital Quironsalud de Barcelone, sous la supervision du Dr Ángel Charte", a fait savoir Tech3 dimanche. "L'équipe de Barcelone va maintenant le suivre et le garder en observation. Merci à l'hôpital de Faro pour avoir pris soin de lui depuis son arrivée vendredi après-midi."

Bastianini examiné lundi en Italie

Enea Bastianini doit lui aussi bientôt quitter le Portugal, où il s'est blessé samedi après-midi pendant la course sprint. Envoyé au tapis par Luca Marini lorsque celui-ci a perdu le contrôle de sa Ducati dans le deuxième tour, le pilote italien souffre d'une fracture de l'omoplate droite, rapidement diagnostiquée à l'hôpital. Il a pu rejoindre le circuit dans la soirée, mais son forfait était d'ores et déjà confirmé tant pour la course de ce dimanche que pour le Grand Prix d'Argentine du week-end prochain.

"Enea s'est cassé l'épaule droite. Il va se rendre à Modène pour y voir le Dr Porcellini demain et déterminer s'il a besoin d'être opéré ou pas. Nous espérons le retrouver pour Austin", a fait savoir Paolo Ciabatti, directeur sportif de Ducati Corse, au site officiel du MotoGP ce matin.

Habitué à traiter les pilotes italiens de MotoGP, et notamment réputé pour avoir soigné Valentino Rossi lors de sa fracture de la clavicule en 2010, le Dr Giuseppe Porcellini a dirigé l'équipe de chirurgie orthopédique de l'hôpital Cervesi de Cattolica avant de rejoindre un centre spécialisé sur les membres supérieurs, créé en 2018 à Modène.

À ce stade, Ducati espère donc retrouver Enea Bastianini en piste pour la troisième manche du championnat, qui se courra au Texas mi-avril. S'il n'est pas apte à courir, son équipe devra, selon les termes du règlement, faire "tout ce qui est raisonnablement possible" pour le remplacer, les délais pour cela étant de "dix jours suivant le forfait". Du côté de Tech3 et de son constructeur GasGas (derrière lequel se trouve KTM), on a fait savoir samedi ne pas avoir l'intention de remplacer Pol Espargaró en Argentine et au Texas, "par respect" pour l'Espagnol.